Drama care i-a marcat viața lui Richard Abou Zaki de la Chefi la Cuțite: „Eu tot ce îmi doresc în viața, fac, acum nu pot”

Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite a povestit episodul necunoscut care i-a marcat existența. Celebrul bucătar a fost părăsit de tată, care și-a format o altă familie, departe de el. Nu a ajuns niciodată să-și cunoască frații și păstrează acest regret în suflet.

De ce a crescut Abou Zaki de la Chefi la cuțite fără tată

Deși îl vedem mereu plin de carismă, în sufletul său se ascunde o dramă profundă. La doar un an, părinții săi s-au separat, iar el a fost crescut de mama sa, în timp ce tatăl său a fost absent și și-a refăcut viața în Statele Unite ale Americii.

De când a plecat, bărbatul l-a exclus complet pe fiul său. Familia pe care și-a format nu știe nici măcar de existența celebrului bucătar. Abou Zaki a aflat că mai are frați, dar nu i-a cunoscut niciodată, acesta fiind marele său regret.

„Tatăl meu a părăsit-o pe mama când eu aveam un an și s-a dus în America. Eu pe tata l-am văzut de patru cinci ori în viața mea, cred că de patru. Și-a refăcut viața, are altă femeie și copii. Mi-a zis că frații mei și surorile mele nu știu că eu exist, a fost foarte rău. Am crezut că le-a spus. A zis că nu a avut niciodată curajul să le zică, că poate e prea redepe și de atunci au trecut 19 ani.

Să nu găsești la 50 de ani curajul să zici că mai ai un alt copil. Eu nu i-am cerut niciodată nimic financiar, nu i-am cerut niciodată nimic pentru că nu am nevoie de nimic. Mi-ar plăcea numai să-mi cunosc frații. E ciudat să știi că este o altă familie într-un capăt al lumii și niciodată nu ai avut o interacțiune cu ei.

Am ideea asta să îi cunosc și chestia asta nu o reușesc să o fac. Eu tot ce îmi doresc în viața, fac, acum nu pot. Tata nu a venit niciodată să mă vadă după ce a plecat și eu nu știu cum e să ai tată pentru că eu nu mi-l aduc aminte. Mama a ținut loc și de mamă și de tată. Nu mi-a lipsit nimic pe planul afectiv”, a declarat Richard Abou Zaki, la Chefi la Cuțite, citat de

Nu știe cum părintele său a putut face asta

Cu toate acestea, Richard Abou Zaki a reușit să triumfe. Se poate considera împlinit, cu un succes răsunător pe toate planurile. u stele Michelin în portofoliu, , cu care este într-o relație de opt ani.

În plus, este tatăl unei fetițe pentru care ar face orice. În același interviu, el a declarat că nu ar putea niciodată să plece lângă copilul său și că va fi mereu acolo pentru susținere, indiferent de circumstanțe.

„Am și eu un copil. Am o fetiță minunată. Nu aș putea niciodată să plec din viața Carlotei pentru că sunt tatăl eu și vreau să dau tot sufletul, tot ce pot”, a mărturisit Richard Abou Zaki Chefi de la Cuțite.