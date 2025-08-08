Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!” Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA

Studentul român care și-a pierdut viața în Alaska în timpul unei sesiuni de paddleboarding muncea din greu vara aceasta pentru a-și ajuta sora să-și îndeplinească un vis comun. În ce fel intenționa Raul Timișag să o sprijine financiar cu veniturile obținute?

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu studentul român aflat în Alaska și de ce întârzie repatrierea?

Raul Timișag, un tânăr student român de 21 de ani, plecat cu programul Work and Travel în Statele Unite, și-a pierdut viața tragic în lacul DeLong din Anchorage, Alaska. Incidentul s-a petrecut pe 27 iulie 2025, în timp ce se afla la o sesiune de paddleboarding alături de o familie pe care a cunoscut-o cu un an în urmă, în America.

Alarma a fost dată rapid, iar autoritățile au demarat o operațiune intensă de căutare. După aproape 12 ore, echipele de scafandri i-au găsit trupul fără suflare la o adâncime de peste 21 de metri. Neavând vestă de salvare și fără să știe să înoate, s-a înecat în lac.

ADVERTISEMENT

Familia din România așteaptă , însă procesul este îngreunat și se va întinde pe o perioadă de aproximativ 10 săptămâni. Eliberarea certificatului de deces este obligatorie înainte de declanșarea oricăror proceduri, iar durata acestei etape variază în funcție de stat. În Alaska, formalitățile sunt mai complexe, iar toate documentele necesare trebuie să fie în original, transmise prin curieri aerieni, ceea ce prelungește semnificativ întregul proces.

De ce nu i s-a făcut autopsie lui Raul Timișag?

Conform noilor informații obținute de FANATIK direct de la sora sa, Denisa, Raul Timișag nu a fost supus unei autopsii, ci doar unei examinări externe. Aceasta a mai precizat că preotul bisericii pe care o frecventa a fost chemat pentru a-l identifica, apoi fiind dus la morgă.

ADVERTISEMENT

„Certificatul de deces va fi eliberat în aproximativ 10 săptămâni (+/-) și abia după va fi repatriat.

ADVERTISEMENT

Din ce am înțeles nu i-au fost făcută autopsie, doar o examinare externă. A fost chemat preotul de la biserica unde mergea el acolo să îl identifice și atât. Așteptăm să primim poze de la morgă”, a declarat sora studentului român aflat în Alaska, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cine va suporta cei 30.000 de euro pentru aducerea în România?

Membra familiei lui Raul Timișag a dezvăluit și detalii despre cheltuielile legate de repatrierea trupului neînsuflețit în România.

„De costurile ca să-l aducă până în țară se ocupă sponsorii de la Agenția de Work and Travel. De la București o să ne descurcăm noi. O să deschidem un cont de donații ca să îl înmormântăm creștinește. Din ce am înțeles costurile se ridică undeva la vreo 30.000 de dolari.

Banii pe care i-a muncit vara aceasta o să îi putem lua abia când o să avem certificatul de deces. Atunci o să dăm mail la banca unde avea el conturi și o să-i scoatem”, a mai menționat Denisa Temișag, în lacrimi.

Ce sacrificii a făcut studentul român aflat în Alaska pentru visul său și cum a muncit pentru sora lui?

Într-o mărturie plină de emoție, sfâșietoare despre sacrificiile pe care fratele ei le-a făcut pentru un vis care acum pare să fi rămas neterminat.

„Eu lucram la o cofetărie și îi povesteam cât de obositor e programul, dar că îmi plăcea să fac prăjituri. Era hobby-ul meu, am fost și la o emisiune de gătit. De aici, el, de vara trecută, mă sunase, chiar pe 28 iulie 2024, să-mi spună că s-a gândit la ceva: cum ar fi să mă apuc eu de făcut prăjițuri, gen pentru afacerea mea.

Voia să mă ajute cu bani, ustensile, tot ce mai era nevoie. Mi-a cumpărat telefon, mi-a cumpărat lumină de filmat, mi-a plătit un curs de cofetărie. Și-a cumpărat și lui același telefon. În rest, nu și-au mai cumpărat aproape nimic”, a povestit, pentru FANATIK, sora lui Raul.

Ce planuri avea Raul cu banii câștigați și cum îi gestiona?

Tânăra a povestit cu emoție cât de responsabil era fratele ei în administrarea banilor, precizând că fiecare sumă pusă deoparte avea un scop bine definit și o încărcătură emoțională importantă.

Ea a subliniat că Raul nu se baza doar pe munca din străinătate pentru venituri. Pe lângă bursa primită la București, mai câștiga bani și din alte activități, cum ar fi vânzarea de lumânări la diverse evenimente. Practic, nu cheltuia aproape nimic pentru el, ci economisea pentru a-și construi împreună cu sora sa un viitor mai bun.

„În vara asta, banii pe care i-a cheltuit din America, au fost doar pentru mine. Până acum, de când era acolo, de la final de iunie, pentru el a cheltuit doar 2 dolari.

El avea bursă la București. Mai lua bani și de la niște evenimente cu lumânări unde mergea și de unde mai primea bani. El era oricum foarte chibzuit, foarte strângător. Avea de vara trecută 14.000 de dolari, cam așa. Vara asta avea să facă tot atâta, am calculat cu el într-o zi. Ar fi avut 28.000 de dolari”, a mai mărturisit tânăra, vădit emoționantă.

Ce însemna studentul român aflat în Alaska pentru sora sa?

Raul și sora sa planificau să-și construiască împreună o afacere, mai exact o cofetărie. Urma ca el să se ocupe de partea financiară și organizatorică, iar ea de latura creativă.

Denisa povestește cu emoție cât de mult însemna Raul pentru ea, descriindu-l ca pe un sprijin de nădejde și un om cu o putere incredibilă de a proteja și susține pe cei dragi. Visul lor comun și legătura lor puternică rămân acum o amintire dureroasă.

„Chiar era serioasă treaba cu cofetăria. Eu sunt cu partea creativă, el era foarte descurcăreț cu hârțogăraie. Noi acum trebuia să ne mutăm la București. Cumva am zis să încep să vând dulciuri de acolo, de acasă, și, în timp, să încep să mai strâng bani, să închiriem laborator.

Eu am terminat facultatea vara trecută, dar nu am luat licența din prima. Am dat-o acum în februarie și am luat-o cu bine. Eram așa de bucuroasă. Dansam prin casă pentru că știam că mă duc cu fratele meu și stau cu el și n-are ce să se întâmple rău. Și dacă se întâmplă, e fratele meu acolo și rezolvă.

N-am cunoscut om care să te facă să se simtă mai în siguranță. Să știi că se dărâmă cerul, dar îl țin el, îl reconstruiește el. Avea așa o putere pentru toată lumea. Îl iubesc așa de mult pe fratele meu și așa un om bun a fost. Aș vrea să știe toată lumea despre el”, a încheiat Denisa Timișag, pentru FANATIK.