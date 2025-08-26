Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei

Durere fără margini pentru Irina Cîrtog, o tânără de 20 de ani, diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă. După ce a trecut prin 23 de intervenții chirurgicale, după ani de tratamente crâncene și e luptă cu boala, viața i-a mai adus o lovitură de neimaginat: și-a pierdut mama, singurul ei sprijin.

Povestea Irinei Cîrtog – 20 de ani de luptă cu paralizia cerebrală infantilă

Cazul Irinei i-a emoționat până la lacrimi pe internauți, iar acum se strâng bani, după ce cu greu s-au adunat pentru , ca să o poată conduce cu bine pe ultimul drum pe cea care i-a dat viață.

De la violența tatălui la diagnosticul crunt: „Paralizie cerebrală. Epilepsie. Scolioză”

Irina nu a avut o copilărie obișnuită. Prezența tatălui ei a fost marcată de violență, nu de dragoste. Mama ei a luptat cu cerul și pământul pentru a o aduce pe lume, după șapte sarcini pierdute. „Tatăl a fost prezent doar ca să distrugă. Să lovească. Să smulgă un copil de 5 luni din brațele mamei și să o arunce, fără suflet, pe bancheta unei mașini. Mama a rămas întinsă pe podea. Și de acolo a început calvarul… Diagnosticul Irinei a venit ca o sentință: paralizie cerebrală infantilă. Genu varum bilateral. Scolioză toracolombară. Epilepsie”, a scris Dani Cek, bloggerul care a adus la cunoștința publicului cazul fetei.

23 de operații și visul de a deveni kinetoterapeut

În ciuda durerilor, Irina a continuat să lupte. A făcut 23 de operații, dar nu a renunțat. Astăzi este studentă la kinetoterapie, dorindu-și să învețe cum să-i ajute pe alții să meargă, în timp ce ea însăși se luptă pentru propriul echilibru.

În 2024, o șansă reală de tratament a apărut în viața ei, cu un cost: 10.000 de euro pentru fiecare etapă. Cu ajutorul unor oameni buni, care au donat pentru ea, Irina a trecut cu bine prin intervenție, însă mai avea nevoie de fonduri pentru a continua.

Momentul care i-a schimbat viața. Mama ei a murit la 3 zile după ultima operație

Când părea că viața îi oferă un strop de speranță, universul Irinei s-a prăbușit. La doar câteva zile după ultima ei mama ei, femeia care s-a sacrificat o viață întreagă pentru binele fiicei, s-a stins din viață pe 24 august.

„Singurul ei sprijin a plecat azi la cer. Mama, care s-a sacrificat toată viața ei pentru Irina azi se odihnește! Au trecut doar 3 zile de la intervenția chirurgicală a Irinei pentru care cu greu a reușit să strângă bănuții. Haideți să o ajutăm să îi asigure mamei cele creștinești în aceste momente. Orice sumă, cât de mică, contează enorm”, a scris cineva pe Facebook, postare pe care a împărtășit-o și Irina.

Ei sunt oamenii care i-au sărit în ajutor Irinei

Așadar, acum Irina a rămas singură, fără resurse financiare și cu o durere imposibil de descris în cuvinte. În aceste momente, tânăra are nevoie de sprijin nu doar pentru a-și continua tratamentele, ci și pentru a-și înmormânta mama. În cazul Irinei s-au implicat mai mulți oameni, printre care și bloggerul Dani Cek, așa cum am precizat în rândurile de mai sus, care promovează cazuri umanitare prin asociația „Aripi pe pământ”.

„Am întâlnit-o pe Irina în momentul în care se chinuia de atâta amar de vreme să adune 10.000 de euro ca să meargă dincolo să se trateze. Irina luptă pentru fiecare pas pe care trebuie să-l facă. A terminat kinetoterapia doar fiindcă și-a dorit din tot sufletul să ajute pe alții aflați în situația ei. Povestea Irinei e cruntă, a fost crescută doar de mamă, tatăl fiind un agresor în viața ei. Nu vreau să mai răscolesc acum răni adânci din sufletul ei fiindcă doare, o doare mult prea tare.

Cu atât mai mare e acum suferința ei fiindcă, astăzi, în timp ce se întorcea din Serbia de la tratament, lumea Irinei s-a prăbușit. Mama ei s-a stins din viață. Astăzi, când ar fi trebuit să se bucure împreună. Astăzi, când era atât de fericită, Irina a pierdut tot! Absolut tot. A rămas singură pe lume. Nu putem să-i alinăm durerea dar haideți să îi arătăm că ne pasă. Cheltuielile de înmormântare nu le poate suporta fiindcă nu are de unde. Pare că acest coșmar nu se mai termină pentru Irina.

Las mai jos conturile ei și vă rog să nu treceți nepăsători. Dumnezeu să îți odihnească mama, Irina! Cu siguranță va fi atât de mândră de tine de acolo sus, din Cer! Cont EURO: RO57INGB0000999917403237; Cont LEI: RO61INGB0000999913119548”, a scris

Mesajul sfâșietor al Irinei: „Nu am crezut că voi trăi clipa să scriu aceste rânduri”

Tânăra, care de acum se va lupta singură pentru viața ei, fără cel mai important sprijin, a scris un mesaj sfâșietor pe contul ei de Facebook, în amintirea celei pe care nu o va uita, cu siguranță, niciodată: „Mamă dragă, nu am crezut niciodată că voi trăi clipa în care să scriu aceste rânduri. Ai plecat de lângă mine și mi-ai lăsat inima pustie. Nu credeam că aceasta va fi ultima noastră fotografi. Îmi iau adio cu lacrimi și cu dor, dar știu că vei rămâne pentru totdeauna în mine, în sufletul meu, în fiecare pas al vieții mele. Te iubesc și te voi iubi mereu, mamă! Odihnește-te în pace!”.

Ce este, de fapt, paralizia cerebrală infantilă. Ghid complet al unei boli incurabile

Paralizia cerebrală infantilă (PCI) nu este o singură boală, ci un grup de tulburări neurologice permanente care apar în urma unor leziuni a creierului imatur, în dezvoltare (înainte de naștere, în timpul nașterii sau imediat după). Această leziune afectează în special controlul mișcării, tonusul muscular și postura, dar poate fi asociată și cu alte probleme de natură senzorială, intelectuală sau de vorbire.

Simptome și tratamente disponibile

Este o afecțiune nerecuperabilă complet, pentru că leziunea cerebrală este permanentă. Prin tratamente, se poate îmbunătăți destul de mult calitatea vieții. Inteligența nu este mereu afectată, existând persoane cu PCI foarte lucide și active intelectual.