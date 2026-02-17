Sport

Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată ziua”

Mitică Dragomir a dezvăluit drama care l-a forțat să plece de la clubul de fotbal din Brașov pe care îl conducea de 8 ani. Momentele grele prin care a trecut fostul șef al LPF în centrul țării.
Adrian Baciu
17.02.2026 | 23:15
Drama care la fortat pe Mitica Dragomir sa plece de la Brasov Nu mai rezistam Stateam la cimitir toata ziua
EXCLUSIV FANATIK
Drama uriașă care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale de conducător, Mitică Dragomir s-a aflat în fruntea mai multor echipe din țară și din Capitală. În Brașov, acesta a petrecut o perioadă foarte lungă: 8 ani. Care a fost drama în urma căreia fostul șef al LPF a decis să părăsească orașul din Ardeal.

Cum a ajuns Mitică Dragomir președinte la clubul din Brașov

Dumitru Dragomir și-a început cariera de conducător în fotbal la o vârstă relativ tânără. A condus cluburi importante din provincie, apoi a ajuns la Victoria București chiar înainte de Revoluție. Debutul în această ”meserie” l-a avut în 1977, pe când avea doar 31 de ani. A condus atunci clubul Chimia Râmnicu Vâlcea.

ADVERTISEMENT

Din Vâlcea, Mitică face pasul spre Olt. Ajunge la FC Scornicești. Aici, conducătorii i-au promis că, dacă va promova echipa pe prima scenă, va putea apoi să plece ”oriunde în lume”. Dragomir le-a împlinit visul celor din Scornicești. A promovat echipa din Divizia C în Divizia A în doar doi ani. Astfel, a putut să plece de aici către cel mai frumos oraș din țară, cum numea el Brașovul.

”Înțelegerea mea cu Scornicești a fost să-i bag în Divizia B, în Divizia A și să stau un an în Divizia A. Și îmi dau voie să plec, dacă realizez cele trei performanțe, oriunde în lume. Și am stat eu cu nevastă mea de vorbă. Care este cel mai frumos oraș din țară? Brașov.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Și ei (n.r. din Brașov) tot trăgeau de mine. Mă întâlneam cu șeful lor de acolo. Îmi zicea: ‘domnule, președinte, vino la noi, domnule. Brașov îți dă case, îți dă tot ce vrei pe lumea asta’. Eu am zis: ‘Bă, nene, dacă îmi dă post de titular în învățământ pentru nevasta mea, și-mi dați o vilă, vin. Fără bani, n-am nevoie de bani’. Și le-am dat un telefon. A treia zi eram numit deja președinte (n.r. la FC Brașov)”, spune Dragomir.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Stăteam la cimitir toată ziua”

Sub Tâmpa, Dumitru Dragomir și familia sa au petrecut o perioadă extrem de îndelungată: 8 ani. Fostul șef al fotbalului intern spune că nu ar fi plecat niciodată de aici dacă nu era lovit de o tragedie imensă: moartea băiatului Emanuel. ”S-au purtat foarte bine și am stat opt ani. Și nici nu plecam dacă nu murea fiul meu, Emanuel”, mai afirmă Mitică.

Pentru Mitică și soția sa au fost momente cumplite. Zi de zi aceștia erau la cimitir, la mormântul băiatului lor. Nu au mai rezistat în aceste condiții de suferință extremă și au plecat din orașul din Transilvania. ”La Brașov a fost foarte frumos, numai că s-a întâmplat nenorocirea cu fiul meu. Stăteam toată ziua la cimitir și eu, și nevastă mea. Am plecat, nu mai rezistam”, mai spune Dragomir.

ADVERTISEMENT

Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată ziua”

Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Performanță istorică obținută de Mihai Tentea și George...
Fanatik
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Performanță istorică obținută de Mihai Tentea și George Iordache la bob-2!
Borussia Dortmund – Atalanta, întârziat cu 15 minute. Motivul ireal pentru care s-a...
Fanatik
Borussia Dortmund – Atalanta, întârziat cu 15 minute. Motivul ireal pentru care s-a decalat meciul din Champions League
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai...
Fanatik
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici!...
iamsport.ro
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici! Pentru ce vrea finanțare: 'Acum sunt în negocieri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!