Drama care l-a marcat pe actorul Valeriu Pavel Dan. S-a întâmplat cu un an înainte să moară

Valeriu Pavel Dan s-a stins din viață la numai 53 de ani. Însă, în urmă cu un an, actorul a trecut printr-o dramă cumplită. A suferit mult în acea perioadă, pierzând una dintre cele mai apropiate persoane.

Drama care l-a marcat pe actorul Valeriu Pavel Dan

, la vârsta de 53 de ani. Cauza morții sale este încă inexactă, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a se descoperi ce a a condus mai exact la

Actorul a avut o carieră impresionată și urma să apară în sezonul doi al serialul Wednesday. Pe plan local, a bifat numeroase roluri în teatru și film, de-a lungul anilor, ceea ce l-a adus în atenția publicului.

Totodată, el s-a făcut remarcat în comedia Milionari de weekend, filmată în anul 2004. De asemenea, în urmă cu mai mulți ani a prezentat emisiunea Puiu și Jull, difuzată pe Etno TV.

De aici i-a rămas și numele cu care mulți i se adresau. Iar de Jull, Iulian Nicolae, l-a legat o frumoasă și longevivă prietenie. Așa că anul trecut, când prezentatorul și-a pierdut viața, Valeriu Pavel Dan a suferit cumplit.

„Îl știu de foarte mult timp. Prima oară ne-am întâlnit prin anii 2000, la Antena 1, la emisiunea Gong Show. De atunci l-am simțit atât de aproape de mine, încât am hotărât să formăm un cuplu, Puiu și Jull”, spunea Valeriu Pavel Dan în trecut, conform

Curg mesajele de durere după moartea lui

Primele ipoteze susțin că Valeriu Pavel Dan a suferit un atac de cord. Moartea sa fulgerătoare a lăsat în urmă semne de întrebare și durere. Iar mesajele de la cei care l-au cunoscut nu mai contenesc.

„Postarea este pentru Valeriu Pavel Dan care astăzi a părăsit această lume. In memoriam. Refuz să cred că l-am întâlnit în urmă cu o lună, că am stat de vorbă, că am făcut planuri profesionale, își dorea să organizeze evenimente, să fiu în lista artiștilor cu care voia să colaboreze. Am vorbit despre Jull, că a trecut un an de la plecarea lui din această lume. Ne-am întâlnit la multe ședințe UNART.

Mi-a dăruit un pix cu touchscreen, l-am lăsat la București, de parcă a vrut să lase amintiri în sufletul meu și acum scriu despre toate astea la timpul trecut. Nu pot să cred. Și l-am rugat atât de mult pe Dumnezeu să nu mai aducă vești triste, atât de mult… Dumnezeu să te odihnească, suflet bun”, „Drum lin în lumină, Valeriu Pavel Dan! Ce tare te-ai grăbit”, sunt două dintre textele publicate de apropiații săi în mediul online.