Drama cumplită a Dianei Matei: “Vestea că mama a murit am primit-o când am urcat pe scenă”

Diana Matei și-a internat mama în spital, a făcut septicemie, și timp de 6 luni de zile, viața ei s-a împărțit între concerte, spital și casă. Din luna februarie mama ei a intrat în spital, iar vestea morții ei a prins-o pe cântăreață când a urcat pe scenă.

Diana Matei a trecut printr-o adevărată dramă

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață Diana Matei își aduce aminte cât de legată a fost de tatăl ei mereu și cum a dormit în copilărie 5 ore sub masă, după ce vărul ei i-a dat să mănânce vișinele din vișinată.

Cunoscuta cântăreață își amintește că de la 13 ani jumătate a trebuit să se descurce singură și că primii bani i-a câștigat în copilărie făcând pe liftiera în hotelurile de la mare.

Aflăm când s-a îndrăgostit prima dată Diana Matei, de ce regretă atât de tare operația de apendicită pe care a făcut-o la 12 ani și rememorează cel mai dureros moment din viața ei, moartea mamei.

Cel mai important om: “Tata era mecanic auto și îl ajutam cu chestii de mecanică”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Cred că marea majoritate a amintirilor mele sunt legate de sărbători. O dată țin minte că m-a îmbătat vărul meu. El era mai mare decât mine cu 4 ani. Fura băutură de pe masa părinților, ne băgam sub masă și îmi dădea vișine din vișinată. Am dormit 5 ore sub masă în noaptea aia.

Am copilărit în Prahova, pe lângă Cheia, și erau alte vremuri atunci. Fiind o comunitate mică ne știam toți între noi, prieteniile erau foarte legate, sărbătorile le făceam cu toții. Plecam la colindat împreună, vara stăteam până la 12 noaptea să ne jucăm. Eram o comunitate așa cum vezi acum în filme, totul era frumos.

Erai mai mult fata mamei sau a tatei?

-Am fost fata tatei, fără discuție, tata a fost sufletul meu. Și când m-am mărit tot așa am rămas chiar dacă am devenit foarte apropiată și de mama. Tata era mecanic auto și îl ajutam cu chestii de mecanică, sau plecam amândoi în târgul de mașini să căutăm piese. Ai mei își făceau multe vacanțe pe an, la munte și la mare, în stațiuni, aveau o gașcă de prieteni. Noi plecam tot timpul, toată vara, eram pasionați de călătorii.

Despre adolescență: “Mi-a plăcut mult faptul că am plecat de acasă, că trebuia să iau propriile decizii”

Cum a fost perioada liceului?

-Eu am venit în București la 13 ani jumate și am intrat la Dinu Lipatti, deci am fost mereu o fire independentă. Mi-a plăcut mult faptul că am plecat de acasă, că trebuia să iau propriile decizii, nu m-am lăsat niciodată condusă.

La liceu cred că am fost prietenoasă dar mai rezervată, așa cum sunt și acum. Dacă nu am chimie cu cineva din prima, nu mă bag. Am un simț ridicat la ridicolului și sunt destul de orgolioasă.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-La mai multe, normal. Eu copiam super pe față pentru că eram un copil foarte bun, iar profesorii nu se așteptau niciodată ca eu să fac asta. Am fost olimpică din clasa a 5-a până într-a 12-a. Copiam aproape cu cartea pe masă fără să se prindă.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată a fost când eram foarte mică, aveam 11 sau 12 ani. A fost prima mea iubire, un dj de la discotecă.

Pasiunea pentru muzică: “Nu am avut niciun model, nu știu de unde mi-a venit”

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-Niciodată nu mi-am dorit să fac altceva, a fost făcut să urmez calea asta. Așa m-am visat mereu, nu am avut niciun model, pur și simplu asta mi-am dorit de când eram copil, nu știu de unde mi-a venit. Poate din cauza faptului că lumea spunea că am o voce frumoasă și mi-au alimentat această dorință.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-De multe ori am luat microfoane în dinți, în gură. Nu știu dacă e haios sau penibil dar e dureros, am dinții din față sparți de la microfoane. Noroc că am dantura rezistentă.

