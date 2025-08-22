Drama fetiței de 11 ani care și-a ținut mama de mână înainte să moară: ar putea fi luată și de la bunici. Ce se va alege de micuță

O fetiță de 11 ani din Craiova a trăit momente cumplite după ce a fost martoră la moartea mamei sale. Micuța fost găsită de un vecin ținând-o de mână în ultimele clipe ale vieții acesteia. Autoritățile decid măsurile necesare pentru custodia și siguranța ei.

Ce se va întâmpla cu fetița de 11 ani, după tragedia din Craiova?

Femeia, Silvana Dăogaru, , în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de soțul ei, în vârstă de 45 de ani, chiar în locuința familiei, sub privirile fiicei.

Un vecin a găsit copilul ținând-o de mână pe mamă, în timp ce femeia îi spunea să fugă. La scurt timp, polițiștii au intervenit, iar bărbatul s-a aruncat de la etaj. Transportat în stare critică la spital, acesta a murit ulterior.

În prezent, minora se află în grija rudelor apropiate, însă autoritățile analizează situația pentru a decide cine îi va asigura protecția pe termen lung. Reprezentantul IPJ Dolj a explicat pentru FANATIK că micuța va beneficia de sprijinul instituțiilor abilitate, iar viitorul ei depinde de evaluările făcute de DGASPC Dolj.

„Micuța de 11 ani probabil va rămâne în custodia bunicii. DGASPC va trebui să stabilească dacă au o situație bună și resurse financiare care să poată permite creșterea ei. Dacă nu, o vor prelua cei de la DGASPC Dolj.

Micuța va fi audiată în prezența bunicilor, reprezentați legali, și a celor de la DGASPC. Este destul de sensibil subiectul pentru un copil, având în vedere trauma pe care a trăit-o”, a declarat pentru FANATIK, reprezentantul IPJ Dolj.

Era previzibilă tragedia din Craiova?

Apropiații familiei Dăogaru au declarat că autorul faptei nu avea un loc de muncă stabil și adesea vindea diverse lucruri online pentru a face rost de bani. Sursele menționează că, deși se purta normal în public, comportamentul său ridica suspiciuni, fiind interesat în mod frecvent de condițiile din penitenciare.

Martorii povestesc că certurile dintre cei doi soți erau dese, iar bărbatul își jignise frecvent soția, obligând-o chiar să gătească. De asemenea, o critica pentru modul în care își îndeplinea sarcinile. Cu toate acestea, femeia nu discutase public despre problemele din familie și nu există informații că ar fi reclamat vreun episod de violență.

Silvana Dăogaru și soțul ei erau împreună de peste 30 de ani. Relația lor se răcise în ultima perioadă, cei doi având concedii separate. De asemenea, părinții femeii nu erau de acord cu relația lor, deși cuplul trăia împreună de mulți ani.

Cum a intervenit poliția în cazul tragediei din Craiova?

Autoritățile au transmis primele detalii despre tragedia care a șocat comunitatea. dimineața zilei fatidice, iar echipajele au ajuns de urgență la locuința familiei.

„În dimineaţa de 21 august 2025, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați, prin 3 apeluri 112, cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă. Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol. La fața locului, s-au deplasat și pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare a bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital.

Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigaţii Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfășoară activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt și luării măsurilor care se impun”, se arată în comunicatul emis de IPJ Dolj.