Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum

Walter Zenga a dezvăluit care este, de fapt, drama care i-a marcat viața privată. Antrenorul de origine româno-italiană a mărturisit totul abia acum, precizând că are legătură cu o persoană extrem de importantă.

ADVERTISEMENT

Walter Zenga, detalii despre drama care i-a marcat existența

Fostul fotbalist Walter Zenga, care a divorțat după 15 ani de mariaj de , a oferit o serie de detalii despre suferința pe care o poartă în suflet. Aceasta nu are legătură cu frumoasa blondină care i-a dăruit doi copii.

Cunoscutul antrenor italian a povestit prin ce a trecut în urmă cu mai bine de 20 de ani. Se întâmpla în perioada în care o antrena pe Steaua în Cupa UEFA, actuala Europa League. Sportivul a dezvăluit că în decembrie 2004 a primit o veste cumplită.

ADVERTISEMENT

Tatăl său, Alfonso, cu care nu ținuse legătura o perioadă îndelungată se confrunta cu probleme medicale, care i-au adus sfârșitul. Din păcate, faptul că nu au vorbit ani la rând a constituit o dramă pentru fostul jucător.

Privind în urma sa, acesta a dezvăluit că figura paternă era mândră de performanțele sale. Bărbatul era la curent cu evoluțiile din terenul de fotbal, deși cei doi nu discutau niciodată despre reușitele sau înfrângerile din sport.

ADVERTISEMENT

„Rana deschisă cu tatăl meu, Alfonso, nu s-a închis niciodată. Nu am vorbit ani întregi, prea multe neînțelegeri, prea multă distanță. Am jucat la Europene și la Mondiale, iar el nici măcar nu m-a sunat, apoi s-a îmbolnăvit.

ADVERTISEMENT

Eu eram la București și am fugit la Milano. A fost atunci, cu câteva zile înainte să moară, când mi-a spus pentru prima oară «Te iubesc!». Atunci mi-am dat seama că, deși fusese absent fizic, a fost mereu prezent”, a povestit Walter Zenga, potrivit .

Ultima întâlnire dintre Walter Zenga și tatăl său

care a antrenat echipe de renume de-a lungul timpului a dezvăluit cum a decurs ultima întâlnire cu tatăl său. Walter Zenga a aflat că bărbatul avea probleme grave de sănătate, vestea fiind primită de la fratele său.

ADVERTISEMENT

Anunțul că figura paternă se află la spital a venit când se afla la Bilbao pentru meciul decisiv din grupele Cupei UEFA. A pierdut cu scorul de 1-0, dar echipa s-a calificat, motiv pentru care sportivul era foarte fericit.

„Am intrat în vestiar și am primit un mesaj de la fratele meu: «Bravo… încearcă să ajungi cât mai repede, tata are minutele numărate.». Era miercuri seară, eram la Bilbao.

Duminică aveam ultimul meci de campionat, la București, cu Alba Iulia, înainte de pauza de iarnă din România, așa că a trebuit să mă întorc la București. Am făcut o rugăciune, sperând să-l mai găsesc în viață.

După meciul cu Alba Iulia, pe care, apropo, l-am câștigat cu 3-0, dar am fost și eliminat, am luat un avion privat împreună cu soția mea și am plecat la Milano”, a completat Walter Zenga, mai arată sursa citată anterior.

Ce i-a spus bărbatul lui Walter Zenga înainte să moară

„Am ajuns la spital, m-am dus direct la el. Era la pat, cu masca de oxigen. Și-a dat masca jos, m-a privit și mi-a spus: «Hei, începi să fii bun! Ai eliminat Bilbao, te-ai calificat, un rezultat istoric.

Ești și primul în clasament, ai câștigat 3-0. Acum du-te, că sunt obosit. Ne vedem mâine». Apoi și-a pus masca la loc… și nu l-am mai văzut, pentru că dimineața a murit, adică în timpul nopții.

Atunci am înțeles că fusese mereu prezent. Nu pentru ce mi-a zis, ci pentru că am simțit că fusese mereu acolo, chiar dacă nu fizic. Se gândea la ziua meciului, la cum va fi, poate își spunea «Sper să-i meargă bine».

Asta m-a dărâmat. Părinții sunt mereu prezenți. O simt și eu acum, ca părinte. Atunci mi-am dat seama că, deși fusese absent fizic, a fost mereu prezent”, a încheiat Walter Zenga.