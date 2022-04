Drama din viața lui Fuego. Cum a fost artistul la un pas de moarte

Fuego a vorbit într-un interviu despre două dintre cele mai marcante momente, din viața sa, de până acum. Pierderea tatălui și ziua când el a fost la un pas de a muri.

Fuego a vorbit despre cele mai marcante momente din viața sa

Despre decesul părintelui său, , spune că i-a fost dificil să înțeleagă de ce a pierit un om la vârsta de 58 de ani, care nu avea probleme de sănătate. Despre clipa când el însuși era să plece din această lume, spune că a avut de a face cu o minune.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Fuego a fost pe punctul de a muri, în timp ce se afla în drum spre mare. Brusc, un motociclist, care ațipise, intrase în mașina lui și l-a izbit frontal.

Cum a scăpat Fuego cu viață din accidentul care l-ar fi putut ucide

Artistul este de părere că dacă frâna, tragedia nu putea fi evitată. Astfel, atât el, dar și motociclistul au scăpat cu viață.

ADVERTISEMENT

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind.

Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie!

ADVERTISEMENT

Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice!”, a mărturisit Fuego, într-un interviu de la începutul acestei luni, pentru

Fuego este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Mulți oameni îi cunosc piesele și i le fredonează. Despre și a celor din jur, cântărețul a precizat:

ADVERTISEMENT

”Sunt un om iertător! Nu ţin ranchiună, nu duşmănesc pe nimeni şi nu am făcut niciodată un ţel din a seta anumite lucruri pe care nu le-aş trece cu vederea! Suntem oameni cu toţii şi suntem supuşi greşelilor. Fireşte că vorbesc la modul general şi depinde de context, dar consider că încadrarea vieţii în precepte de genul ‘nu aş ierta niciodată asta’ sau ‘nu voi face asta niciodată’, dă dovadă de superficialitate, de o lipsă de empatie şi de ceea ce se numeşte lipsa unei ‘coloane vertebrale’.Dacă nu reuşesc asta, e problema lor, dar eu am conştiinţa împăcată că am încercat!”, a mai dezvăluit Fuego.