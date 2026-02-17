Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată ziua”

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale de conducător, Mitică Dragomir s-a aflat în fruntea mai multor echipe din țară și din Capitală. În Brașov, acesta a petrecut o perioadă foarte lungă: 8 ani. Care a fost drama în urma căreia fostul șef al LPF a decis să părăsească orașul din Ardeal.

Cum a ajuns Mitică Dragomir președinte la clubul din Brașov

Dumitru Dragomir și-a început cariera de conducător în fotbal la o vârstă relativ tânără. A condus cluburi importante din provincie, apoi a ajuns la Victoria București chiar înainte de Revoluție. Debutul în această ”meserie” l-a avut în 1977, pe când avea doar 31 de ani. A condus atunci clubul Chimia Râmnicu Vâlcea.

ADVERTISEMENT

. Ajunge la FC Scornicești. Aici, conducătorii i-au promis că, dacă va promova echipa pe prima scenă, va putea apoi să plece ”oriunde în lume”. Dragomir le-a împlinit visul celor din Scornicești. A promovat echipa din Divizia C în Divizia A în doar doi ani. Astfel, a putut să plece de aici către cel mai frumos oraș din țară, cum numea el Brașovul.

”Înțelegerea mea cu Scornicești a fost să-i bag în Divizia B, în Divizia A și să stau un an în Divizia A. Și îmi dau voie să plec, dacă realizez cele trei performanțe, oriunde în lume. Și am stat eu cu nevastă mea de vorbă. Care este cel mai frumos oraș din țară? Brașov.

ADVERTISEMENT

Și ei (n.r. din Brașov) tot trăgeau de mine. Mă întâlneam cu șeful lor de acolo. Îmi zicea: ‘domnule, președinte, vino la noi, domnule. Brașov îți dă case, îți dă tot ce vrei pe lumea asta’. Eu am zis: ‘Bă, nene, dacă îmi dă post de titular în învățământ pentru nevasta mea, și-mi dați o vilă, vin. Fără bani, n-am nevoie de bani’. Și le-am dat un telefon. A treia zi eram numit deja președinte (n.r. la FC Brașov)”, spune Dragomir.

ADVERTISEMENT

Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Stăteam la cimitir toată ziua”

Sub Tâmpa, : 8 ani. Fostul șef al fotbalului intern spune că nu ar fi plecat niciodată de aici dacă nu era lovit de o tragedie imensă: moartea băiatului Emanuel. ”S-au purtat foarte bine și am stat opt ani. Și nici nu plecam dacă nu murea fiul meu, Emanuel”, mai afirmă Mitică.

Pentru Mitică și soția sa au fost momente cumplite. Zi de zi aceștia erau la cimitir, la mormântul băiatului lor. Nu au mai rezistat în aceste condiții de suferință extremă și au plecat din orașul din Transilvania. ”La Brașov a fost foarte frumos, numai că s-a întâmplat nenorocirea cu fiul meu. Stăteam toată ziua la cimitir și eu, și nevastă mea. Am plecat, nu mai rezistam”, mai spune Dragomir.

ADVERTISEMENT