Drama care zguduie familia Beckham. Cum a reușit nora Victoriei și a lui David Beckham să rupă legăturile dintre frați și să aprindă un scandal uriaș

Familia Beckham nu mai are parte de liniște de când a apărut în peisaj Nicola Peltz, soția lui Brooklyn Beckham. Nora Victoriei și a lui David Beckham a reușit să producă o adevărată ruptură în sânul familie, ruptură care pare că se adâncește pe zi ce trece. Recent, Victoria și David au mai primit o „lovitură” din partea fiului lor.

De la ce a pornit, de fapt, scandul dintre Nicola Peltz și familia Beckham

2022 a fost un an important pentru familia Beckham. , s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Nicola Peltz. Evenimentul grandios a avut loc în Palm Beach, Florida și se pare că încă de pe atunci au început să apară tensiuni între fosta membră Spice Girls și nora sa.

Surprinzător sau nu, scandalul dintre Victoria Beckham și soția fiului ei a pornit de la rochia de mireasă. Victoria s-a oferit să îi creeze ea Nicolei rochia de mireasă, tânăra a părut încântată, însă pe parcurs, lucrurile s-au schimbat. Nicola a decis să poarte o creație Valentino, fapt ce a determinat-o pe Victoria să se răzbune.

În ziua nunții, soția lui David Beckham a eclipsat-o total pe nora ei. Complice la această răzbunare a fost Marc Anthony, artist invitat de miri pentru a întreține atmosfera. În fața tuturor celor prezenți, Marc Anthony a spus:

„Să urce pe scenă și cea mai frumoasă soție din această seară…Victoria Beckham!”

Așa cum era de așteptat, episodul nu i-a picat deloc bine proaspetei mirese. Potrivit surselor apropiate cuplului, Nicola Peltz ar fi părăsit încăperea plângând.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele

Chiar dacă au trecut 3 ani de la nuntă, scandalul în familia Beckham continuă. Recent, în cadrul unui eveniment cu 200 de invitații. Cine au fost marii absenți?! Evident, părinții și frații lui Brooklyn Beckham.

Se pare că Nicola Peltz a reușit să îl convingă pe Brooklyn să se îndepărteze de familia sa. Ruptura dintre familia Beckham și Brooklyn este atât de mare, încât Victoria și David Beckham au aflat de reînnoirea jurămintelor fiului lor din online.

Nicola Peltz nu uită nimic și, drept dovadă, i-a taxat și pe frații soțului ei din cauza comentariilor răutăcioase pe care le-au făcut aceștia de-a lungul timpului. Romeo și Cruz au fost și ei persona non grata, ceea ce înseamnă că au fost excluși de la marele eveniment de acum câteva zile.

Potrivit surselor apropiate familiei Beckham, Nicola caută orice motiv pentru a-l îndepărta pe Brooklyn de frații săi. Ba mai mult, se pare că acțiunile ei îl izolează pe soțul său nu doar de familie, ci și de prieteni.

Victoria și David Beckham încearcă să reia legătura cu fiul lor, dar fără succes

Victoria și David Beckham au fost dezamăgiți că nu au fost invitați la cea de-a doua căsătorie a fiului lor. De pe lista invitaților au lipsit și bunicii, verișorii, unchii și mătușile lui Brooklyn, semn că Nicola Peltz și-a propus să pedepsească întreaga familie a soțului său din cauza unui conflict minor.

„Încearcă să ia deciziile cele mai bune pentru ei în niște circumstanțe nefericite. Problemele de familie sunt grele și urâte. Nimeni nu vrea să vadă atâta durere. Întotdeauna există speranță. Până la urmă, sângele apă nu se face.”, a spus un apropiat de-ai familiei Beckham, potrivit .

Apropiații familiei Beckham susțin că Victoria și David încearcă de luni bune să ia legătura cu fiul lor, dar fără succes. La cea mai recentă vizită a lui Brooklyn în Londra, acesta nu și-a văzut niciun membru al familiei, nici măcar bunicii de care obișnuia să fie foarte atașat.

Familia Beckham și nora Nicola sunt departe de a ajunge la un numitor comun

David și Victoria Beckham au fost de-a dreptul șocați să afle din mediul online că fiul lor s-a căsătorit a doua oară. De data asta, cuplul a ales să publice mai multe imagini decât de la nunta din 2022, fapt ce ar fi pus din nou paie pe foc.

În pozele devenite deja virale, Nicola Peltz poartă rochia de mireasă pe care a purtat-o și mama sa în 1985, iar tatăl ei, Nelson, a fost cel care a oficializat cununia. Potrivit criticilor, nicio alegere nu a fost întâmplătoare, iar imaginile au fost postate intenționat.

Așa cum era de așteptat, un astfel de eveniment a împărțit publicul în două tabere. Pe de o parte, avem vocile care sunt de partea familiei Beckham și înțeleg supărarea Victoriei și a lui David. Pe de altă parte, există voci care sunt de părere că orice ar face Nicola, mereu va fi criticată.

Din fericire pentru Nicola și Brooklyn Beckham, conflictul din familie nu le afectează ascensiunea profesională. Nora lui David Beckham tocmai ce a terminat un film în Carolina de Nord, iar fiul său se implică activ în promovarea propriului sos picant.