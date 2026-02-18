ADVERTISEMENT

Săptămâna trecută, Craiova a devenit punct de întâlnire între două lumi aparent diferite: fotbalul românesc și realitatea dură a războiului din Ucraina. Andrew Todos, jurnalist britanico-ucrainean, împreună cu colegul său Michael Jaworskyj au venit special în Bănie pentru a urmări meciurile Universității Craiova cu FCSB și pentru a realiza un material despre experiența jucătorilor ucraineni Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko în tricoul echipei oltene.

Jurnalistul Andrew Todos a dezvăluit planurile lui Romanchuk și Isenko: vor eventul cu Universitatea Craiova!

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, jurnalistul a vorbit despre impresiile sale despre fotbalul românesc, despre dificultățile prin care trec jucătorii ucraineni aflați departe de familiile lor și despre modul în care războiul continuă să afecteze viața sportivilor și a oamenilor din țara sa. Nu în ultimul rând, acesta a spus câte ceva și despre selecționerul României, Mircea Lucescu, cel care ani de zile a impresionat pe banca marilor formații din campionatul Ucrainei.

Ne puteți face, vă rog, o scurtă prezentare și să ne spuneți ce instituție media din Ucraina reprezentați?

– Numele meu este Andrew Todos. Sunt jurnalist britanico-ucrainean de fotbal și administrez platforma Zorya Londonsk. Împreună cu prietenul și colegul meu, TikTokerul și bloggerul Michael Jaworskyj, administrăm canalul de YouTube Gloryhuntas. Suntem amândoi ucraineni din diaspora britanică, unde ne-am născut.

Care a fost principalul obiectiv/scop al vizitei dumneavoastră?

– Am dorit să realizăm un videoclip cu Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko, despre perioada lor de până acum la Universitatea Craiova. Va fi publicat în luna martie.

Îi cunoșteați pe cei doi dinainte? V-ați mai întâlnit cu ei înainte?

– Da, bineînțeles că am auzit de ei. Săptămâna aceasta a fost, totuși, prima dată când ne-am întâlnit personal, dar îi cunoaștem de mult timp. Le-am urmărit carierele în Ucraina.

Ce ne puteți spune despre ei din perspectiva dumneavoastră? Dacă ați avut ocazia să îi cunoașteți, ne puteți împărtăși opinia personală?

– Amândoi sunt profesioniști. Romanchuk este mai în vârstă, astfel că este mai adaptat la fotbalul din Europa. De exemplu, vorbește mai bine limba engleză și pare viitor căpitan de echipă. În ceea ce-l privește pe Isenko, aceasta este prima sa plecare din Ucraina, așa că, până la finalul sezonului, va fi pe deplin adaptat. Totuși, este un mare talent și un portar foarte bun. Amândoi se bucură cu adevărat de perioada petrecută la Craiova și încearcă să ajute echipa să câștige eventul!

Mircea Lucescu și influența sa asupra fotbalului ucrainean. Cu ce ochi îl privesc ucrainenii pe selecționerul României

Ați văzut ? Care au fost primele impresii despre Craiova și atmosfera din jurul partidei?

– Da, am fost la stadion. A fost fantastic. Stadionul este uimitor și suporterii extraordinari. Ne-a amintit de Velodrome! Universitatea Craiova este o echipă foarte bine organizată și pare foarte disciplinată pe tot terenul.

Cum este perceput fotbalul românesc în Ucraina în acest moment?

– Cred că interesul a crescut odată cu transferul acestor doi ucraineni și cu faptul că Universitatea Craiova este în fruntea clasamentului. De asemenea, bineînțeles, toată lumea îl cunoaște pe Mircea Lucescu, astfel că știrile despre fotbalul românesc sunt urmărite în Ucraina.

Ce reprezintă Mircea Lucescu pentru fotbalul ucrainean? Ce știți despre el?

– Cu siguranță este o legendă pentru perioada petrecută la Șahtior. Totuși, din cauza acelei istorii anterioare, a perioadei petrecute la Zenit și a unor declarații ale sale, indiferent de titlul de campion câștigat cu ei. Era evident că era deja destul de în vârstă, iar ideile noi pe teren nu mai apăreau și nu revoluționau sistemul. Pentru că, după primul sezon, fotbalul jucat de echipa sa a fost foarte slab. Da, se poate adăuga că războiul nu a ajutat, cu deplasări lungi în Europa etc., dar echipa nu a jucat cu adevărat bine sub conducerea lui. De aceea nu e prea agreat la Kiev.

Cum este perceput astăzi în Ucraina, mai ales având în vedere recentele sale probleme de sănătate?

– Este mereu în știri atunci când joacă România sau când face declarații despre rezultate sau lucruri similare. Când au apărut informații despre starea sa de sănătate, acestea au fost, de asemenea, relatate. Așa cum am menționat anterior, este privit cu mai multă simpatie de fanii Șahtior decât de cei ai lui Dinamo.

