Drama cumplită prin care a trecut Petrică Mîțu Stoian în ultimele luni. Șocul care l-a făcut să piardă 24 de kilograme în scurt timp

Petrică Mîțu Stoian l-a surprins pe Cătălin Măruță, în urmă cu aproape două luni, când a pășit în platoul emisiunii “La Măruță”.

Artistul slăbise aproape 24 de kilograme. Nu pentru că ar fi dorit, sau ar fi ținut vreo dietă, ci pentru că suferise un șoc puternic.

O foarte bună prietenă decedase, iar Petrică Mîțu Stoian nu a mai avut poftă de mâncare.

Drama cumplită prin care a trecut Petrică Mîțu Stoian în ultimele luni.

În urmă cu câteva luni, trecuse printr-o tragedie cumplită și nu a mai putut să mănânce. Acesta l-a speriat pe Cătălin Măruță atunci când a apărut în emisiunea sa și toată lumea a observat că pierduse foarte multe kilograme.

Interpretul de muzică populară a povestit că pierduse un prieten foarte drag și din acel moment și-a pierdut pofta de mâncare. Era vorba despre soția impresarului său.

“Am slăbit din cauza unui șoc. Este vorba de soția impresarului meu care a lucrat foarte mult la imaginea mea și care a trecut din lumea cu dor în lumea fără dor. A fost o durere imensă când am auzit.

M-a ajutat foarte mult în carieră. Acest șoc m-a făcut să-mi piară pofta de mâncare. Aveam peste 100 de kilograme, iar acum am slăbit brusc peste 20 și ceva. O să încerc să trec peste acest moment”, mărturisea regretatul artist de muzică populară

Petrică Mîțu Stoian își anunțase fanii că nu se retrage

De asemenea, la acel moment, acesta își asigura fanii că nu vrea să se retragă așa cum se auzise. Își deschisese și o afacere. Pe terenurile care le deținea în Mehedinți cultiva căpșuni ajutat de o nepoată.

“M-am pensionat, am o pensie frumoasă, dar continui să-mi duc activitatea mai departe. S-a scris că m-am retras pentru că mi-am făcut o căpșunărie, dar nu a fost așa.

Eu continui să cânt! Am cotizat la stat 42 de ani, iar acum vreau să am și eu o pensie. Este o pensie bună și sunt mulțumit. Am lucrat anterior în siderurgie, nu am fost mereu pe scenă. Am avut grupa I de risc și am ieșit bine. Sunt un pensionar fericit și încă talentat”, mai declarat cunoscutul artist.

Petrică Mîțu Stoian sâmbătă seara. Acesta fusese internat la terapie intensivă la spitalul din Reșița, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Artistul făcea un tratament post-Covid, care din primele informații se pare că nu i-a făcut deloc bine.