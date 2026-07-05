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Drăgușin s-a înțeles cu echipa de suflet a lui Adi Mutu! Transfer de 20 de milioane de euro

Bomba momentului! Radu Drăgușin s-a înțeles cu Fiorentina, echipa de suflet a lui Adi Mutu! Toate detaliile mutării de la Tottenham au fost oferite de presa din Italia
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.07.2026 | 21:13
Dragusin sa inteles cu echipa de suflet a lui Adi Mutu Transfer de 20 de milioane de euro
breaking news
Drăgușin s-a înțeles cu echipa de suflet a lui Adi Mutu. Foto: colaj Fanatik
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Radu Drăgușin (24 de ani) pleacă de la Tottenham! Fundașul central român a ajuns la un acord cu Fiorentina, echipa pentru care Adi Mutu a scris istorie. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, va fi vorba în primă fază doar despre un împrumut pentru un sezon de la Tottenham, cu opțiune de transfer definitiv, urmând ca înțelegerea dintre jucător și gruparea viola să fie valabilă pentru patru sezoane din acel moment, adică din vara anului viitor.

Radu Drăgușin, de la Tottenham la Fiorentina, echipa de suflet a lui Adi Mutu

Pe de altă parte însă, jurnaliștii de la Sky Sport Italia, preluați de firenzeviola.it, susțin că de fapt este vorba despre un împrumut cu obligație de cumpărare din partea celor de la Fiorentina la finalul sezonului viitor. Conform sursei citate, negocierile au avansat foarte mult în ultimele ore. Astfel, Fiorentina le va plăti acum celor de la Tottenham suma de 1.5 milioane de euro pentru împrumutul internaționalului român. Iar transferul definitiv ar urma să se realizeze în vara anului viitor pentru încă 17.5 milioane de euro.

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Radu Drăgușin a mai jucat în Italia, țară în care de altfel s-a format și dezvoltat ca fotbalist profesionist, la Juventus, club care l-a împrumutat în mai multe rânduri, la Sampdoria, Salernitana și Genoa. Ulterior, grifonii l-au cumpărat definitiv pentru 9.7 milioane de euro în iulie 2023. Românul a reușit să promoveze în Serie A alături de echipa de pe „Luigi Ferraris”. În ianuarie 2024, a fost transferat de Tottenham în schimbul sumei de 28 de milioane de euro.

Se pare că Fiorentina a încercat și în precedentele ferestre de mercato să îl transfere pe Radu Drăgușin, dar abia acum s-a ajuns în cele din urmă la o înțelegere în acest sens cu echipa din Premier League.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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