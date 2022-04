Drama ascunsă a lui Fuego: “L-am pierdut chiar în perioada dinaintea Paştelui”

Fuego a vorbit recent despre drama lui ascunsă, și anume despre pierderea tatălui, care s-a stins din viață chiar în perioada de dinainte de Paște. Tatăl prezentatorului de la TVR 2 a trecut la cele veșnice în urmă cu 12 ani.

Drama ascunsă a lui Fuego

, pe numele său real, devine nostalgic în preajma Paștelui. Artistul și-a pierdut tatăl acum 12 ani, chiar în preajma sărbătorii Învierii Domnului.

ADVERTISEMENT

Cântărețul își amintește cu drag de tatăl său, Ion Surugiu, care a decedat în 2010. Fuego a mai spus că încă îi este foarte dor de părintele său.

“Și-mi sunt dragi amintirile cu tata, care de 12 ani nu mai e cu noi și pe care l-am pierdut chiar în perioada de dinaintea Paștelui, în 2010! ”, a declarat solistul pentru .

ADVERTISEMENT

Unde își petrece Fuego Paștele anul acesta

Anul acesta, Fuego își petrece sărbătorile împreună cu familia și a refuzat propunerile de concerte pentru a se bucura de timpul alături de cei dragi.

Cântărețul a învățat o lecție importantă în perioada pandemiei de COVID-19. Acesta a învățat să aprecieze mai mult clipele petrecute alături de oamenii dragi. În plus, artistul va avea oricum multe concerte luna viitoare.

ADVERTISEMENT

“Sărbătorile vor fi în liniște, acasă, cu oameni dragi, cu familia mea, cu bucuria de a împărți clipe de neuitat, de care ne-a fost dor.

Am refuzat orice tip de eveniment sau propunere și am zis că merită să am sărbători doar pentru mine, mai ales că luna mai va fi una plină de concerte (…)

ADVERTISEMENT

Pandemia mi-a dat o lecție pe care o voi ține minte mereu și voi încerca să nu mă abat de la ea, aceea că trebuie să prețuiesc mai mult momentele de familie, momentele cu oamenii pe care-i iubesc și pentru care eu reprezint universul complet. ”, a mai declarat prezentatorul emisiunii Drag de România mea.

ADVERTISEMENT

În cadrul aceluiași interviu, Paul Surugiu a mai spus că nu pleacă nicăieri de Paște. Se va relaxa și va profita de clipele petrecute cu familia și cei dragi.

“Paștele meu, anul acesta, nu e deloc extravagant, cu destinații sau vacanțe, ci va fi prilej de relaxare, poate și cu ieșiri în aer liber, cu povești și amintiri.”, a adăugat el.



Ce planuri are Fuego

Recent, artistul a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că . Și-a propus să picteze ceva în această perioadă și ar vrea ca în viitorul apropiat să realizeze două expoziții.

“Îmi doresc o deconectare completă și poate, în zilele de sărbătoare, apuc să și pictez câte ceva, pentru că am noi idei și mi-am propus ca în viitorul apropiat să realizez două expoziții și mai multe evenimente cu picturi, pentru a ajunge la un număr rotund în șapte ani și anume 20 de expoziții și peste 400 de tineri sprijiniți din proiectul ART BY FUEGO.”, a declarat cântărețul pentru FANATIK.

Pe 15 mai, Fuego va susține un concert la Sala Palatului. A fost amânat de cinci ori până acum, din cauza restricțiilor impuse în pandemie în ultimii doi ani.