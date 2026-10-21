Dramă înainte de Bayern – Arsenal! Joshua Kimmich a primit vestea tragică și va rata meciul

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. Bavarezii se confruntă cu probleme de lot, după ce un titular traversează o perioadă delicată în viața personală și a fost exclus din lotul pentru meci.

Tatăl unei vedete de la Bayern Munchen a murit

În dimineața duelului din Liga Campionilor, echipa de pe Allianz Arena a fost lovită de o veste cruntă. Mijlocașul central al echipei, Joshua Kimmich, nu va participa la meci din cauza unui deces în familie. Perioada totală a absenței sale nu este, momentan, cunoscută. Anunțul a fost făcut chiar de club, pe rețelele de socializare.

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”Din cauza unui deces în familia apropiată, Joshua Kimmich nu va face parte din lotul pentru meciul de astăzi împotriva lui Arsenal. În numele familiei, solicităm respectarea intimității și a perioadei de doliu prin care trece aceasta, precum și evitarea oricăror întrebări suplimentare sau relatări pe acest subiect. Transmitem sincere condoleanțe lui Joshua Kimmich și celor dragi lui”, a scris Bayern pe rețelele sociale”, a transmis Bayern Munchen, pe .

Publicația germană susține că este vorba despre tatăl fotbalistului, Berthold Kimmich. Mijlocașul avea o relație foarte apropiată de părintele său, iar pierderea l-a cutremurat pe fotbalist. Până în acest moment, Joshua Kimmich nu a oferit nicio declarație legată de drama pe care o traversează.

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Berthold a fost unul dintre cei mai mari susținători ai lui Joshua Kimmich

”Beppo”, cum era alintat tatăl lui Joshua Kimmich, a fost unul dintre cei mai apropiați oameni ai fotbalistului. Acesta i-a insuflat dragostea pentru fotbal. În documentarul realizat de ZDF, în anul 2020, Joshua rememora momentele în care tatăl său îl ducea la meciurile celor de la VfB Stuttgart. Ulterior, mijlocașul a ajuns să evolueze pentru trupa de pe Mercedes-Benz Arena.

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Berthold și mama lui Joshua, Anja, au fost prezenți pe continentul nord-american pentru a susține naționala Germaniei, în care evolua Joshua. Părinții fotbalistului au fost zăriți în tribune la meciul Germaniei contra Ecuadorului, 1-2, în ultima etapă a Grupei E a Campionatului Mondial.

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Bayern Munchen, decimată și fără antrenor înaintea meciului cu Arsenal

Pe lângă absența lui Joshua Kimmich, bavarezii au mai multe probleme de lot înaintea duelului din Liga Campionilor. Michael Olise, vedeta echipei, este suspendat după ce a fost eliminat etapa trecută, contra lui Viking, 3-3. De asemenea, indisponibili sunt și Manuel Neuer și Jamal Musiala. Aceștia ratează meciul din cauza accidentărilor.

Problemele campioanei Bundesligii nu se rezumă numai la nivelul lotului. Nici . Belgianul suferă de o infecție virală, care i-a creat probleme la nivelul șoldului. Tehnicianul nu a participat nici la antrenamentele echipei din cursul acestei săptămâni. Astfel, Bayern Munchen va fi condusă de antrenorul secund al echipei, Anthony Barry. Aceasta este echipa probabilă pe care bavarezii o pot folosi contra lui Arsenal:

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