Drama atacantului după care plânge Edi Iordănescu. De ce a părăsit România: „Taică-su a murit în accident. A rupt capul calului în două!” Reportaj exclusiv FANATIK

O deplasare făcută de FANATIK la Botoșani a inclus și o trecere prin satul Joldești, comuna Vorona. Cu siguranță că localitatea este necunoscută pentru majoritatea. Aici, în Joldești, este locul nașterii lui Florin Andone, internațional român de 29 de ani care nu traversează momente prea plăcute. De la începutul lunii septembrie este jucătorul lui Las Palmas, liga secundă iberică,

Drama prin care a trecut Florin Andone, atacantul după care plânge naționala lui Edi Iordănescu: la 12 ani, a plecat cu mama sa la muncă în Spania!

Dar nu impasul momentan al carierei tricolorului, după golurile căruia plânge selecționerul Edi Iordănescu, era subiectul vizitei. Deși, din vorbă-n vorbă cu oamenii locului, aflăm și informații proaspete despre cel mai important om al satului… Vrem să vedem cine are grijă de casa natală a lui Florin, cum mai arată aceasta, care sunt detaliile nespuse până acum despre drama familiei Andone din 2005, care pur și simplu a decis plecarea în Spania.

Este vorba despre moartea tatălui lui Florin, în urma unui accident rutier teribil, petrecut ziua-n amiaza mare. Florin avea 12 ani, iar la scurt timp, împreună cu mama sa, care era femeie de serviciu, a plecat în Spania. La muncă, la cules de căpșuni… Și nu e nicio ironie!

Sensul giratoriu unde găsim și grădinița puștiului Florin Andone

Cam 30 de kilometri este distanța dintre Botoșani și Joldești, locul nostru țintă. Este direcția spre Pașcani, punctul de cotitură al traseului fiind sensul giratoriu, cum vii dinspre Vorona, de unde un drum duce la Tudora, altul spre Vercicani, iar unul spre Joldești. De fapt se poate spune că deja am intrat în Joldești, imediat cum am coborât dealul, pentru că în sensul giratoriu descoperim și grădinița unde, aflăm mai târziu, a fost și micuțul Florin!

Avem niște informații „de recunoaștere”. Și anume că vom găsi casa natală a lui Andone vizavi de biserica din sat. „Probabil o s-o recunoașteți imediat, pentru că e o casă veche. Cred că mai are grijă de ea una dintre rudele mai îndepărtate ale lui Andone”, sună rezumatul făcut de cei din reședința de județ care sunt familiarizați cu „cazul”. Ne convingem că par familiarizați, dar nu sunt! Veți vedea imediat de ce…

„Da, maică, aia e casa lor, a familiei Andone. Cea de peste drum de biserică”

Într-adevăr, nu departe de intrarea în Joldești observăm biserica pe partea stângă. Se lucrează intens în interiorul curții la o clopotniță care e renovată. Vizavi, cum eram ghidonați, e o casă cu curte, dar… E „la cheie”! Proaspăt renovată, cu grămezi de pământ (încă) în curte… Probabil nu e casa pe care o căutăm, pentru că „aceea” trebuia să fie… veche. Poate e vorba de altă biserică, așa că o luăm din loc pe ulița satului. Nu mai dăm de altă locație similară, așa că întrebăm o bătrânică care se ferea de soarele puternic pe prispa apărată de un nuc falnic.

„Da, maică, aia e casa lor, a familiei Andone. Cea de peste drum de biserică. Da, se lucrează la noi la biserică… Fac oamenii ceia o minunăție la noi în sat”. Ne întoarcem. Nu greșisem, doar că surpriza a fost renovarea totală a casei familiei Andone, de care nu avusesem informații proaspete când am plecat la reportaj.

„Îi știu toată familia, am fost prieten bun și cu taică-su, Dumnezeu să-l ierte!”

Parcăm chiar în fața bisericii. Șeful de șantier e acolo. Nu e singur. Mai apare un om de-al locului, nea Vasile, care ne confirmă că vizavi este chiar casa natală a lui Florin Andone. „Da, îl cunosc de când mergea de-a bușilea. Îi știu toată familia, am fost prieten bun și cu taică-su, Dumnezeu să-l ierte!”, ne spune Vasile.

