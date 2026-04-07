Mesaj șocant pentru Mircea Lucescu de la un fost fotbalist: „Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă. Acum, fiul tău este lângă tine”

Nery Castillo, fost jucător al lui Mircea Lucescu în perioada în care antrenorul român se afla în Ucraina, la cârma lui Șahtior Donețk, a transmis un mesaj dur după ce a aflat ce se întâmplă cu fostul selecționer al României. Mexicanul i-a reproșat în postarea respectivă că nu a putut să fie lângă mama sa în ultimele momente, pentru că Mircea Lucescu ar fi refuzat ca el să părăsească echipa

Nery Castillo, mesaj dur pentru Mircea Lucescu, aflat într-o stare critică

Coșmarul pentru Mircea Lucescu a început la Mogoșoaia, când a leșinat în timpul unei ședințe tehnice. El a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde s-a internat și nu a mai putut conduce partida din Slovacia de pe bancă. În timpul analizelor dinaintea externării, Mircea Lucescu a suferit un infarct acut și a fost băgat direct în sala de operație.

Starea sa se stabilizase, însă în seara următoare Prin astfel de momente a trecut și mama lui Nery Castillo, fostul atacant mexican al lui Șahtior Donețk, chiar în vremea în care „Il Luce” domina fotbalul ucrainean alături de „mineri”.

Printr-o postare pe Instagram, mexicanul explică cum i-a cerut lui Mircea Lucescu să plece la mama sa, care se afla în comă, însă românul ar fi refuzat. Cu toate acestea, el „Mă bucur că fiul tău a venit să te vadă în această perioadă dificilă și îți este alături. Nu m-ai lăsat să fiu cu mama când era în comă și nici nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la ea la înmormântare. Sper să te însănătoșești și să fii bine alături de familia ta”, a scris fostul fotbalist într-o postare de tip InstaStory.

Nu este prima dată când Nery Castillo face aceste dezvăluiri

În ianuarie 2009, mama lui Nery Castillo a pierdut lupta cu cancerul. Un deceniu mai târziu, într-un interviu pentru , mexicanul a povestit cum Mircea Lucescu l-a împiedicat să-și vadă mama pentru ultima dată înainte să o piardă, dar și să o conducă pe ultimul drum.

„Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă. L-am sunat pe antrenor și i-am zis: ‘Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay’. A refuzat. Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit.

Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!”, a dezvăluit Nery Castillo.

Mircea Lucescu a negat!

După dezvăluirile lui Nery Castillo, Mircea Lucescu, în primăvara anului 2020, a negat cu vehemență acuzațiile fostului său elev. Cel mai titrat antrenor român mărturisea că, în astfel de situații, mereu îi își lăsa jucătorii să părăsească cantonamentul echipei. „E o tâmpenie mai mare ca el. O minciună. Eu nu aș fi făcut asta nimănui. Întotdeauna, când era vorba de cazuri importante legate de familie, îi lăsam să plece pe jucători. Nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva niciodată. Familia era pe primul loc. Dentinho s-a dus acasă când îi năștea soția, cum să-l fi refuzat când i-a murit mama?”, spunea Mircea Lucescu.

De-a lungul carierei sale, Nery Castillo a strâns cele mai multe meciuri pentru Olympiakos, între anii 2000 și 2007. După experiența de la Pireu, mexicanul nu și-a mai găsit locul la nicio echipă. El a mai evoluat pentru Șahtior, Manchester City, Dnipro, Chicago Fire, Aris, Pachuca, Leon și Rayo Vallecano, însă rar a prins sezoane cu mai mult de zece apariții. Pe plan internațional, Castillo are 21 de selecții și șase goluri pentru naționala Mexicului, țară ce găzduiește Campionatul Mondial din acest an.