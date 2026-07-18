Sport

Drake a riscat 1,5 milioane de dolari pe finala Spania – Argentina! Poate încasa o avere dacă îi iese pariul

Drake a surprins încă o dată! Celebrul cântăreț a pariat 1,5 milioane de dolari pe finala dintre Spania și Argentina. Ce pronostic a ales americanul.
Iulian Stoica
18.07.2026 | 15:31
Drake a riscat 15 milioane de dolari pe finala Spania Argentina Poate incasa o avere daca ii iese pariul
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Drake a riscat 1,5 milioane de dolari pe finala Spania - Argentina! Poate încasa o avere dacă îi iese pariul. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Meciul dintre Franța și Anglia va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și va conta pentru locul trei al competiției. Fanii vor aștepta, cu siguranță, partida dintre Spania și Argentina, din finala mare a turneului final.

Drake a riscat 1,5 milioane de dolari pe finala Spania – Argentina

Cum competiția se desfășoară pe tărâm american, fanii de pe continent au urmărit și urmăresc cu sufletul la gură evoluția evenimentelor. De la remarcatul Vozinha, până la anularea cartonașului roșu al lui Balogun, Campionatul Mondial din 2026 a oferit momente fabuloase, iar suporterii nu au rămas cu siguranță dezamăgiți.

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Doar două meciuri au rămas de disputat la turneul final: Franța – Anglia și Spania – Argentina. Ei bine, pariorii văd aceste două partide ca pe o oportunitate de a obține un venit suplimentar, iar în acest sens, inclusiv Drake, cunoscutul rapper din Canada, a plasat o selecție surprinzătoare în vederea unui câștig important.

Este bine cunoscut faptul că Drake iese în evidență la meciurile importante, plăcerea sa de a paria fiind virală în mediul online. Revenind la Campionatul Mondial, rapperul a decis să plaseze nu mai puțin de 1,5 milioane de dolari pe victoria Argentinei în timp regulamentar. Dacă pronosticul va fi „verde”, atunci artistul va primi înapoi aproape 5,2 milioane de dolari.

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Când are loc finala CM 2026

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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