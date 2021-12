Rapperul Drakeo the Ruler a fost înjunghiat mortal: “A existat o altercație în culise”

Scott Jawson, agentul cunoscutului artist, a confirmat tragedia petrecută zilele trecute. , pe numele său real Darrell Caldwell urma să cânte alături de nume importante.

Concertul „Once Upon a Time in LA”, desfășurat cu vedetele hip-hop Snoop Dogg, Ice Cube și 50 Cent, a fost anulat în cele din urmă din cauza incidentului.

Din păcate, Drakeo the Ruler a fost înjunghiat în timpul unei altercații care s-a produs în culise. A fost transportat de urgență la spital, primele informații ținând secretă identitatea sa.

Drakeo the Ruler a murit la 28 de ani. Rapperul a fost înjunghiat mortal

În acest caz s-a deschis și un dosar penal, incidentul fiind raportat către poliție sâmbătă, 18 decembrie 2021, în jurul orei 20:40.

Un oficial al departamentului de pompieri al oraşului a anunțat că victima a ajuns la o unitate medicală în stare critică, rănile suferite punându-i viața în pericol.

Ulterior, oamenii legii au raportat decesul rapperului american. Potrivit , primele date arată că ar fi fost lovit în zona gâtului, deși nu a fost confirmat lucru acesta.

Polițiștii investighează și discută cu și anturajul regretatului artist. În plus, oamenii legii au discutat cu toți cei care se aflau în culise când a pornit lupta.

Evenimentul și-a închis porțile, după cum a anunțat organizatorul festivalului din Los Angeles. Snoop Dogg și 50 Cent care erau cap de afiș nu au mai apucat să urce pe scenă.

„A existat o altercaţie în culise. Din respect pentru cei implicaţi şi în coordonare cu autorităţile locale, artiştii şi organizatorii s-a decis să nu se mai continue spectacolele planificate”, a declarat promotorul evenimentului într-un comunicat.

Snoop Dogg, îndurarat de moartea lui Drakeo the Ruler

Snoop Dogg, unul dintre artiștii care urma să performeze la festival, și-a exprimat regretul legat de incidentul neplăcut. Cântărețul se afla în cabina sa la momentul luptei. Ulterior, a decis să părăsească locul.

„Sunt întristat de evenimentele de aseară de la festivalul Once Upon a Time in LA. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Drakeo the Ruler”, a scris artistul pe pagina de Twitter.

Cine a fost rapperul american ucis în altercație

Darrell Caldwell a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de 6 ani când s-a lansat în industria muzicală. Piesele sale au fost bine primite de public, însă lucrurile aveau să se strice brusc din cauza problemelor personale.

În anul 2017 avea să fie arestat pentru posesie de arme. Un an mai târziu regretatul cântăreț era cercetat pentru omor. Este vorba de împușcarea mortală a unui tânăr de 24 de ani. Pentru ultima acuzație Drakeo the Ruler a executat câţiva ani de închisoare.

În anul 2019 a fost achitat, dar problemele nu s-au terminat pentru că avea să fie inculpat pentru asociere cu bande criminale. După un acord cu justiţia a fost eliberat din închisoare în 2020.

În timpul încarcerării sale a scos pe piață albumul „Thank You for Using GTL”, care face referire la compania care controlează serviciile de telefonie din închisori.

Drakeo the Ruler și-a înregistrat versurile melodiilor sale folosind aceste servicii, precizând la un moment dat că a vrut mereu să-și ajute mama și cei dragi să iasă din sărăcie.

„Trebuie să mă asigur că nu le va lipsi nimic niciodată. Vreau să le arăt oamenilor că, indiferent cât de grea ar fi situația, povestea mea demonstrează că orice este posibil”, spunea rapperul, conform .