Drama atacantului cu 162 de goluri în Premier League, fost coleg cu Ianis Hagi: „Mă gândeam să o sun pe mama mea și să-i spun: ‘Gata, nu mai suport!’”

În contextul , Jermain Defoe, fost jucător al ambelor echipe, a vorbit deschis despre cariera sa și în special despre perioada grea petrecută în curtea ”Cireșelor”.

Jermain Defoe, mărturisiri emoționante din timpul perioadei Bournemouth: „Mi se face pielea de găină când îmi amintesc”

Jermain Defoe, fost jucător al echipelor Bournemouth și Tottenham Hotspur în Premier League, a vorbit despre una dintre cele mai dificile provocări din cariera sa de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

Legenda lui Tottenham Hotspur, a dezvăluit că perioada petrecută la Bournemouth, între 2017 și 2020, a fost una dintre cele mai dificile din cariera sa, după ce s-a confruntat cu lipsa meciurilor constante în prima echipă.

Fostul internațional englez s-a alăturat ”Cireșelor” după ce echipa la care activa în acel moment a retrogradat în Championship. Jermain Defoe a înscris 37 de goluri în 93 de partide pentru Sunderland, club pe care Defoe l-a îndrăgit foarte mult, însă aportul său ofensiv nu a putut ajuta ”Pisicile negre” să rămână în prima ligă.

ADVERTISEMENT

În primul sezon pentru Bournemouth, atacantul englez nu a reușit să înscris decât 4 goluri în 24 de etape, fapt ce l-a pus pe lista neagră în sezonul următor. După doar 8 jocuri în toate competițiile până în iarnă, Defoe , pentru a-și relansa cariera. Despre această perioadă, fostul atacant al lui Tottenham a dat detalii emoționante: „Oamenii se vor îndoi întotdeauna de tine. Când m-am transferat la Bournemouth nu prea jucam, iar dacă mă gândesc mai bine, aceea a fost cea mai dificilă perioadă din cariera mea.”, a spus Defoe pentru podcastul Football Firsts

„Îmi amintesc când stăteam în mașină după anumite meciuri în care nici nu eram introdus pe teren. Mi se face pielea de găină când îmi amintesc. Îmi amintesc că mă uitam în telefon și mă întrebam ‘Cu cine aș putea să vorbesc?’. Doar mă gândeam cu cine puteam sta de vrobă, pentru că mă simțeam distrus. Niciodată nu m-am mai simțit așa înainte.

ADVERTISEMENT

Trebuia să mă gândesc cum pot să gestionez situația pentru că singurul lucru care-mi oferise cea mai mare bucurie era fotbalul, dar de această dată vedeam sfârșitul. Eram la un club unde nu jucam deloc. Mă antrenam bine, însă fără rezultat. Mă antrenam din greu, înscriam goluri, însă aveam nevoie de acel ‘zvâc’ pe care l-am avut încă de la 8 ani.

Îmi amintesc cum stăteam și mă gândeam s-o sun pe mama mea și să-i spun: ’Gata, nu mai joc, nu mai suport!’, moment în care am fost sunat de Rangers. Imediat cum am ajuns în Scoția, îmi aduc aminte că jucam împotriva lui Kilmarnock și am simțit din nou acel foc interior. Când am început să înscriu goluri, mi-am spus: ’Asta e pentru toți acei oameni care au vorbit urât despre mine!’. ”, a mărturisit Jermain Defoe.

ADVERTISEMENT

Următorul pas pentru Defoe

Retras din activitatea de fotbalist de doi ani, Jermain Defoe dorește să devină antrenor. Fostul atacant cu 162 de goluri marcate în 496 de partide în Premier League, ar fi putut ajunge la unul dintre cluburile la care a activat, Sunderland, care, la acel moment, rămăsese fără antrenor, însă ”Pisicile negre” au decis să numească pe altcineva.