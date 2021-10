Drama celui mai bun marcator străin din Liga 1: „Nu mai pot să merg normal, trebuie să mă operez iar!”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria campionatului României, care trece prin clipe grele și e gata să își agațe ghetele în cui.

Brazilianul a dezvăluit că și-a reziliat contractul cu Gaz Metan Mediaș și va merge în Brazilia pentru a-și trata piciorul pentru că are o arteră înfundată.

Clipe de coșmar pentru Eric de Oliveira: „Nu mă mai gândesc la fotbal”

nu a mai jucat un meci oficial de un an, din cauza problemelor de sănătate. Mijlocașul a dezvăluit pentru FANATIK că și-a încheiat contractul cu Gaz Metan Mediaș.

Jucătorul de 35 de ani a suferit deja o intervenție chirugicală la picior și a început un tratament cu anticoagulante, însă situația este în continuare complicată și nici măcar nu poate merge normal:

„Am probleme. Nu pot să joc și trebuie să merg în Brazilia o perioadă, în luna decembrie. Să îmi văd familia și să consult un doctor, care ar putea să îmi rezolve problemele. Probabil e nevoie de o nouă operație. Sper să îmi fac piciorul acolo. Am o arteră înfundată la picior și am dureri mari de tot”, a spus brazilianul.



Eric de Olivera s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș: „Mi-am terminat contractul”

nu a apucat să mai joace niciun meci pentru Gaz Metan Mediaș după ce la începutul pregătirii a resimțit dureri și după trei zile nu a mai participat la antrenamente.

Singura dorință pe care Eric o mai are e să găsească o soluție miraculoasă, care să îi permită o viață normală în continuare: „Sunt acasă cu familia și ne ocupăm de restaurant. Acum vreau doar să fiu sănătos. Nu mă gândesc chiar la fotbal. Doar să fiu sănătos. Dacă o să fiu sănătos cine știe.

Îmi pare că nu pot să mă plimb normal, dar să mai fiu pe teren. Am aproape un an de când nu am jucat. Mi-am terminat contractul cu Gaz Metan Mediaș”, a spus Eric de Oliveira în exclusivitate pentru FANATIK.

Când a jucat Eric de Oliveira ultima partidă

Mijllocașul ofensiv de 35 de ani, evaluat la 100.000 de euro conform transfermarkt, a evoluat ultima oară în Casa Pariurilor Liga 1 pe data de 7 noiembrie 2020.

a jucat atunci ultimele 14 minute pentru FC Voluntari în meciul împotriva celor de la Poli Iași câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0.

Brazilianul este cel mai bun marcator din istoria Ligii 1, cu 66 de goluri, depășindu-l pe Wesley Lopez (64), fostul jucător al lui FC Vaslui.

Top 3 cei mai buni marcatori străini din Liga 1

Eric de Oliveira – 66 de goluri Wesley Lopez – 64 de goluri Harlem Gnohere – 58 de goluri