Drama cumplită pe care Vladimir Găitan a purtat-o întreaga viață. A pierdut șapte copii de-a lungul timpului

Astăzi, îndrăgitul actor Vladimir Găitan a încetat din viață la vârsta de 73 de ani, răpus de o boală cruntă. Puțini știu, însă, drama cumplită pe care a purtat-o artistul o viață întreagă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul actor a jucat în peste 100 de filme, fiind un izvor de energie și voie bună. Cu toate acestea, s-a confruntat cu momente cumplite de-a lungul vieții, cărora le-a făcut față cu greu.

Vladimir Găitan a fost diagnosticat cu cancer limfatic, boală necruțătoare cu care actorul s-a confruntat de mai bine de trei decenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drama cumplită pe care Vladimir Găitan a purtat-o întreaga viață. Actorul și soția sa au pierdut șapte copii

Vladimir Găitan este unul dintre cei mai apreciați actori din industria cinematografică românească. Deși era mereu cu zâmbetul pe buze și plin de umor, artistul ascundea o dramă fără margini.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru okmagazine.ro, alături de fiica sa, Gloria, Vladimir Găitan a făcut mărturisiri surprinzătoare cu privire la întâmplările din viața sa și căsnicia cu soția sa unguroaică, Tünde. Vladimir Gaitan și soția sa s-au căsătorit după trei luni de relație, actorul fiind fermecat de frumusețea acesteia.

ADVERTISEMENT

,,Eram in armata si se turna, la Arad, un film despre eroii de la Paulisi. Mi-au aprobat sa particip la filmari si se considera ca fac si armata. M-au lasat sa stau la hotel. Stateam pe terasa restaurantului Astoria cu trei colegi si beam bere. Am vazut niste picioare superbe si am intrebat ale cui sunt. Mi s-a spus ca n-am nicio sansa, pentru ca este iubita colegului meu de camera, Vlad Radescu. Ca sa nu mai lungesc povestea, i-am cam furat iubita”, spunea actorul.

Marele actor a fost un tată exemplar pentru cei doi copii ai săi: Gloria și Alexandru, pe care i-a crescut cu multă iubire. Vladimir Găitan a declarat că și-a dorit foarte mult copii, însă a avut multe necazuri. Soția sa a pierdut șapte copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

,,Mi-am dorit foarte mult copii. Când am hotărât să facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soţia a avut probleme grave de sănătate. Şi-am pierdut şapte copii – şapte sarcini, în diverse etape, chiar şi copil născut. Am fost anchetat de Securitate cum nu doresc duşmanilor. Am trăit un coşmar. Iar când a apărut fiul meu, Alexandru, preţul a fost extraordinar: soţia mea nu s-a mişcat din pat. Mi-am dorit atât de mult copii încât n-am conceput să fiu un tată sever.”, a declarat cunoscutul actor.

Gloria Găitan, fiica actorului, a ales acelaşi drum în carieră precum tatăl său, absolvind în 2007 UNATC. Alexandru, pe de altă parte, a ales o carieră în domeniul bancar în Anglia, acolo unde şi-a întemeiat o familie alături de jumătatea lui de origine chinezo-thailandeză. Cei doi au o fetiță, pe care Vladimir Găitan a iubit-o enorm.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mă simt boșorog, vorba lui Florinel Piersic. Sper să mai trag de mine câțiva ani. Măcar vreo 2-3, nu aș zice mai mult, să mă bucur de copii, de băiatul care e la Londra, și care mi-a oferit o nepoțică extrem de frumoasă, cu origini ciudate, chinezo-thailandeze, ca mama ei. Aștept ca la anul și fiica mea să-mi facă un nepoțel. Când vezi că ai mai păcălit viața cu un an, te simți de parcă fiecare an îl furi dintr-o bancă pe care reușești să o spargi”, declara Vladimir Găitan anul trecut.