Intră în vorbă și șeful de șantier, plin de praful alb al mortarului pe care tocmai îl amestecase. „Ne așteptam să găsim o casă veche, neîngrijită și am dat peste una renovată complet”, mărturisim. „Păi acum câteva săptămâni, în vara asta, Florin a fost acasă cu maică-sa și s-a ocupat de tot. E ca nouă, pentru că am impresia că Adriana vrea să se mute înapoi în România. Așa a dat de înțeles din ce am mai discutat!”, ne dezvăluie unul dintre interlocutori.

„Li se tăiaseră parcă picioarele. Doreau să fugă cât mai departe, pentru că durerea a fost foarte mare”

De la revenirea mamei lui Florin în țară o cotim exact la… plecarea din urmă cu circa 17 ani. Aflăm multe amănunte despre drama familiei, despre accidentul rutier groaznic în urma căruia Florin a rămas fără tată. Pentru cei doi din fața noastră, amintirile sunt clare. Parcă s-ar fi întâmplat zilele trecute.

„Da, de-aia au plecat în Spania. Nu se mai regăseau aici după ce a murit tatăl lui Florin. Li se tăiaseră parcă picioarele! Doreau să fugă cât mai departe, pentru că durerea a fost foarte mare. Plus că aveau nevoie să muncească pentru a se întreține. Iar Spania era atunci, mai e și acum, o destinație favorită pentru mulți dintre cei de la noi din zonă. Așa s-a ajuns la acea reclamă de căpșunari, dar mulți moldoveni muncesc acolo și în construcții, fac curățenie, au grijă de familii”, ni se povestește.

După ce tata a murit, ne-am mutat în Spania. Mama a întâlnit pe altcineva care ne-a ajutat când familia noastră a trecut printr-un moment greu. Între 12 și 25 de ani am trăit în Spania. A fost cea mai bună opțiune pe care am avut-o. Acum sunt foarte fericit fiindcă îmi pot ajuta familia, fratele. În familia mea sunt un om important, iar pentru mine acesta e lucrul cel mai important. Mai important decât fotbalul, decât orice” – Florin Andone

„Cred că ar fi consumat ceva, altfel nu se explică… Nu avea cum să adoarmă la ora amiezii!”

Nu vrem să apăsăm pedala prea mult, dar ne întoarcem tot la accidentul mortal care l-a alungat pe piciul Florin din România. Detaliile sunt, într-adevăr, tulburătoare.

„S-a întâmplat puțin după prânz, acolo sus, în deal la Vorona”, ne spune Vasile și arată cu mâna înspre dreapta, direcția de unde am venit de la Botoșani. „Eu cred că ar fi consumat ceva, altfel nu se explică… Nu avea cum să adoarmă la ora amiezii, era în mașina lui și a intrat direct într-o căruță. Impactul a fost atât de puternic încât a rupt capul calului în două!” Doamne Dumnezeule! Se lasă liniștea… Parcă vizualizăm grozăvia care a cutremurat zona acum ani de zile.

„Nu a murit pe loc. L-au dus la spital la Botoșani, dar nu l-au mai putut salva”

Tatăl lui Andone nu a murit pe loc în urma coliziunii teribile. „A fost dus de urgență la spitalul din Botoșani. Bine, cât de urgent se poate interveni la un accident petrecut la aproape 30 de kilometri de spital… Dar, oricum, erau șanse mici să mai fie salvat, după cum și-au dat seama medicii imediat când au venit la locul accidentului.

A murit la vreo 3-4 ore după ce a ajuns la spital. A fost o lovitură mare pentru noi, toți… Ce să mai zic de familie… Florin avea vreo 11-12 ani, ținea la tatăl lui și totul a căzut ca un trăsnet. La ceva timp după nenorocire, au plecat cu toții în Spania”.

