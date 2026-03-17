Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”. Prima imagine de la locul tragediei

FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre cazul femeii care s-a aruncat dintr-un bloc din Constanța, de la etajul 8. Autoritățile au fost alertate în jurul orei 12, nefericitul eveniment producându-se la 11:40.

Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța

Impactul i-a fost fatal bătrânei care avea în jur de 80 de ani. Femeia nu a căzut pe pământ, așa cum s-a crezut inițial, ci pe placa de beton de la intrarea în bloc. Un detaliu cu un puternic impact emoțional, motiv pentru care femeia a fost greu de identificat, este că aceasta avea chipul desfigurat, de aici, cel mai probabil și confuzia privind vârsta ei.

O vecină de-ale doamnei care se plângea de traiul greu pe care îl ducea, neajunsurile împingând-o către gestul extrem, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce durere avea .

Bătrâna care locuia pe Aleea Argeș, în , nu mai avea pe nimeni, iar situația financiară nu era deloc bună. Conform relatărilor vecinei, se plângea des de cât de greu o duce, având pensia mică, și, mai în glumă, mai în serios, cerea să fie luată în îngrijire de o familie promițând că oferă, la schimb, drept moștenire locuința pe care o avea.

Bătrâna căuta o familie care să o adopte

„A căzut pe placa de beton de deasupra scărilor. Pe chestia aia a căzut, s-a aruncat, de fapt, în fine. S-a aruncat săraca și era în vârstă. Avea 80 de ani. În putere încă era, căci mă întâlneam zilnic de cel puțin 4-5 ori. Ne întâlneam și la piață. Nu avea pe nimeni. Ea de doi ani se tot ținea de mine, în glumă, văzându-mă cu bebelușul îmi zicea: Hai, mamă, nu mă iei să ai grijă de mine că îți las casa ție! I-am zis că o ajut cu o farfurie de mâncare, cu ce pot, dar nu îmi trebuia casa ei”, a declarat vecina femeii care s-a sinucis în dimineața zilei de 17 martie, pentru FANATIK.

Femeia trăia din mila vecinilor

Nu se știe cu exactitate dacă bătrânica suferea de vreo boală incurabilă, însă cert este că mergea cu bastonul, după cum ne-a relatat vecina ei, deci avea, probabil, reumatism. Persoana care a cunoscut-o bine pe femeia care s-a aruncat de la uscătorul de rufe din blocul de pe Aleea Argeș ne-a spus că îi ducea deseori mâncare, locul lor de întâlnire fiind în fața blocului, pe băncuță. De altfel, pe toată perioada verii, bătrâna stătea mai mult afară, la taclale cu celelalte doamne din bloc, reușind să mai uite de griji și de necazuri.

„Se plângea de neajunsuri, avea pensia mică”

„Se plângea mereu de neajunsuri, că avea pensia mică, era și bolnavă, de-ale bătrâneții. Era în baston, avea un reumatism sau ceva. În general, toți bătrânii de la noi din bloc sunt longevivi. Eu îi duceam mâncare în fața blocului, nu am fost niciodată la ea în casă”, a adăugat vecina victimei.

În final, vecina femeii ne-a spus că s-au aprins lumânări la fața locului și că trupul neînsuflețit al acesteia a fost dus la o capelă apropiată din oraș: „O vecină în vârstă a coborât și i-a pus o lumânare. Majoritatea sunt chiriași și nu prea o cunoșteau. Oricum era desfigurată, nu aveai ce să vezi”.