Cum se menține fotbalul în Ucraina în vremuri dificile: „Există mereu amenințarea unui atac!“

Cum ați descrie starea actuală a fotbalului din Ucraina și întreaga situație legată de război?

– Din păcate, fotbalul intern ucrainean este în declin. Este dificil să atragi jucători străini de top în aceste zile din cauza războiului, comparativ cu perioada de dinainte de 2022. Există întreruperi în timpul meciurilor atunci când au loc alerte aeriene. Uneori multiple. Infrastructura sportivă a fost afectată în întreaga țară. Jucători tineri au plecat în străinătate, iar unii evoluează acum la academii europene de top. Astfel, pe viitor, echipa națională ar putea beneficia de această mutare, dar, per ansamblu, campionatul pierde din calitate. În ciuda acestui fapt, fotbalul continuă, iar fanii (în număr limitat) sunt acum martorii unor rezultate mai imprevizibile și avem un lider surpriză în UPL, o echipă numită LNZ, care a promovat în prima ligă doar în urmă cu câțiva ani, pentru prima dată.

Cât de dificil este să organizezi meciuri în aceste condiții?

– Extrem de dificil. Există mereu amenințarea unui atac rusesc. Totuși, meciurile se dispută, iar în această săptămână UPL (n.r. campionatul Ucrainei) va reveni după pauza anuală de iarnă.

Fanii mai merg în mod regulat la meciuri?

– Da. Există limitări în stadioane din cauza amenințării atacurilor, iar fiecare stadion trebuie să aibă un adăpost antiaerian la cel mult 200 m de arenă în cazul unei alerte aeriene. Unele stadioane pot permite până la 4.000 de fani, dar de obicei sunt în jur de 1-2 mii.

Ați fost vreodată nevoiți să întrerupeți un interviu din cauza alarmelor aeriene?

– Da, interviuri și meciuri pe care le urmăream în direct.

Cât de greu credeți că le este lui Romanchuk și Isenko să joace aici, în România, în timp ce familiile lor trec prin momente atât de grele în Ucraina?

– Cu siguranță este dificil să ai familia acasă, în contextul numeroaselor atacuri rusești din întreaga țară. Familiile lor și toți ucrainenii trec în prezent printr-o iarnă foarte dificilă, cu electricitate și încălzire limitate. Poltava, locul de unde este Isenko, este deosebit de periculos. Totuși, fiind deja al patrulea an al invaziei la scară largă, atunci când joacă fotbal pe teren, își concentrează total atenția asupra acestei sarcini. Asta înseamnă să fii profesionist.

Fotbal sub „umbrela“ războiului. Cum trăiește Ucraina fotbalul în vremuri de război

Cum a schimbat războiul modul în care este trăit fotbalul în țara dumneavoastră?

– Aș spune că experiența din ziua meciurilor seamănă cu perioada Covid. Nu sunt mulți fani în tribune, iar atmosfera reflectă acest lucru. Totuși, oamenii sunt dispuși să vină. De asemenea, este dificil pentru jucători să fie întrerupți de mai multe ori într-un meci pentru a opri și relua jocul. Acest lucru nu este benefic pentru forma fizică optimă și pentru recuperare.

Cum s-a schimbat jurnalismul sportiv din Ucraina de la începutul războiului?

– Mulți dintre colegii mei bărbați, cu care am lucrat înainte de război, sunt acum în forțele armate ucrainene. Unii dintre ei, din păcate, au decedat, la fel ca și unii foști sau actuali fotbaliști care au mers să lupte. Totuși, alții dintre ei mai activează în fotbal atunci când au timp liber. Cunosc pe cineva care este în serviciu și, din când în când, comentează meciuri, dar și pe altcineva care administrează un canal popular de YouTube unde discută rezultate și știri. Alții, însă, sunt în mare parte concentrați total pe noile lor ocupații și au părăsit complet industria, cel puțin pentru moment.

Ce mesaj ați dori să transmiteți suporterilor și jurnaliștilor români?

– Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat Ucrainei. Vă rugăm să continuați să relatați despre Ucraina și fotbalul său. Este important ca oamenii să nu uite ce continuă Rusia să facă zi de zi. În special suporterii Universității Craiova și clubul, care au făcut acest lucru încă de la începutul războiului, chiar înainte ca Romanchuk și Isenko să ajungă.

Ce sperați să înțeleagă mai bine oamenii din România despre Ucraina după această vizită?

– Sperăm ca, odată ce videoclipul nostru va fi lansat în câteva săptămâni, oamenii să îi cunoască mai bine pe Romanchuk și Isenko. Și să existe și mai mult sprijin pentru Ucraina și mai mulți jucători ucraineni care să se transfere aici în viitor, urmând succesul lor.