Mai am o amintire, din Beirut. Cântam într-un music hall, adică discotecă-restaurant cu scenă. Era o ‘limbă’ care trecea printre oamenii care stăteau la masă, se aduceau șampanii și s-a spart o sticlă, lăsând cioburi pe scenă. Am intrat în picioarele goale, mi-a intrat un ciob la baza degetului mare dar, din cauza adrenalinei, nu am simțit nimic. Am dansat și am cântat cu ciobul în timp ce lăsam dâre de sânge în urmă și nu știam de ce.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Niciodată, și să ști că am mult în a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare chestie care mi se întâmplă în fiecare zi. Când mi se întâmplă lucruri frumoase spun ‘Doamne, cred că nu le merit, cred că alții meritau mai mult’. Asta mă centrează cel mai mult, apoi familia mea. Am momente când mă gândesc să mai refuz o emisiune sau zic nu și îmi spun ‘Doamne, dar acum ceva timp mi-aș fi dorit să mă vrea oamenii’ și atunci încerc să nu refuz nimic, să ajung în cât mai multe locuri pot. Ar trebui să învăț să spun nu mai des.

Primii bani câștigați: “Făceam pe liftiera la hoteluri ca să primesc bani și dulciuri”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Câștigam de mică bani, toți prietenii tatălui meu trebuiau să cotizeze dacă mă apucam să le spun poezii. Când plecam în stațiuni unde erau străini făceam pe liftiera la hoteluri ca să primesc dulciuri. Aveam toate soiurile de bani.

Cum este mama Diana? Mai severă, mai permisiva?

-Fii-miu ar spune că sunt o mama rea, gadgeturile sunt problema, mâncatul în exces al unor alimente care nu-i fac bine. Este greu să mă întrebi asta pe mine pentru că mi se pare că sunt un eșec la fiecare pas. Încerc să fac lucrurile cum trebuie în măsura în care pot. Sunt foarte comunicativă cu băiatul meu, îi explic multe, îl asigur că îl iubesc chiar și atunci când îl cert.

“Este un soi de bărbat extrem de familist”

Cum te ajută Marian, este un tătic sută la sută implicat?

-Este tată sută la sută, super devotat, este un soi de . Marian este atent la detalii, la noi toți, asigură nevoile tuturor, dar nu este un as la capitolul răbdare. Noi încercăm să ne împărțim responsabilitățile. El are nevoie de mai mult odihnă, că face logistică mai multă ca mine, așa că dimineața îl las să doarmă mai mult, îi mai iau din treburi.

Diana Matei, o perfecționistă: “Am un standard ridicat și sunt foarte dură cu mine”

Tu ai fost întotdeauna o învingătoare, ce ți-ai propus aia ai făcut, n-ai prea ascultat de părinți. Dacă te moștenește Ianis, cum vei proceda?

-Cred că ne va moșteni pe amândoi, și eu, și Marian suntem ambițioși. Marian este genul de om care te va asigura că în preajma lui o să fii bine. Nu există om mai sigur pe el în viața asta. Eu am îndoieli, sunt perfecționistă, am un standard ridicat și sunt foarte dură cu mine, lucru care nu este deloc bun. Noroc că are Marian latura asta de siguranță, mai ales când încearcă să mă motiveze cât mai bine.

“Marian și-a cerut iertate de 3 ori în viață”

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-Noi ne certăm 99 la sută din motive profesionale, pentru și, fiind mereu împreună, este normal să avem păreri. Eu cedez prima, el nu știe nici măcar să spună ‘Iartă-mă’, cred că maxim de trei ori în viață a spus asta. Dar este un tip foarte rezonabil, nu verbalizează mult, dar faptele vorbesc de la sine. Dacă există respect și o limită putem rezolva totul.