O istorie cutremurătoare. Un accident care i-a schimbat lui Florin Andone cursul vieții. Povestea el ulterior că, în primii trei ani după ce s-a mutat cu mama sa la Vinaros, în provincia Castellon, nici nu a mai vrut să audă de fotbal! Era pur și simplu distrus.

A început la CSȘ Botoșani, dar nu a avut loc la FC Botoșani

Cum a început fotbalul Florin? Pentru că aici, la Joldești, a dat prima oară cu piciorul în minge. Ne lămuresc tot cei doi interlocutori

Era un teren pe partea cealaltă a drumului. Cum venea de la școală, Florin arunca ghiozdanul în casă și pleca imediat să joace fotbal cu prietenii săi. Îi prindea noaptea. Terenul pe care juca a fost înlocuit acum de clădirea pe care o vedeți în față. Mai este puțină iarbă înspre gard, dar atunci spațiul era foarte mare. Porți, gazon bun, toate cele”, ni se spune.

Când era puști a jucat la CSȘ Botoșani, dar nu a fost primit și la grupele de copii de la FC Botoșani! Poate ar fi ajuns acolo, dar a plecat în Spania. De fapt, Andone se consideră, poate pe bună dreptate, un produs al fotbalului spaniol nu al celui românesc. Acolo s-a ridicat, acolo a jucat în Primera Division, de acolo a făcut saltul în Premier League. Tot în Spania s-a întors de puțin timp…

Când m-am mutat în Spania, am fost puțin deprimat de fotbal, de viața mea, de toate. A fost schimbarea: țara, școala, limba. După aceea, împreună cu fratele meu, am început să joc și am progresat rapid” – Florin Andone

CV FLORIN ANDONE

Născut pe 11 aprilie 1993 la Joldești, Botoșani

Cetățenie română și spaniolă

Junior la CSȘ Botoșani (2003-2005), Vinaros CF (2007-2008), CD Castellon (2008-2011)

A jucat la Castellon (2011-2013), Villarreal B (2013-2014), Atletico Baleares (2013-2014), Cordoba (2014-2016), La Coruna (2016-2018), Brighton (2018-2022), Galatasaray (2019-2020), Cadiz (2021-2022), Las Palmas (2022-

„Totul s-a rupt pentru Florin la acea accidentare pe care a avut-o în Turcia. Ne-a spus la ultima vizită că-i e dor de echipa națională!”

Andone s-a despărțit la începutul toamnei de Brighton, echipă care a debutat în noul sezon din Anglia cu o victorie imensă pe „Old Trafford”. 2-1 cu Manchester United. Andone însă nu mai intra în vederile așa că Florin a discutat cu consătenii lui, la ultima vizită la Joldești, și despre carieră.

„Era supărat tare. Chiar nu reușește să se pună pe picioare și să joace constant. Totul s-a rupt pentru el la acea accidentare pe care a avut-o când juca în Turcia. A stat o perioadă foarte lungă și nu a mai fost la nivelul important pe care-l avea în Spania, la Deportivo. Nu a mai avut loc nici în Anglia! Ne spunea că-i e dor și de echipa națională! Să sperăm că o să aibă și puțin noroc și își revine cât mai curând! Nici nu știți ce copil bun este! Și respectuos!”, mai aflăm despre atacantul care părea soluția naționalei ani buni de acum încolo. Atacantul cu care am atacat Franța la ultimul European la care România a participat!

25 de meciuri și 2 goluri are Andone pentru naționala României: a marcat în amicalul cu Italia (2-2) din 17 noiembrie 2015 și în eșecul din 5 septembrie 2019 cu Spania (1-2), în preliminariile Euro 2020

13 iunie 2015 este data la care a debutat la naționala mare, intrând în minutul 72 în locul lui Keșeru, la 0-0 cu Irlanda de Nord la Belfast

Îi lăsăm pe oameni să muncească. Și așa le-am „furat” vreo jumătate de oră din timp. Aruncăm o privire spre „noua” casă a lui Florin Andone, mai facem niște poze, apoi o luăm înapoi spre Botoșani. Trecem pe lângă grădiniță, cotim stânga, urcăm dealul de la Vorona, acolo unde…