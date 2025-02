, însă . Atacantul a trecut prin momente grele pe parcursul carierei, care a fost măcinată de accidentări. În cadrul emisiunii „Suflet de Rapidist”, jucătorul și-a deschis sufletul și a rememorat clipele dureroase prin care a trecut.

Drama carierei lui Elvir Koljic: „Doi ani de chinuri și dureri! Am avut 9 șuruburi în gleznă”

Elvir Koljic i-a spus lui Robert Niță la „Suflet de Rapidist” că a evoluat nu mai puțin de doi ani cu dureri după accidentare. Atacantul bosniac a transmis că a avut 9 șuruburi și o placă în glezna accidentată, iar puțină lume ar fi mizat pe o revenire a acestuia.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine a fost un moment foarte greu. Asta a trecut, așa a fost și așa a trebuit să se întâmple. Pentru mine a fost important că am reușit să trec peste toate. Nu a fost ușor deloc. În ultimii doi ani nu am avut probleme cu glezna, însă în primii doi am avut.

Am avut doi ani de chinuri și de dureri! Am avut 9 șuruburi și o plăcuță în piciorul acela. Domnul doctor Stamatescu m-a trimis la Barcelona la un specialist pentru gleznă. Mi-a scos atunci un lichid și după nu am mai avut probleme.

ADVERTISEMENT

Am avut 9 șuruburi și o placă. Am fost la un pas să mă las. Mi-a spus domnul doctor din Barcelona că foarte puțini jucători revin după astfel de accidentări. Asta este, am depășit momentul”, a mărturisit Elvir Koljic.

„Nu m-am gândit la retragere! Am avut ofertă de la Frankfurt”

Noul jucător al Rapidului a continuat dialogul cu Robert Niță și i-a recunoscut că nu s-a gândit în niciun moment la retragere. Totodată, Elvir Koljic a dezvăluit că a avut o ofertă pe masă de la Frankfurt, de 6 milioane de euro, însă accidentarea a făcut ca mutarea să pice.

ADVERTISEMENT

„Nu m-am gândit la retragere! M-am gândit că nu o să fie ușor să trec peste asta, dar am zis să dau tot ca să revin cât mai repede. Ok, nu a fost un timp scurt, dar m-au ajutat toți atunci. Doctorul din Barcelona mi-a spus că operația făcută la București a fost extraordinar de bună și că ușor, ușor o să revin.

ADVERTISEMENT

Eu știu de unde am plecat și ce pot! Știu că pot să depășesc momentele grele care o să vină. Norocul meu e că le-am depășit pe cele din trecut și nu am probleme! Nicio problemă pe care am avut-o nu a fost din cauza mea! Mi-a rupt piciorul Mihalache, la echipa națională la fel, am avut ghinion.

Știu că a fost o ofertă de la Dinamo Kiev, știu că a fost și de la Frankfurt înainte de prima accidentare, în jur de 6 milioane de euro. Nu mă mai gândesc, eu știu ce calități am și încerc să fiu sănătos. Dacă va fi totul în regulă, cu siguranță că vor mai fi oferte”, a completat Elvir Koljic.