Dramă după dramă în familia lui Johan Cruyff! Prin ce trece fiul său Jordi

Jordi Cruyff, fiul legendarului Johan, are o existență demnă de un film tragic. A trecut dintr-o dramă în alta, cea mai mare durere fiind legată de fiica sa, Danae. Ce s-a petrecut în familia sa și cum a trecut peste probleme.

Drama de care a avut parte Jordi Cruyff, fiul legendarului Johan Cruyff

E cunoscut drept un jucător de fotbal de origine olandeză, având și rădăcini spaniole. Ajuns la vârsta de 51 de ani, Jordi Cruyff aduce în prim-plan cea mai grea perioadă prin care a trecut. Aceasta nu are legătură cu cariera.

Fostul mare sportiv și antrenor a avut parte de un mare val de suferință. Existența sa a fost marcată de multă durere, drumuri la spital și tratamente complicate și mai ales, costisitoare. Lumea i s-a prăbușit când fiica i s-a îmbolnăvit grav.

În urmă cu ceva vreme Danae a aflat că suferă de cancer osos. Anterior, tatăl sportivului, a încetat din viață din cauza acestei maladii. A murit după o luptă grea cu cancerul pulmonar.

A trecut la cele veșnice la vârsta de 68 de ani, pe 24 martie 2016. De asemenea, Jordi Cruyff a dezvăluit și că bunicul său a avut la rândul său această afecțiune, care poate fi nemiloasă. Fiica sa a început să dea semne de boală în anul 2024.

Declarațiile făcute de fostul fotbalist

„Vorbeam cu mai multe cluburi pentru revenirea în antrenorat și, într-o zi, am trăit cel mai dificil episod, când am aflat că fata mea are cancer. În fotbal, credem mereu că jocul e totul, că e cel mai important lucru din lume.

Dar realitatea te lovește în față. Nu m-am mai uitat la un meci întreg de peste un an. Dacă priveam cinci minute, închideam televizorul, mintea mea era numai la fiică, la operație, la implanturi de titan, la chimioterapie…

Când fiica mea s-a îmbolnăvit, am fost furios pe lume. Am mers la spital într-o vineri după-amiază pentru că genunchiul ei se bloca. Doctorul, renumitul chirurg ortoped catalan Ramon Cugat, trebuia să plece într-o călătorie.

A pierdut avionul și s-a întors la clinică. A fost șansa tinerei Cruyff, a văzut-o și pe ea chiar în acea zi. A examinat genunchiul fiicei și l-am văzut închizând ochii 30 de secunde.

Cred că se gândea probabil: «Cum o să-i spun asta?». Ne-a zis: «Nu cred că e genunchiul, vreau doar să investighez puțin mai mult». După teste, ne-a dat vestea: «Are cancer». Atunci mi s-a schimbat viața”, a spus fostul atacant olandez, care a jucat la FC Barcelona și Manchester United, în podcastul The Overlap „Stick to Football”, relatează .

Jordi Cruyff, afectat de boala fiicei sale, Danae

„Pentru mine, aceasta este ordinea normală: bunic, tată, fiu. Când ordinea se schimbă, nu mai am pace. Spuneam: «Nu e corect. Eu ar trebui să fiu bolnav, nu ea». Apoi, am văzut părinți care își pierduseră cu adevărat copiii.

M-am întrebat: «Cine sunt eu să fiu atât de supărat? Nu mă pot plânge, fata mea e încă aici, ar trebui să fiu recunoscător». A fost cea mai dificilă perioadă”, a mai spus fostul director sportiv al Barcelonei, mai arată sursa menționată.

Atunci când a aflat de diagnosticul fiicei sale, a trebuit să fie tare. A fost nevoit să îi transmită multă încredere pentru a fi puternică în fața bolii. Ulterior, fostul fotbalist olandez a realizat că Danae are o mare tărie de caracter.

”Tata voia să fac kinetoterapie de două ori pe zi”

Privind în urmă sa, marele sportiv își amintește că a fost o perioadă grea. Tânăra care avea la momentul aflării veștii 18-19 ani a trecut prin sesiuni complicate de chimioterapie și kinetoterapie. Danae a trebuit să învățe să meargă din nou.

„Uneori, tata voia să fac kinetoterapie de două ori pe zi, de parcă aș fi fost jucătoare profesionistă de fotbal. Uneori, în timpul chimioterapiei, nu mâncam zile întregi și vomitam la fiecare sfert de oră.

La un moment dat, eram complet cheală, chiar dacă aveam 18-19 ani, și părul era foarte important pentru mine”, a completat fiica cunoscutului Jordi Cruyff, fiind invitată în același podcast.