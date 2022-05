Drama familiei Iulianei Beregoi. Cu ce problemă de sănătate se confruntă sora vedetei: „Am mers la doctor și mama plângea”

Recent, sora Iulianei Beregoi a făcut o dezvăluire neașteptată. Suferă de deficiențe de auz și. de la vârsta de 10 ani, poartă aparat auditiv. Familiei sale i-a fost greu să accepte acest lucru, iar mama celor două artiste a început să plângă atunci când a aflat verdictul medicului.

Ana Beregoi are 15ani și, în mediul online, este poate Adolescenta a lansat mai multe piese și este creatoare de conținut pe platformele social media, fiind urmărită de sute de mii de persoane.

Deoarece și-a dorit să le ofere un exemplu celor care îi urmăresc zilnic activitatea, Ana Beregoi și-a deschis sufletul și a vorbit despre ceva care o macină atât pe ea, cât și pe familia ei.

De la vârsta de 10 ani, poartă aparat auditiv, însă i-a fost greu să accepte asta, de teamă că va fi judecată și respinsă de cei din jur.

„Am vrut foarte tare să ascund chestia asta. Nu voiam ca nimeni să știe că port aparat auditiv. Când eram mai mică, îmi era frică de părerea oamenilor.

Pe parcurs, am învățat că nu are de ce. Pur si simplu am zis că sunt pregătită și vreau să zic. Sunt foarte fericită. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă”, a spus sora Iulianei Beregoi.

„Am mers la doctor și mama plângea”

Cea care a remarcat problema Anei Beregoi a fost chiar educatoarea sa, iar în momentul în care mama artistei a auzit verdictul medicului specialist, nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Educatoarea mai întâi i-a zis mamei, dar nu a vrut mama să mă complexeze atunci. Eu credeam că aud ca și orice om normal. Când mă întreba ceva, eu pur și simplu zâmbeam sau răspundeam la o altă întrebare. Încercam să formulez eu în mintea mea întrebarea pe care credeam că o pune.

Apoi am mers la doctor și mama plângea, dar nu înțelegeam de ce. Nu mi-am pus aparat auditiv. că nu voiam, și am venit în România să fac un control și atunci am înțeles. Când am auzit că trebuie să port aparat auditiv, am rămas în șoc”,

Adolescenta poartă aparatul auditiv pe tot parcursul zilei, iar noaptea îl scoate. Ana a mărturisit în emisiunea lui Cătălin Măruță că este mândră de faptul că a luat această decizie, deoarece își punea viața în pericol.