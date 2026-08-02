Drama care a șocat Marocul! O speranță a fotbalului feminin a murit înecată la Ceuta încercând să ajungă în Europa: „Nu căuta faimă, ci o viață mai bună”

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Faten este una dintre cele 67 de persoane care au murit în urma valului fără precedent de migrațiune, în care 60.000 de oameni au forțat frontiera Marocului și enclava spaniolă Ceuta. Tânăra jucătoare era legitimată la Maghreb Atletico Tetuan și căuta o „nouă șansă”, conform clubului marocan.

O tânără speranță a fotbalului marocan a murit în timp ce încerca să treacă ilegal granița

„Visul lui Faten s-a încheiat înainte de a începe, după ce și-a pierdut viața în încercarea de a ajunge în orașul Ceuta. ci o viață mai bună și un viitor despre care credea că o așteaptă dincolo de frontieră”, au transmis reprzentanții MAT, conform

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Faten este una dintre cele 67 de victime până în acest moment, în criza migrației din Ceuta. Interesant, la nivel oficial nicio instituție din Maroc nu a comentat incidentul și nu a oferit informații despre numărul morților, răniților sau dispăruților. Cu toate acestea, în timp ce traversau înot distanța dintre Fnideq (Castillejos) și Ceuta.

Clubul Maghreb Atletico Tetuan i-a avertizat pe tineri că încercarea de a traversa ilegal granița poate să le transforme „visele în coșmauri și bucuria în lacrimi”. Criza din Ceuta este una dintre cele mai grave episoade cu migranți din ultimele decenii.

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Totul a început în perioada 30-31 iulie 2026, atunci când 60.000 de persoane au încercat să intre din Maroc în Ceuta, o enclavă spaniolă situată în Africa de Nord. Mulți au forțat gardurile de frontieră sau au trecut înot pe lângă diguri.

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Ceuta este un teritoriu spaniol de 18,5 kilometri aflat lângă Maroc

Ceuta este un teritoriu spaniol de 18,5 kilometri pătrați cu 83.000 de locuitori, aflat la granița cu Marocul. Este considerat frontieră externă a Uniunii Europene, astfel a devenit o destinație frecventă pentru migranții care încearcă să ajungă ilegal în Europa. E neclar ce a declanșat această criză, însă totul ar fi început cu zvonuri răspândite pe rețelele sociale care anunțau că trecerea graniței se poate face ușor.

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Guvernul spaniol nu a stat prea mult pe gânduri și a mobilizat armata, poliția și Garda Civilă, astfel că în 48 de ore aproximativ 50.000 de oameni s-au întors din drum. Între timp, spaniolii au început instalarea unor bariere plutitoare pe o suprafață de 500 de metri în mare pentru a împiedica noile traversări.

În mai 2021, aproximativ 8.000 de migranți au trecut în Ceuta în 24 de ore, după ce Marocul a decis să relaxeze controlul la frontieră după un conflict diplomatic cu Spania. Cu toate acestea, incidentul din 2026 este considerat mult mai grav. O reacție extrem de dură a venit din partea Italiei, care a cerut scoaterea de urgență a Spaniei din Spațiul Schengen.

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„Imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare reală pentru securitatea frontierelor Europei. Suntem pregătiți să acționăm, inclusiv prin măsuri extraordinare, pentru a ne apăra frontierele și pentru a garanta siguranța cetățenilor, cum ar fi suspendarea spațiului Schengen cu Spania”, a transmis în acel moment premierul italian Giorgia Meloni pe X.