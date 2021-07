Drama celei mai grase femei din România! Slăbise 120 kg, dar acum s-a îngrășat din nou

În 2013, când a apărut la televizor solicitând ajutor pentru a slăbi urgent, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mariana Buică avea 25 de ani și cântărea 230 de kilograme. Originară din Maglavit (județul Dolj), , mai ales că își dorea cu disperare să devină mamă.

ADVERTISEMENT

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid”, mărturisea afectată Mariana la TV.

Mariana și-a făcut operație de micșorare a stomacului

Dorința Marianei Buică de a slăbi s-a concretizat după doar un an, când după operația de micșorare a stomacului, dar și ca urmare a unei diete severe, femeia a ajuns să cântărească în jur de 100 de kilograme, reușind să ”topească”, potrivit propriilor declarații, un surplus de 120 de kilograme.

ADVERTISEMENT

”Nu aș mai putea să duc acum 100 de kg, îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, povestea încântată femeia.

Mariana slăbise enorm și datorită mersului la sală sau a exercițiilor fizice pe care le făcea acasă, mai ales că, proftând de expunerea media, tânăra dorea să-și găsească sufletul pereche după ce anunțase asta chiar în direct, la televizor!

ADVERTISEMENT

Mariana Buică are doi copii și o relație complicată cu iubitul

După ce a dispărut de pe radarul opiniei publice, A născut de două ori, devenind mama lui Cătălin și a Erikăi Maria, dar problemele sentimentale și financiare au început să îi dea târcoale. Pe lângă faptul că banii erau tot mai puțini, Mariana s-a și despărțit, la un moment dat, de tatăl copiilor, cu care are o relație destul de tumultoasă.

”Mariana a avut o perioadă alocație de susținere a familiei din partea statului, dar acum nu mai primește nimic în afara alocației lunare pentru copii. Este o femeie muncitoare, încearcă să o scoată la capăt cu cheltuielile așa cum poate și ea”, au declarat pentru FANATIK angajații primăriei din Maglavit.

ADVERTISEMENT

Apăsată de probleme de tot felul, Mariana Buică a ignorat probabil dieta pe care o urmase acum câțiva ani și a început să ia din nou proporții îngrijorătoare. Vestea bună e că, în prezent, iubitul ei s-a întors acasă după ce se despărțiseră o perioadă, așa că acum are pe cine se baza în gospodărie.

Mariana își îngrijește și părinții, care au probleme mari cu vederea

Pe lângă lupta continuă cu kilogramele, Mariana Buică (astăzi în vârstă de 35 de ani) mai ascunde o dramă personală, fiind singurul sprijin pentru părinții săi, ambii cu probleme mari de sănătate, printre care cele mai acute sunt necazurile cu vederea.

ADVERTISEMENT

”Tatăl Marianei are chiar certificat de handicap, iar mama nu vede nici ea foarte bine. Mariana e sprijinul casei, mai are grijă și de copii, și de tot. Nu e simplu deloc, dar se descurcă și nu se plânge, își vede de familia ei”, au dezvăluit angajații din primărie.

Foarte credincioasă, Mariana Buică merge aproape în fiecare duminică să se roage la celebra mănăstire din Maglavit, ridicată chiar pe locul pe care Petrache Lupu susținea că l-a văzut pe Dumnezeu, în 1935. Cine știe, cu puțin ajutor divin, dar și cu o dietă pământeană, este posibil să o vedem pe Mariana revenită la greutatea pe care și-o dorește.