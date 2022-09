Drama actriței Valeria Seciu: a murit singură după ce fiul ei s-a călugărit la muntele Athos

Ajunsă la 83 de ani, Valeria Seciu și-a dat obștescul sfârșit în urma unei boli care o măcina de multă vreme. A murit singură, așa cum a și trăit în ultimii 22 de ani, după ce, în vara anului 2000, fiul ei și al lui Octavian Cotescu, Alexandru, a decis să se retragă pe muntele Athos și să poarte numele de Daniil.

Valeria Seciu, împăcată cu decizia fiului ei de a se călugări

Acum 22 de ani, Alexandru Cotescu, singurul fiu al regretaților Valeria Seciu și Octavian Cotescu (decedat în 1985), s-a călugărit după ce, plecat în vacanță, în Grecia, a intrat în contact cu viața de la muntele Athos și a decis să îl găsească pe Dumnezeu acolo. Absolvent al facultăților de Construcții și de Teologie, el și-a dedicat viața călugăriei, acolo unde, acum, are grijă de construcțiile monahale.

„Mama a primit cu bărbăție decizia mea. Mama a fost împăcată că am plecat. A fost bucuroasă că eu sunt fericit şi îmi găsesc calea. Asta trebuie să facă un părinte până la urmă. Să se jertfească, să jertfească liniştea lăuntrică pentru ca fiul sau fiică, copilul să îşi găsească drumul în viaţă. Şi ea a ştiut să facă lucrul acesta”, spunea, la emisiunea România, te iubesc!, Alexandru Cotescu, devenit părintele Daniil al mănăstirii Vatopedu.

„El m-a pregătit că va pleca acolo. Tinerii monahi sunt obligați să-și anunțe părinții de alegerea făcută, să-i lase liniștiţi”, spunea, tristă oarecum, Valeria Seciu pentru .

Fiul Valeriei Seciu a povestit cum a luat decizia să se călugărească

De altfel, povestea fiul Valeriei Seciu, decizia lui a fost una bruscă, una care i-a surprins pe toți cei din jurul său, părintele Daniil glumind pe tema felului în care a ajuns să se călugărească la Muntele Athos.

”Îmi aduc aminte că era un prieten, un cunoscut, îmi spunea: „Eu am fost în Halkidiki în vacanţă”. Bravo, şi eu tot acolo mă duc… şi am venit în vacanţă. Şi am rămas în vacanţă. E ca o vacanţă aici într-adevăr. E mare dar pe care îl face Dumnezeu unui om să îi deschidă inima şi mintea să se apropie de monahism.

Nu îl face multora. Şi din cauza asta avem de dat socoteală că ni s-a dat darul ăsta şi nu am știut probabil ce să facem cu el. Călugărul trebuie să se sfinţească. Trebuie să înveţe să se cunoască pe sine însuşi şi să înveţe să îl iubească pe Dumnezeu”, a mai spus el.

Fiul Valeriei Seciu, implicat într-un scandal uriaș

Fiul Valeriei Seciu a fost implicat într-un scandal uriaș la începutul anilor 2010. Mână dreaptă a starețului mănăstirii Vatopedu, Efrem Vatopedinul, părintele Daniil a fost martor al momentului în care procuratura greacă îl aresta, chiar de Crăciun, pe liderul religios, acuzat de evaziune fiscală. Era acuzat, la acea vreme, că administra bunurile mănăstirești printr-o firmă de tip offshore.

Starețul a fost eliberat după ce a fost plătită o cauțiune de 300.000 de euro, informa, la acea vreme, . De altfel, arestarea părintelui stareț al mănăstirii în care se retrăsese Alexandru Cotescu, fiul Valeriei Seciu, a provocat un scandal diplomatic internațional uriaș, înalți prelați ortodocși acuzând că este o acțiune care vrea să distrugă biserica și preoțimea.

Valeria Seciu, văduvă de tânără. De ce nu și-a refăcut viața

Valeria Seciu a iubit un singur bărbat, pe Octavian Cotescu, cel care i-a și fost și profesor la Facultatea de Arte Teatrale. După absolvire, marele actor o cerea în căsătorie, în 1964, moment în care și-au asumat și relația pe care o aveau.

Patru ani mai târziu, în 1968, se năștea Alexandru Cotescu, fiul lor, cel care, de 22 de ani, a ales să se călugărească și să se stabilească la mănăstirea Vatopedu de la muntele Athos. În 1985 avea să se producă marea tragedie, iar Octavian Cotescu înceta din viață fulgerător, lăsând-o pe Valeria Seciu, la doar 46 de ani văduvă, iar pe Alexandru, care avea 17 ani, orfan.

Valeria Seciu nu și-a refăcut niciodată viața, preferând să trăiască cât mai discret și să se ocupe de cariera fantastică de actriță și de fiul ei. ”I-aș mulțumi pentru delicatețea lui, pentru umorul său, pentru bunătatea pe care o avea, dar nu în sensul de a face neapărat fapte bune, ci era bun pur și simplu.

Oamenii simțeau asta și erau atrași de farmecul lui, avea o căldură interioară imensă, pe care o degaja natural, fără „teatru’, în jurul său”, povestea actrița Valeria Seciu despre Octavian Cotescu în revista Taifasuri.

astăzi, 6 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani, din lumea filmului și teatrului românesc.