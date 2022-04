Dramă în familia Ralucăi Podea. Tatăl fostei asistente TV a fost diagnosticat cu cancer: “Are șanse minime”

Familia Ralucăi Podea trece prin momente dificile de când tatăl vedetei a fost diagnosticat cu cancer, acum trei ani. Bărbatului i s-au dat nouă luni de trăit la momentul respectiv, însă a fost ținut în viață până acum de tratamente.

Dramă în familia Ralucăi Podea. Tatăl vedetei, diagnosticat cu cancer

Tatăl a început să aibă probleme cu stomacul în urmă cu trei ani. A mers la medic împreună cu soția și fiica lui, iar diagnosticul a fost crunt.

Fotomodelul a aflat atunci că tatăl său are cancer și a suferit un șoc imens. Toți medicii care l-au consultat i-au dat maximum nouă luni de trăit.

“Atunci mi s-a făcut rău, pentru că nu m-am așteptat, am suferit un șoc, am albit instant. Singurul lucru de care am fost, să zic așa, împăcată, a fost că mi-a sugerat medicul să-i ascund, să nu-i spun tatălui meu de boala pe care el o are.

Dar nimeni nu i-a dat mai mult de 6-9 luni. Nimeni! Și am fost la medici, am trimis analizele, dar nu i-au dat mai mult timp de trăit.

Tumora pe care o avea, de 24 de centimetri era la esofag, se dusese deja în stomac, nu mai putea fi operabilă.”, a povestit Raluca Podea pentru .

Tatălui Ralucăi Podea i-au fost scoase trei coaste

Tatăl fostei asistente de televiziune nu știe nici până la momentul actual că are cancer, ci o gastrită. Raluca Podea a încercat să-și încurajeze tatăl de când a început tratamentele și a mers mereu cu el la medic.

Medicii l-au operat și i-au scos trei coaste, însă bărbatul a crezut că o lovitură din tinerețe l-a adus pe masa de operație. Vedeta a reușit să-i ascundă adevărul până acum, însă îi este foarte greu să știe că starea lui este destul de gravă.

“A fost greu și este foarte greu, eu, în continuare, mă ocup de el din prima clipă când am aflat până în momentul de față. Au început, apoi, metastazele, a făcut metastaze în coaste, i-au scos trei coaste…

El nu știe nici acum că are cancer, știe că e o gastrită, știe că nu i-au ieșit analizele OK, dar că se reface. Când i-au fost scoase coastele, el îmi povestea din tinerețe, că s-a lovit la muncă și i-am zis da, da, cred că din cauza aia ai acolo… e ca o bubă și trebuie s-o operăm, s-o scoatem.

El psihic a fost foarte bine, i-am menținut moralul, i-am spus că o să se facă bine, încet, încet, cât am putut și eu. Dar în sufletul meu am trăit fiecare clipă.

Trebuie să mergi cu el la terapii, să mergi peste tot, să intru cu el în cabinet, când face chimio și tot…”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.

Raluca Podea: “Are 40 de kilograme acum”

Raluca Podea a mai spus că tatăl ei a ajuns la 40 de kilograme și știe că zilele lui sunt numărate acum. s-a rugat ca părintele ei să apuce Paștele și l-a dus la biserică înainte de sărbători.

Vedeta îl însoțește de fiecare dată la spital și a împărțit sarcinile cu mama ei. Aceasta din urmă îl îngrijește acasă și se ocupă de mâncare, întrucât are un regim special.

“A slăbit, are 40 de kilograme acum… Are șanse minime, cred că e pe ultima sută de metri. M-am dus la biserică și m-am rugat să apuce, măcar, Paștele. M-am chinuit să-l duc la biserică, să-l împărtășesc înainte de Sărbători.

Eu mă ocup cu tot ceea ce înseamnă spitale, îl duc, îl iau, sunt însoțitorul lui. Acasă se ocupă mama de el, cu mâncare, pentru că-i trebuie un anumit fel de mâncare.

Ne pregătim pentru că doctorul care-l îngrijește de trei ani ne-a întrebat dacă suntem pregătiți, că or să vină zile mai grele…”, a adăugat ea.

Deși este o persoană puternică, Raluca Podea are momente în care se gândește că poate avea și ea probleme de sănătate. Vedeta merge la biserică și se roagă ca tatăl ei să nu mai sufere atât de tare. Faptul că îi vede suferința o doboară psihic.