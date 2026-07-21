Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională

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Marc Cucurella poate fi socotit o figură nu doar în echipa Spaniei, ci și în fotbalul mondial. Catalogat ca unul dintre cei mai simpatici jucători din naționala lui Luis de la Fuente, fotbalistul catalan ascunde o dramă personală, care l-a afectat mult timp.

Fiul cel mare al lui Cucurella suferă de autism

Marc Cucurella și partenera sa, Claudia Rodriguez, sunt împreună încă din adolescență. Au trăit multe momente importante în viață înainte de a construi o familie fericită cu trei copii: doi băieți, Mateo (născut în 2019) și Rio (2021), și o fată, Bella (2022).

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Pe rețelele de socializare, ei împărtășesc frecvent momente simple, de zi cu zi, de la călătorii și zilele de naștere ale copiilor lor, până la reuniunile de familie. Ei au avut însă o cumpănă, care i-a descumpănit, neștiind cum să reacționeze.

În 2020, cei doi au observat că Mateo se comportă diferit față de alți copii. Inițial, au crezut că se dezvoltă pur și simplu mai lent decât în ​​mod normal, dar, în timp, aceste semne au devenit din ce în ce mai evidente. După numeroase examinări, familia a primit diagnosticul că Mateo are tulburare din spectrul autist.

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Părinții lui Mateo au fost în stare de șoc

Verdictul a căzut ca un trăznet. Fundașul spaniol și-a revenit greu din șoc, dar a citit cărți, a consultat medici, psihologi și chiar persoane care trăiesc cu autism pentru a înțelege mai bine modul de gândire al lui Mateo. Copilul nu vorbește, iar părinților le e greu să priceapă trăirile sale.

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Familia a devenit dependentă de nevoile micuțului Marc. Transferurile fotbalistului au ținut cont sistemul școlar adecvat și programe de terapie pentru Mateo. Spaniolul a declarat că niciodată nu ar accepta o mutare într-un oraș în care dezvoltarea fiului său ar fi pusă la îndoială, întrucât aceasta este mai importantă decât orice contract profitabil sau oportunitate de joc.

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„Întotdeauna spun că familia este pe primul loc. Fotbalul este important, dar familia este și mai importantă. Prin urmare, ori de câte ori iau decizii cu privire la carieră, eu și Claudia luăm în considerare mediul de viață, calitatea educației și accesul la servicii de sprijin înainte de a se gândi la factorii profesionali ”,

Copilul spune doar câteva cuvinte

La emisiunea ”Married to the Game”, care pătrunde în viaţa partenerelor fotbaliştilor, Claudia Rodriguez a vorbit despre diagnosticul de autism al fiului lor „Am observat ceva diferit la Mateo când avea în jur de 13 luni. Dar obţinerea unui diagnostic a fost un proces foarte lung. Când era mai mic, a fost mai uşor, dar pe măsură ce a crescut, a devenit mai dificil”, a punctat ea.

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Situaţia a devenit şi mai complicată când Marc Cucurella a fost transferat de la Brighton la Chelsea, pentru aproape 71 de milioane de euro, în vara anului 2022. „A început grădinița şi era foarte nefericit. Nu am ştiut ce să facem. Trebuie să găseşti singură soluţii şi te simţi prost pentru că nu eşti pregătită pentru asta. Te pregăteşti să fii mamă, dar nu te pregăteşti să fii mamă a unui copil autist. A fost foarte dificil să îl văd atât de supărat”, spune Claudia Rodriguez.

„Uneori spune câteva cuvinte şi le repetă. Noi muncim pentru el în fiecare zi. Nu ştim ce îi rezervă viitorul, dar facem tot ce ne stă în putinţă pentru a-i oferi cele mai bune şanse. Ne petrecem zilele căutând soluţii, asta e tot ce putem face”, a mai spus femeia.

Familia trebuie să se adapteze nevoilor copilului

„ Medicii nu ne puteau spune exact ce are, pentru că era prea devreme. Este foarte greu. Nimeni nu te învață cum să fii părinte, iar când treci prin asta trebuie să înveți din mers. Un copil cu autism nu înțelege lucrurile la fel ca ceilalți. Tu ești cel care trebuie să învețe să îl înțeleagă pe el”, a afirmat și Cucurella.

Mateo suferă de tulburare din spectrul autist (TSA), o afecțiune neurologică care afectează dezvoltarea creierului și poate determina copiii să piardă capacitatea de a comunica și interacționa cu cei din jurul lor.

Tatăl său a declarat că ar putea renunța la echipa națională, deoarece e atât campion mondial, cât și european.

Înaintea turneului final din America, Marc Cucurella a promis că își va tatua chipul lui Luis de la Fuente, dacă Spania va câștiga Cupa Mondială 2026. După meci, el a precizat că își va respecta promisiunea.