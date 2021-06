Drama care l-a ţinut pe Luis Enrique departe de naţionala Spaniei! “Ne va fi dor de tine, Xana”

26 martie 2019, Ta’Qali. Spania se pregătea să întâlnească Malta într-un meci din etapa a 2-a din preliminariile EURO 2020. În cantonamentul ibericilor se dă alarma, iar Luis Enrique pleacă imediat acasă. Anunţul oficial spunea că selecţionerul a fost nevoit să se întoarcă în ţară din cauza unor probleme în familie.

Nimeni nu bănuia drama care începuse pentru selecţionerul naţionalei Spaniei. Au urmat meciurile din luna iunie, iar secundul Robert Moreno s-a ocupat de pregătirea ibericilor. În tot acest timp, Luis Enrique a decis să-şi dea demisia pentru a fi în continuare alături de familie. Xana, fiica de 9 ani a antrenorului, fusese diagnosticată cu o boală incurabilă.

Drama care l-a ţinut pe Luis Enrique departe de naţionala Spaniei timp de opt luni. Jurnaliştii ibericii au păstrat discreţia

În vara lui 2019, prin redacţiile din Spania începuse să apară zvonuri despre problemele din familia lui Luis Enrique. Jurnaliştii iberici aveau în mâini o informaţie importantă, mai ales că fanii naţionalei se întrebau care este cauza absenţei selecţionerului, însă a fost păstrată discreţia.

Lovitura a venit pe 29 august 2019, când Luis Enrique a anunţat că . Mesajul emoţionant a fost preluat de toate ziarele din Spania, iar discreţia totală a continuat.

“Fiica noastră, Xana, a plecat dintre noi în această după-amiază. Vă mulţumesc pentru toate gesturile de afecţiune pe care ni le-aţi arătat în aceste luni, pentru discreţia şi înţelegerea de care aţi dat dovadă.

Ţin să le mulţumesc şi medicilor de la spitalele San Joan de Deu şi Sant Pau pentru dedicaţia şi profesionalismul doctorilor şi asistentelor. Ne va fi foarte dor de tine, Xana, dar ne vom aminti de tine în fiecare din zilele vieţilor noastre, sperând că în viitor ne vom întâlni din nou. Vei fi steaua care ne va ghida familia. Odihneşte-te în pace, Xanita”, a anunţat Luis Enrique.

Luis Enrique l-a acuzat pe Robert Moreno că a fost “neloial”: “Viaţa îţi permite să vezi cine îţi este prieten sau nu”

Robert Moreno a calificat naţionala Spaniei la EURO 2020 şi a sperat că acordul îi va fi prelungit cu Federaţia de la Madrid. Mai mult decât atât, fostul selecţioner s-a întâlnit cu Luis Enrique, în octombrie 2019, şi i-a transmis că vrea să conducă naţionala şi la turneul final.

În tot acest timp, Luis Rubiales, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, discuta cu Luis Enrique asupra posibilităţii revenirii pe banca naţionalei. Până la urmă, Robert Moreno a fost sacrificat imediat după calificarea ibericilor, iar fostul antrenor al Barcelonei a revenit, în noiembrie 2019, la cârma selecţionatei.

La scurt timp după ce , Luis Enrique a dezvăluit motivul pentru care Robert Moreno nu a rămas în staff-ul său. Anterior, cei doi lucraseră împreună la AS Roma, Celta Vigo şi Barcelona.

“Pe 12 septembrie, într-o întâlnire de 20 de minute acasă la mine, i-am spus că mă simt bine şi vreau să antrenez din nou. El mi-a spus că vrea să fie antrenor principal la Euro şi apoi să redevină secundul meu.

Având în vedere situaţia, această ambiţie a arătat că îmi este neloial. Ambiţia nemăsurată este un mare defect. Astfel am decis să nu mai am de-a face cu el. Viaţa îţi permite să vezi cine îţi este prieten sau nu, în cine poţi avea încredere sau nu.

Eu am luat decizii raportându-mă la valorile mele. În ceea ce priveşte aspectul profesional, nu am ce să-i reproşez lui Moreno. Credeam că nu am nimic de spus nici despre omul Moreno, dar…”, a declarat Luis Enrique în prima conferinţă de presă de la reîntorcerea pe banca naţionalei Spaniei.