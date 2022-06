Drama cântărețului de muzică populară Mihai Priescu. Mărturisiri la un an de la moartea tatălui său: „Tristețea este și mai mare”

Interpretul de muzică de petrecere Mihai Priescu, finul cântăreței Olguța Berbec, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre durerea pe care o poartă în suflet de aproape un an, timp care s-a scurs de când tatăl său a părăsit această lume.

Mihai Priescu dezvăluie drama care i-a marcat ultimii ani din viață

Omul care l-a ajutat cel mai mult în cariera sa muzicală a fost răpus de cancer în anul 2021, după o perioadă lungă de luptă cu boala. Cum a trecut peste acel moment și , ne-a spus chiar el.

-Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai legată de tatăl tău? Cât de mult te-a marcat pierderea lui?

Am foarte multe amintiri frumoase alături de părinții mei, pentru că în familia noastră aproape mereu a fost o atmosferă caldă, nu mă trag dintr-o familie cu probleme, dar dacă e să spun de primul episod frumos, o să zic că atunci când eram mic și mi-au zis ai mei că o să mergem la mare. Am fost foarte entuziasmat, aproape că nu mai dormeam nopțile din dorința de a vedea cât mai repede marea. Era pentru prima dată și aveam 7 ani, iar următoarea dată a fost la vârsta de 17 ani. Mi-a rămas mie în minte acel episod și chiar și acum mă mai uit la unele poze din perioada aia.

Vorbind de tatăl meu, m-a marcat foarte tare pierderea lui. Când vine vorba de un părinte, fie că a fost bun sau nu cu tine, tristețea își face simțită prezența. În cazul meu, având o relație extrem de bună cu el, tristețea este și mai mare. Greu, foarte greu, urât sentiment!

„Mă rugam de el să-mi ia o orgă”

-În ce fel și-a pus tatăl tău amprenta asupra carierei muzicale?

Dacă e să-i mulțumesc cuiva pentru cariera mea muzicală, acela cu siguranță este tatăl meu, care m-a sprijinit și încurajat. Îmi amintesc că aveam în jurul vârstei de 11-12 ani, și mă rugam de el să-mi ia o orgă pentru că eram foarte atras de tot ceea ce înseamnă muzica la o nuntă în sat sau diferite baluri care se dădeau la căminul cultural.

M-a amânat o perioadă, probabil voia să vadă dacă îmi doresc cu adevărat să profesez în acest domeniu sau se gândea să nu fie doar o dorință de moment, mai mult o joacă. Eu știam ce vreau și până la urmă am primit acel cadou mult dorit. Așa a fost începutul, iar de cele mai multe ori dacă nu începi un lucru nu știi dacă ai fi reușit sau nu. Ei bine, eu am început și mi-am urmat visul.

„Tata mi-a zis: ține-te de muzică, dar nu neglija școala”

-Ce sfaturi sau învățături ți-au fost de folos, primite de la el? Acum când te gândești la anumite situații îți vine să spui, cum zicem mai toți, „avea tata dreptate”?

Eu îmi doream foarte mult să cânt. Cu orga, cu vocea. Practic îmi doream foarte tare să fiu în mijlocul oamenilor la diferite petreceri sau spectacole. Tata mi-a zis: țîne-te și de muzică, dar nu neglija școala, pentru că o să-ți fie de folos cândva. L-am ascultat, am terminat un liceu, două facultăți. Eu eram mulțumit și de reușitele mele, dar și că îmi făcusem bucuroși părinții, pentru că și ei au tras din greu pentru a-mi crea niște condiții minime. Am primit multe sfaturi de la tatăl meu, uneori parcă unele nu-mi conveneau, dar am ajuns de multe ori să recunosc și să zic cu adevărat că „Avea tata dreptate “!

„Încercam să-i ridic moralul, chiar dacă știam că și el își dă seama de gravitatea problemei”

-Cum au decurs ultimii ani din viața lui? Tu în ce fel i-ai fost alături?

A suferit aproximativ doi ani de zile, iar în toată această perioadă nu am făcut altceva decât să-l încurajez și să-i zic că totul o să fie bine până la urmă. Practic nu-mi plăcea să discut cu el despre cât de gravă este problema. Încercam mereu să-i ridic moralul, chiar dacă știam că și el își dă seama de gravitatea problemei. Lucrurile au mers pe un drum negativ, iar inevitabilul s-a produs. Au urmat momente triste, foarte triste pentru mine. E greu să treci prin așa ceva. Mereu mă gândesc la el, îmi apare de multe ori și în vis. A fost un om bun și regret mult pierderea lui.

-Revenind la carieră, ce planuri muzicale ai pentru viitor?

Vis a vis sunt în perioada evenimentelor. Doamne ajută că s-au reluat după o pauză destul de mare pemtru noi cei care suntem în breasla asta. Muncesc și iar muncesc pentru a aduce mereu noutăți publicului care mă îndrăgește și o să încerc să nu dezamăgesc. Am foarte multe colaborări cu diverși artiști cunoscuți de la noi din țară. Planul meu este să ridic și mai mult nivelul și totodată să-mi atrag un public și mai mare. Celor care iubesc piesele mele le mulțumesc din suflet pentru că o fac și o să încerc mereu să fiu pe gusturile lor și să mă urmărească în continuare pentru că o să vin din ce în ce mai des cu noutăți frumoase pentru ei.