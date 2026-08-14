Dramă de nedescris în sportul mondial: a murit la doar 18 ani! Care este, de fapt, cauza decesului

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Familia unei sportive de numai 18 ani trece printr-o dramă de nedescris. Sportul mondial este în doliu după ce o tânără a murit la aproximativ două săptămâni după ce ajunsese în stare gravă pe mâinile medicilor.

O jucătoare de golf a murit la numai 18 ani

Jessica Bang, cunoscută cu porecla sa din copilărie „Rookie Bang”, a încetat din viață într-un spital din Bangkok, Thailanda. originară din Australia a murit la numai 18 ani, în cursul zilei de joi, 13 august 2026. Decesul a survenit după o lungă suferință, adolescenta fiind conectată la aparate pentru a fi ținută în viață.

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Problemele au apărut la începutul lunii când sportiva a suferit o hemoragie cerebrală. Se pregătea pentru turneul internațional de calificare al KLPGA Tour când a fost dusă de urgență la o unitate medicală. A fost operată imediat. Tânăra era considerată una dintre viitoarele vedete ale golfului, mulți crezând că are un parcurs luminos înainte. Din păcate, destinul a fost unul extrem de tragic pentru ea.

Familia care i-a fost alături în ultimele momente a sperat până în ultima clipă că situația se va ameliora. Toți s-au rugat pentru o minune, cerând ajutorul oamenilor pentru a acoperi facturile medicale. Rudele regretatei sportive, multe dintre acestea din Sydney și Coreea de Sud, au creat inclusiv o campanie GoFundMe.

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Apropiații și-au propus să strângă fonduri care să le fie de ajutor pentru a face față mai ușor acestei situații dificile. Printre cei care sunt devastați de se numără și oamenii alături de care a lucrat. Jessica Bang a fost o persoană iubită de cei din jurul său, moartea sa prematură fiind văzută acum ca o tragedie.

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„Gândurile și rugăciunile tuturor celor de la Turneul WPGA din Australasia și ale comunității australiene de golf sunt alături de familia, prietenii Jessicăi și de toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o în aceste momente incredibil de dificile”, au transmis reprezentanții Turneului WPGA din Australasia.

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”A fost o jucătoare de golf talentată”

„Golf NSW este devastată să afle despre trecerea în neființă a Jessicăi Bang. În februarie anul acesta, la Moss Vale, Jessica a obținut primul său titlu profesionist, câștigând evenimentul regional de calificare pentru Ford Women’s NSW Open 2026, una dintre numeroasele competiții Golf NSW la care a participat în acest an.

A fost o jucătoare de golf talentată, cu un viitor strălucit înaintea ei, și era apreciată pentru bunătatea sa, atât pe teren, cât și în afara lui. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii Jessicăi, precum și către toți cei din comunitatea golfului care au avut privilegiul de a o cunoaște sau de a o urmări jucând. Va fi profund regretată”, a transmis Golf NSW, într-un comunicat de presă, relatează .

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Până acum s-au adunat peste 36.000 de dolari australieni pentru a fi donați familiei sale pentru a acoperi costurile medicale. Această sumă urmează să fie folosită și în alte scopuri, cel mai probabil pentru repatriere. Momentan, nu se știe când va avea loc slujba de înmormântare a regretatei Jessica Bang.