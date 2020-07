Drama Alexandrei Velniciuc! Frumoasa actriță a fost părăsită de mamă încă de la vârsta de doi ani: „Am plâns de am rupt”

Chiar dacă acum are o carieră de succes și joacă pe cele mai mari scene ale teatrului românesc, Alexandra Velniciuc nu poate uita că viața a supus-o la grele încercări, încă de la o vârstă extrem de fragedă. Pe când avea doar doi ani și abia dacă învățase să rostească bine „mama”, frumoasa actriță s-a trezit părăsită de femeia care i-a dat viață.

Decizia a venit brusc, fără niciun fel de explicație și chiar dacă a afectat-o enorm, acum îi este recunoscătoare. Consideră că altfel nu ar fi reușit să facă față greutăților și nu ar mai fi devenit omul care este acum.

În plus, se consideră privilegiată pentru că a crescut într-o familie frumoasă și numeroasă care a pus mai presus de orice „sufletul”. Drama prin care a trecut i-a afectat copilăria, dar a învățat-o cea mai importantă lecție: „demnitatea în suferință”.

Alexandra Velniciuc a fost părăsită de mamă pe când avea doi ani

„Alergam după femei blonde pe stradă și le spuneam mama. Eu am avut mai multe mame, am fost privilegiată. M-am născut într-o familie în care cel mai important lucru a fost nu ce profesie au avut, ci faptul că au suflet. De artiști sau nu, sunt oameni cu suflet.

Mama a decis să plece și cu mintea mea de acum îi mulțumesc din tot sufletul că a decis asta, pentru că eu m-am format altfel și pentru că sunt convinsă că dacă ar fi rămas aici, aș fi avut o viață frumoasă, dar aș fi fost un copil răzgâiat de doi ani.

Așa, provocându-mi un șoc, plecarea ei m-a mobilizat, m-a învățat ce înseamnă suferința reală, că eu am plâns după mama de am rupt. M-a învățat ce înseamnă demnitatea în suferință. Știam că nu am ce face. Mama trăia, dar era acolo”, a dezvăluit Alexandra Velniciuc la Acces Direct.

„Am avut patru sau cinci mame care au suplinit lipsa celei biologice”

Chiar dacă plecarea femeii care i-a dat viață a fost o lovitură greu de descris în cuvinte, mai ales că avea doar doi anișori, îndrăgita actriță nu îi poartă pică pentru decizia luată. Privind în urmă, își dă seama că are toate motivele să fie fericită, mai ales că viața nu i-a dăruit nu una, ci mai multe „mame” care au suplinit cu succes lipsa celei biologice, alături de tatăl său, care a făcut tot posibilul să-i ofere o copilărie frumoasă.

„Nu cred că l-am pus în dificultate de prea multe ori. Nu cred că i-am dat motive să se teamă de faptul că are o fată frumoasă care ar putea să o ia pe arătură. Mie mi s-au implantat de mică niște repere foarte bune, de către familie, nu numai de către tata, pe care după aceea le-am purtat cu mine în viață și am avut întotdeauna acest bâzâit în ureche care spunea: «Ce fac l-ar mulțumi pe tata?».

Plus că mai e ceva: Eu nu mizez deloc pe felul în care arăt. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc tată, mulțumesc mamă, dar… Eu nu am avut parte de o mamă, ci de vreo patru sau cinci mame, care au suplinit.

A fost excepțional pentru mine. Eu am fost un copil super norocos. Sigur, nu doresc familiilor să li se întâmple așa ceva, dar este un avantaj extraordinar să ai un tată-mamă și multe alte mame în jurul tău, care mi-au fost alături.

Eu nu am suferit și nu am simțit că așa avea un handicap. Deloc. Sunt un om echilibrat și zdravăn la cap, iar ei au avut grijă să nu îmi lipsească nimic. Contează, în primul rând, și în ce mediu te naști, pentru că dacă vorbim de părinți care chiar au nevoie de bani și care pleacă acolo pentru că îi împinge nevoia, sigur că e foarte greu.

Iar pentru bunici e greu să suplinească doi părinți. E complicat. Important e ce resurse interioare ai tu și cum ți le descoperi în așa fel încât să îți conduci bărcuța corect în viață și să-ți descoperi propriul drum fără să cazi în depresii. Însă, depinde de fiecare în parte și de ce s-a sădit într-un copil de la început”, a mai spus Alexandra Velniciuc.