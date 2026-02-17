Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei. Ce s-a aflat despre fiul ei: „Se fac audieri”

ADVERTISEMENT

Caz cutremurător la Ploiești: o femeie în vârstă de 68 de ani a fost găsită moartă în apartamentul în care locuia și, din primele informații, se pare că, dat fiind stadiul în care era cadavrul, ar fi trecut mai bine de 4 ani de la deces. FANATIK a aflat drama din spatele descoperirii macabre, o poveste plină de durere!

Femeia de 68 de ani, al cărei cadavru a fost descoperit în seara zilei de luni, 16 februarie 2026, în zona de nord a Ploieștiului, în apropiere de Bulevardul Republicii, locuia singură de mai bine de 5 ani și nu avea o relație bună cu cei doi copii.

O mamă bolnavă de cancer, care și-a dus ultimele zile în chin și nepăsare din partea celor dragi, s-a stins în tăcere, fără de la copiii ei. După ani buni în care nu a existat nicio legătură, fiica acesteia, stabilită în Italia, s-a gândit că e ceva în neregulă pentru că nu mai știa nimic despre cea care i-a dat viață. A sunat, în cursul serii de 16 februarie, pe la 21 și ceva, alertându-i pe polițiști și, la scurt timp, aceștia au mers la locuința femeii.

Fiica din Italia a dat alarma: „Ușa era asigurată pe interior”

„La orele 21 a fost un apel prin care Inspectoratul a fost sesizat de fiica doamnei, care locuiește în Italia, și, din ce am înțeles, nu au păstrat legătura de mai mulți ani. Doamna respectivă mai are un băiat, dar nici cu el nu a păstrat legătura de mai mult de cinci ani.

Colegii noștri s-au deplasat aseară după apel, ușa era asigurată pe interior, s-a solicitat un echipaj de la ISU, au forțat ușa, au pătruns în locuință și au găsit un cadavru în stare avansată de descompunere. Practic, era mai mult un schelet. E posibil să fie de mai mult timp decât credem. Cadavrul e la SML, pentru necropsie. Vedem, în funcție de rezultat, ce va stabili medicul legist ca perioadă a morții”, ne-a declarat Alexandru Niță, inspector principal de poliție și purtător de cuvânt al IPJ Prahova.

Potrivit Poliției Prahova, s-a deschis un dosar pentru ucidere din culpă, dat fiind că până la niște concluzii clare ale medicilor legiști, este considerată moarte suspectă, așa cum prevede procedura standard în astfel de cazuri enigmatice. Totuși, anchetatorii au exclus, până la proba contrarie, varianta ca în locuința femeii să fi intrat cineva, dat fiind că ușa era încuiată pe interior.

Dosar penal pentru ucidere din culpă. Ce au exclus anchetatorii

„Nu s-au identificat urme de răvășire, de forțare a ușii, era și la etajul doi, nu putea intra cineva pe geam cu ușurință cum s-ar fi întâmplat dacă locuia la parter. Este un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Este la Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului de la Poliția Ploiești. Activitățile sunt derulate sub coordonarea unității de Parchet, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. După ce se efectuează necropsia și avem concluziile medicilor legiști, putem discuta despre cauza morții. Pe parcurs, se fac audieri. Vor fi audiate mai multe persoane, în special copiii și vecinii. Oricum, și aseară au fost audiați niște vecini”, ne-a mai spus purtătorul de cuvânt Alexandru Niță.

În mod oficial, nu se știe când a murit cu exactitate femeia, dar având în vedere că a mai rămas doar scheletul din ea, vecinii cred că decesul ar fi avut loc în perioada pandemiei. Așadar, vorbim despre o suspiciune a celor care stau în acel bloc. Cu privire la faptul că nimeni nu a simțit miros pe scara blocului, după ce cadavrul a început să putrezească, există o explicație.

Datorii la întreținere de peste 7.000 de lei, strânse în perioada în care nimeni nu s-a interesat de ea

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din surse apropiate anchetei, se pare că în acel imobil nu trăiau prea mulți oameni, iar majoritatea erau vârstnici care comunicau greu unii cu ceilalți. Totodată, am mai aflat că nici administratoarea blocului nu a intrat la îndoieli, pentru că niște vecini i-au zis că femeia ar fi la un azil. În tot acest timp, s-au strâns datorii la întreținere de peste 7.000 de lei.

Ce știm sigur este faptul că femeia nu avea o relație apropiată cu niciun vecini, o amiciție cu cineva în fața căruia să se descarce, să își spună necazurile. , așa cum a putut afla FANATIK, că tocmai pentru că fiul și fata ei nu voiau să mai țină legătură cu ea ar fi afectat-o foarte tare, așa că s-a închis de tot, rar ieșind din casă să socializeze. Cea mai dureroasă informație pe care FANATIK o dezvăluie, în final, este cea potrivit căreia fiul femeii, cel care nu s-a interesat deloc de mama lui, locuia fix în oraș cu ea, în zona de sud a Ploieștiului.