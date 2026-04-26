Dramă fără sfârșit pentru Răzvan Lucescu si PAOK Salonic: “Plângeau la vestiare, la 1 noaptea…”

Seara zilei de 25 aprilie 2026 va rămâne una de tristă amintire pentru suporterii lui PAOK. Echipa lui Răzvan Lucescu a cedat cu 2-3 în fața lui OFI Creta în finala Cupei Greciei, după o desfășurare „nebună” a partidei. Echipa FANATIK formată din Gabi Safta și Mihai Alecu a fost prezentă la meci și .

Echipa Fanatik, martoră la dezastrul pentru PAOK în finala Cupei Greciei

PAOK era văzută mare favorită să se impună în fața lui OFI Creta și să câștige singurul trofeu pe care îl mai putea obține în acest sezon: Cupa Greciei. Răzvan Lucescu, dar mai ales suporterii, aveau mare încredere că vor adăuga un nou premiu în vitrina clubului, însă nu a fost să fie așa. Gabi Safta a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA cât de dureroasă a fost înfrângerea suferită de PAOK, care a stârnit trăiri puternice dincolo de miezul nopții.

„Nu există cuvinte care să transmită drama sportivă pe care au trăit-o cei de la PAOK. La 01:30, stăteam de vorbă la stadion cu Michalis Outsios, ofițerul de presă de la PAOK, plângea și îmi spunea: ‘E prea mult Gabi! Nu se poate… Au murit suporteri în România, a fost un suporter înjunghiat, a murit Mircea Lucescu, a murit fratele lui Savvidis, 4 meciuri la rând nu câștigăm. Am pierdut la Volos, în campionat, am făcut 0-0 cu Panathinaikos, am pierdut cu OFI, am pierdut cu AEK 0-3… E prea mult!’. Plângea și îmi spunea toate acestea. L-am văzut și pe Răzvan la conferință, când traduceau cei din Grecia declarațiile lui. Se uita în sus, cu mâinile împreunate și cu lacrimi în ochi. Cam asta este tragedia sportivă a celor de la PAOK. O zi împărțită în două… înainte și după. Erau terasele pline, se cânta, iar la final suporterii au plecat în liniște, triști…”, a spus inițial Gabi Safta.

Gabi Safta a relatat în direct cum s-a desfășurat meciul dintre PAOK și OFI Creta. Când au realizat suporterii echipei lui Răzvan Lucescu că totul s-a terminat

Deși PAOK a avut un start bun de meci, în care își afirmase superioritatea, . Gabi Safta și Mihai Alecu au fost prezenți pe stadionul din Volos și au urmărit fiecare detaliu important. Lacrimile suporterilor lui PAOK s-au tot schimbat între cele de extaz și cele de durere.

„În primele 30 de minute, părea că este floare la ureche pentru PAOK să câștige trofeul. Era un trofeu care le putea salva sezonul. Au dominat total până în minutul 30, apoi s-a făcut 1-1. A urmat o fază confuză, din care a rezultat 2-1 pentru OFI. De atunci, aproape că nu s-a mai jucat fotbal. Cei de la OFI stăteau pe jos, trăgeau de timp. Au fost 15 minute de prelungire, era o nebunie totală pe stadion. În minutul 98 a egalat PAOK, se dărâma stadionul atunci la 2-2. Toți credeau că s-a câștigat trofeul. Până și eu am sărit, s-a trăit intens. Copiii care plângeau înainte de gol au plâns apoi de fericire. În prima repriză din prelungiri, la ultima secvență, o minge care l-a lovit în mână pe un jucător de la PAOK a dus la penalty. Practic, atunci s-a înțeles că nu este seara lui PAOK. Vedeam lângă mine oameni plângând, oameni în vârstă, copii… S-a terminat 2-3. OFI Creta a câștigat Cupa Greciei. Când s-a fluierat finalul, fanii lui PAOK au părăsit stadionul în liniște. Din ce am înțeles, galeriile sunt înfrățite. La festivitatea de premiere nu mai erau suporterii lui PAOK, erau doar cei ai lui OFI. Oamenii au înțeles drama lui Răzvan Lucescu, nu am auzit pe nimeni să strige ceva împotriva lui”, a mai povestit Gabi Safta.

Răzvan Lucescu și staff-ul său de la PAOK, la pământ după ratarea Cupei Greciei

Durerea acestui eșec, venită după multe alte evenimente nefaste petrecute chiar în anul în care PAOK sărbătorește 100 de ani de existență, i-a bulversat total pe Răzvan Lucescu și pe colaboratorii săi. Și mai apăsător pentru antrenorul român a fost faptul că familia acestuia a fost prezentă la meci, în speranța celebrării unei victorii răsunătoare. „Răzvan Lucescu nu mai avea mare încredere după meciul de aseară. Și Nicolae Constantin (n.r. – secundul lui Răzvan Lucescu) spunea că nu înțelege ce se întâmplă, că toți sunt la pământ și că în pregătire sunt buni, pe teren încep bine, dar apoi totul se pierde. Ofițerul lor de presă nici nu putea să vorbească, avea lacrimi, plângea. La 01:30, plângea în fața mea, între vestiare și autocar. Era în lumea lui… Pe Răzvan l-am așteptat să îl încurajez. Nu am plecat până nu i-am strâns mâna. Era sfâșiat, nu a putut să îmi spună nimic. La conferință avea lacrimi în ochi, nu înțelegea de ce i se întâmplă toate lui. Niciodată nu l-am văzut așa de dărâmat. El când pierdea spunea că nu-i nimic, că urmează alt meci. Acum, parcă viața s-a terminat, nu mai era niciun alt meci pentru el care să urmeze.

Nu l-am văzut niciodată așa de conectat cu tribuna. De obicei era ultima lui problemă ce se întâmplă în tribuna oficială, dar acum l-am văzut, m-a surprins că în momentul când a apărut de la vestiare, când jucătorii ieșiseră la încălzire, el urmărea mai mult ce se întâmplă în tribună. S-a salutat cu familia, s-a salutat cu fiii lui Savvidis, și-au transmis mesaje, salutări, prin semne. L-am văzut foarte mult uitându-se în tribună, pentru că familia lui toată a fost aici în Grecia. Matei cu soția și cu copiii, cu fetița au fost pe stadion. Practic ei vin să petreacă o sărbătoare, să-l vadă pe Răzvan câștigând trofeul pentru nea Mircea, și de aici supărarea lui mai mare la final”, a mai spus Gabi Safta în direct la FANATIK SUPERLIGA.

2021 este anul când PAOK câștiga ultima dată Cupa Greciei

3 mai este data la care PAOK joacă următorul meci (acasă, în campionat, cu Olympiakos)