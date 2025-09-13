Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes

Florentin Petre are 49 de ani însă nu va uita niciodată lupta pe care a dus-o cu aceeași boală de două ori. Acesta recunoaște că Gigi Becali i-a salvat viața a doua oară, iar totul s-a întâmplat destul de repede.

Cu ce boală a fost diagnosticat Florentin Petre

Florentin Petre este un nume extrem de apreciat în fotbalul românesc și nu numai. De-a lungul carierei sale, aceasta a bifat nu mai puțin de 6 de goluri în 278 de partide de Liga 1. Totodată, a bifat alte 53 de selecții la națională, alături de care a participat la Euro 2000 și la Euro 2008.

Pe vremea când era în Bulgaria, acesta a cucerit și un titlu și o Supercupă. În prezent este antrenor, iar deși la prima vedere pare că ar fi avut cariera perfectă, iată că aceasta a fost presărată și de evenimente tulburătoare.

Florentin Petre a fost diagnosticat cu o boală destul de dificilă în 2000. Doar ce câștigase campionatul cu Dinamo la acel moment, iar cariera lui era în plină ascensiune. Diagnosticul însă l-a dat peste cap: acesta suferea de hepatita C, o boală infecțioasă a ficatului.

Cum a descoperit Florentin Petre că e bolnav

Se simțea bine și nici nu se gândea vreodată că va trece prin așa ceva. Urma să se transfere în Spania, iar după jocul cu Fiorentina a băut un pahar de vin roșu. A început să transpire instant și nu știa ce se întâmplă, astfel că întors la București, acesta a mers să facă analize.

Rezultatul a fost clar: hepatita C. Iar pentru Florentin Petre, această boală a venit cu o pauză de efort. Era speriat, se gândea că trebuie să se lase de fotbal, astfel că a preferat ca o perioadă de timp să stea liniștit.

„Hepatita am descoperit-o în 2000, după ce am câștigat campionatul cu Dinamo. Am avut un meci amical cu Fiorentina, la Florența. Eram într-o formă extraordinar de bună, trebuia să mă transfer în Spania…

După jocul cu Fiorentina, am ajuns la hotel. La masă, ne-au lăsat să bem o bere, un pahar de vin. În momentul în care am luat o gură din acel vin roșu, pur și simplu am început să transpir, instant! Curgea apă din mine, nu știam ce se întâmplă. Acasă, la București, am făcut niște analize de sânge și am descoperit că am hepatita C. Din acel moment, am oprit efortul.

La acea vreme, testul pentru hepatită dura vreo 2 săptămâni, timp în care m-am antrenat și m-am și accidentat. În momentul când ți se întâmplă ceva de genul la vârsta aia, la 23 de ani… m-am speriat, e normal să te ia cu panică un pic. Mă gândeam că deja trebuie să mă las de fotbal”, a spus Petre, conform .

Cum se simțea Florentin Petre și cine i-a fost alături

Cornel Dinu a aflat că Florentin Petre a fost diagnosticat . Astfel, acesta l-a dus la cei mai buni doctori, astfel încât să o stabilizeze. Chiar și așa, stările de oboseală îi afectau activitatea sportivului.

Florentin Petre povestește că slăbise, obosea des și simțea cum corpul îi cedează. Acesta nu își explică însă nici măcar acum de unde a luat boala exact și de ce s-a declanșat fix în acel moment.

„Când am aflat că am hepatită, Cornel Dinu m-a plimbat prin tot Bucureștiul. Se trezea la 6 dimineața, mă lua de mână și mă ducea la cei mai buni doctori. Am stabilizat boala, am stat vreun an și jumătate așa. Făceam tratament cu interferon pentru a scăpa de virusul hepatic.

Corpul meu era foarte obosit în acea perioadă, am jucat vreo 67 de meciuri într-un an, la 62 kilograme. E greu să o duci. Am jucat non-stop, fără accidentări, fără nimic. Am obosit și, până la urmă, corpul cedează. Sunt foarte puțini oameni care sunt norocoși și nu au virusul hepatic în corp”, a mai dezvăluit el.

Hepatita a revenit în urmă cu aproape 10 ani

Deși lucrurile păreau că au mers spre bine, iar această boală a dispărut din viața lui Florentin Petre, iată că în urmă cu câțiva ani, pe când activa ca antrenor, hepatita a revenit. Totul a pornit de la o gripă.

Antrenorul povestește că și-a făcut analizele și simțea că ceva nu este bine. Ulterior, medicii i-au confirmat faptul că boala revenise, astfel că acesta a fost nevoit să fie mai atent

„Într-adevăr, după foarte mulți ani, virusul a revenit. Am avut o gripă rebelă, am fost bolnav de plămâni și mi-am făcut analizele. Mi-au bubuit iarăși transaminazele și toate cele și am început să fac din nou tratamentul cu interferon. Asta se întâmpla în perioada 2014, 2015, 2016, când eram antrenor la Brașov, în Liga 1. Simțeam că nu sunt în regulă”, a mai adăugat el.

Cum l-a ajutat Gigi Becali pe Florentin Petre

. Se pare că a doua oară, acesta s-a vindecat de boală odată cu implicarea patronului FCSB. De altfel în acea perioadă, Gigi Becali dona tratamente pentru oamenii care sufereau de hepatită.

Deși nu și-a dorit să apeleze la el, iată că în final, patronul FCSB l-a ajutat. A plâns mult după gestul făcut de acesta, iar din acel moment, spune Florentin Petre, Gigi Becali a devenit ”o icoană” pentru el.

„Nea Gigi mi-a dat în mână atunci un tratament pentru hepatita C în valoare de 35-40.000 de euro. Nici nu știam cum să reacționez, l-am luat în brațe. Am plâns și vreo jumătate de oră în mașină după. Nu oricine îți face așa ceva.

Eu oricum îl respectam pe Becali și înainte, dar, din acel moment, a devenit o icoană. Dacă mâine mă sună că are nevoie de ceva, orice, îl ajut cu cea mai mare inimă, pentru că mi-a salvat viața.

Doar să nu mă pună antrenor la FCSB, că asta nu accept. Tratamentul a fost foarte bun, a durat 3 luni, câte o pastilă pe zi. După două săptămâni a dispărut și virusul, n-am simțit nimic, iar acum sunt OK”, a mai dezvăluit acesta.