Drama de nedescris a unei concurente de la Survivor România 2025! Abandonată în orfelinat, la 13 ani: „Fratele meu nu a fost la fel de puternic”

Survivor România 2025 are o listă de concurenți cu povești de viață impresionantă. De departe, cea mai lacrimogenă, emoționantă este cea a Roxanei Chiperi, o tânără antrenoare de fitness care poate fi oricând un model de ambiție și putere pentru cei care cred că s-au lovit de greu în viață.

Drama trăită de una din concurentele de la Survivor România 2025. Ea și fratele ei, abandonați de mici de părinți

Concurenta de la Survivor România 2025 a fost abandonată de la 13 ani într-un centru de plasament, moment pe care nu are cum să îl uite. Perioada petrecută în orfelinat a fost, de altfel, cea care a călit-o pentru toate greutățile vieții.

ne-a mărturisit că a avut foarte multe de învățat din experiența traumatizantă prin care a trecut, dar povestește, cu amărăciune, că fratele ei, cu patru ani mai mic decât ea, nu a fost la fel de puternic precum ea, și el abandonat, iar azi e pe un drum rătăcit.

Roxana Chiperi, despre perioada petrecută în orfelinat: „A fost traumatizant”

„Am crescut, nu de mică, de la vârsta de 13 până la 18 ani, într-un centru de plasament. Fiind, cumva, abandonată de toată lumea, chestia asta m-a făcut să mă maturizez rapid și să-mi dau seama că dacă eu n-am grijă de mine, n-o să aibă nimeni și de asta zic că nu prea mă sperie nimic.

Atunci când am realizat că toată lumea mă părăsește am și realizat că sunt o supraviețuitoare și că trebuie să îmi port singură de grijă.

A fost traumatizant. N-a fost greu din punct de vedere, nu știu, decât emoțional, că îți dai seama că ești singur. Traumatizant că te gândești că toată lumea te-a abandonat și nu prea a fost copilărie, ca să zic așa”, a povestit Roxana Chiperi de la Survivor România 2025, pentru FANATIK.

Întrebată dacă a aflat motivele pentru care părinții ei nu au vrut să o mai crească, Roxana ne-a spus că da. Dacă pe mama ei o înțelege cumva de ce a renunțat la ea și fratele ei, pe tatăl ei nu îl poate încadra la nicio explicație.

„Cu fratele meu țin legătura, el e un pic rătăcit acum, nu a fost la fel de puternic ca mine”

„Povestea e foarte lungă. Am înțeles, cumva, de ce mama mea a făcut așa, asta nu o scuză, dar am ajuns să o înțeleg cât să nu o judec. Pe tatăl meu nu îl înțeleg, în schimb, pentru că nici în ziua de azi nu vrea să aibă contact cu mine, nu înțeleg de ce. Poate o să vină ziua când o să-mi spună ce s-a întâmplat.

Bunicu-meu, care nu prea s-a descurcat cu mine și cu fratele meu și a ajuns la soluția să mă dea în centru de plasament. Cu fratele meu țin legătura, el e un pic rătăcit acum, nu a fost la fel de puternic ca mine. S-a pierdut undeva pe drum. Și fratele meu a fost abandonat, doar că el nu a ajuns într-un centru de plasament”, ne-a spus Roxana.

Sportiva de la Survivor România ne-a vorbit, în continuare, și despre provocarea de a face parte din . Roxana a mai fost cu probe dure, în emisiunea „Ultimul trib” de la Antena 1. La Survivor, speră să dea mai mult și să dovedească faptul că merită trofeul în marea finală.

Roxana, despre Survivor România 2025: „Fetele sunt periculoase”

„M-am gândit că pot să particip pentru că am un pic de experiență. Sunt ambițioasă, sunt a dracului. Îmbrățișez noul, îmbrățișez surpriza.

Cred că sunt bună pe plan sportiv și social mă integrez bine în orice fel de grup. Mă adaptez ușor. Am făcut fitness de performanță, am concurat în multe locuri, am și reprezentat România în America acum niște ani buni. Și, după ce am terminat performanța în fitness, m-am apucat de cascadorie. Asta pe lângă jobul pe care îl am de instructor de fitness.

Sper să mă înțeleg cu toată lumea, dar eu în general am fost mai apropiată de băieți. Mă atașez foarte repede de băieți. Fetele sunt periculoase, e cumva tricky cu ele. Mă înțeleg cu Francesca foarte bine și mi se pare o tipă foarte, foarte faină”, ne-a mai zis Roxana Chiperi.

Cât despre ce i se va părea a fi cel mai greu la Survivor România 2025, bruneta nu a spus nimic despre foame, căci cu foamea s-a obișnuit de mică. Altceva îi va pune capac: „De foame am mai răbdat. Au fost zile în care am mâncat pâine uscată. Cred că lipsa de igienă o să mă afecteze la un moment dat”.