Cel mai greu moment a fost când a aflat că i-a murit mama

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Anul acesta a fost, când am pierdut-o pe mama. Nici eu nu știu cum am reușit să mă adun. Anul asta a fost unul foarte aglomerat, din februarie mama a stat în spital, a făcut septicemie. 6 luni, zi de zi, cu câteva excepții când eram plecată, am fost lângă mama. Am fost pe drumuri 7 zile din 7, aveam concerte în țară și în străinătate, mă împărțeam între casă și spital.

Nu puteam să plâng deoarece eu mă vascularizez foarte puternic și mă transform la față. Vestea că mama a murit am primit-o când am urcat la Vâlcea pe scenă, unde trebuia să cânt pentru 20.000 de oameni. Și am cântat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Ai avut vreodată un regret personal?

-Da. Eu am făcut facultatea de teatru, la zi, am intrat a 4-a pe listă și dorința mea cea mai mare a fost să joc într-un musical. Regret că nu am apucat încă.

Cel mai mare regret: “Nu trebuia să mă operez de apendicită”

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Absolut nimic nu aș schimba, cred că în viața mea nu există lucruri de care să-mi fie rușine, să mă ducă pe o traiectorie greșită. Am fost echilibrată, nu am ales căile ușoare ale vieții, am muncit mai mult și am avut o prespectivă a viitorului.

Regret totuși operația de apendicită. Am vrut să am parte și eu de atenția colegilor așa că șase luni am țipat că mă doare până m-au operat. Cu ocazia asta am primit 25 de kilograme în plus, în trei luni, la 12 ani. Și de atunci am avut probleme cu kilogramele toată viață și am rămas și cu sensibilitate în zona lombară.

“La final o să fiu tot Diana, n-o să mă latre câinele când întru în casă”

Ești adepta intervențiilor estetice?

-Nu sunt contra sau pro, dar cred că aceste intervenții trebuie făcute dacă ai cu adevărat probleme. Nu trebuie să te mutilezi, să-ți faci buzele mari, să nu te mai recunoască lumea. Trebuie să fii doar o variantă îmbunătățită a ta. Și eu îmi doresc ca atunci când o să-mi ‘cadă’ fața să intervin dar la final o să fiu tot Diana, n-o să mă latre câinele când întru în casă.

Dacă te-ai întâlni acum cu Diana cea mică, de ce i-ai spune, în primul rând, să se ferească?

-I-aș spune să nu se ferească de nimic, să fie mult mai curajoasă și să aibă mai multă încredere în ea.

Ce faceți de sărbători? Unde mergeți de Crăciun și unde cântați de Revelion?

-De Crăciun suntem la Iași, cântăm la distanță mare, iar de Revelion tot asta o să facem, cântăm în trei locații, numai în București. Pe Ianis nu-l luăm cu noi, dar în seara de 24 o să facem o masă de Crăciun cu toții, îl aduc și e tata la București apoi revenim pe 26, ne odihnim și continuăm petrecerea.

“Încerc să am puțin timp și pentru mine, dorm doar patru ore pe noapte”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Am câteva piese pe care trebuie să le imprim, două sunt deja gata. Avem muncă intensivă în studio, nu știu deocamdată ce o să simt că trebuie să fac. Am câteva featuring-uri cu câțiva colegi de ai noștri. În ultimul timp nu mai planific totul. Pe 1 ianuarie era un ritual pentru mine să-mi fac planuri, dar lumea se schimbă de la sezon la sezon. Așa că planurile mele se organizează pe o perioadă mai scurtă acum.

Încerc să am puțin timp și pentru mine, să mai respir. Eu sunt un pic nebună, mă consumă foarte mult profesia asta, nu se face cu jumătăți de măsură, este o profesie care te stoarce. Dorm patru ore pe noapte, nu cred că anul asta am dormit mai mult de 2 săptămâni niște nopți întregi. Viața mai este și despre altceva, am nevoie și eu de timp pentru mine ca să trăiesc.