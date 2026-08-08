Drama cumplită prin care a trecut noul transfer al lui Dinamo: „Nu mai puteam dormi nopțile”

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a anunțat detaliile înțelegerii cu Matthias Verreth, care Belgianul vine din Italia, de la Bari, pentru o sumă de 200.000 de euro. În urmă cu doar un an, el a trecut printr-o dramă care l-a marcat.

Drama lui Matthias Verreth, noul transfer al lui Dinamo. Fiul său a murit la vârsta de doar 14 luni

În urmă cu puțin mai mult de un an, Matthias Verreth avea să trăiască drama vieții lui. În iulie 2025, aflat în cantonament cu Bari, belgianul a plecat de urgență în țara sa natală după ce fiul său, Elliot Charles, în vârstă de doar 14 luni, fusese internat la spital în urma infectării cu un virus.

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Starea sa de sănătate s-a agravat peste noapte, iar organismul micuțului a cedat. În semn de solidaritate, clubul din Peninsulă a oprit cantonamentul. Verreth a revenit la echipă după două săptămâni și a vorbit pentru prima dată despre această traumă la câteva luni distanță. El a povestit că a avut o lungă perioadă în care nu putea să doarmă noaptea din cauza gândurilor ce nu-i dădeau pace. La sfârșitul lunii septembrie, el a înscris primul gol pentru Bari și i l-a dedicat fiului său decedat, formând un „C” de la Charles cu degetele și ridicându-și mâna către cer. Împreună cu soția sa, Verreth mai are o fetiță în vârstă de 3 ani.

Și-a dedicat anii junioratului celor de la PSV, însă nu a primit multe șanse

Matthias Verreth a fost format în academia lui PSV Eindhoven, echipă la care în prezent evoluează și Dennis Man. După 11 ani la grupele de juniori, timp în care a adunat 81 de meciuri pentru Jong PSV, belgianul a primit în sfârșit șansa debutului. El a jucat un singur meci în tricoul olandezilor, în sezonul 2018/2019, iar aceea a rămas singura sa prezență, urmând ca mai apoi să evolueze în ligile inferioare din Olanda.

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„A fost o săptămână extraordinară. Mi s-a împlinit un vis din copilărie să debutez pentru PSV. Mark van Bommel este un antrenor care știe ce vrea și are propriul sistem. Reușește să le transmită jucătorilor încrederea lui, iar asta îi face să creadă în ei înșiși”, declara Verreth după debutul la echipa mare a lui PSV.

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Ce a spus Andrei Nicolescu despre Matthias Verreth

Andrei Nicolescu și a concluzionat că belgianul este un tip de jucător mult mai mobil și care poate juca atât la închidere, cât și în poziție de inter: „Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8. A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.

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E un jucător cu experiență, e un jucător mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul SuperLigii. Cu el ne-am înțeles de ceva timp, își dorește să vină, crede că e o provocare pentru el, discuțiile au fost la nivel de cluburi, ne aliniem și intrăm în linie dreaptă. Am zis că ne trebuiau câteva plombe foarte bune. A jucat puțin la Eindhoven, a bifat campionate mai puternice decât cel din România. Salariul este cel care e în contract”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.