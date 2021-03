Dramă incredibilă! „Mama mi-a murit în brațe în ziua de Crăciun, iar tata la 12 ore după ce l-am internat!” Reportaj dureros

FANATIK a fost la Huși pentru a asculta drama incredibilă a lui Jan Turiță, un fotbalist român de 30 de ani care și-a pierdut ambii părinți de Sărbători, la câteva zile unul de altul. Portarul celor de la Hușana, cu care a semnat la începutul anului, are două vise deloc imposibile: să joace măcar un meci pentru Rapidul pentru care suferă de mic și să o revadă pe fata de care s-a îndrăgostit în clasa a cincea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numele Jan Turiță nu vă spune mare lucru. Pentru împătimiții fotbalului, mai ales cei din zona Moldovei, Turiță e un nume cunoscut. Portar de 30 de ani, acum la Hușana Huși, care a jucat ani buni și în liga secundă. Chiar eroul care a decis cu un gol în ultima etapă, în ultimul minut – portar fiind – o promovare în Divizia B acum câțiva ani!

Jan Turiță și-a pus sufletul pe masă, apoi a plecat la parastas!

S-a mutat la Hușana acum mai puțin de o lună. Dar nu transferul l-a adus, din păcate, în prim-plan. Ci drama incredibilă pe care a trăit-o în preajma Sărbătorilor de iarnă. Și-a pierdut ambii părinți în câteva săptămâni! Mai întâi mama Geta, apoi tatăl Mihai, fost fotbalist la Poli Iași în tinerețe, unul dintre oamenii de fotbal respectați din zona Moldovei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când am luat prima oară legătura cu Jan, intuiam, sincer, un refuz din partea lui. „Vă aștept cu drag la Huși! Gânduri bune!”, a venit răspunsul lui. Ușor năucitor… Peste câteva zile ne-am revăzut la stadionul din Huși, la ora stabilită, pentru că ulterior trebuia să meargă la Broșteni, la parastas! Omul de 30 de ani își pune sufletul pe masă. Fotbal, pasiuni, părinți, viață, vise, moarte… Pe toate le aveți în materialul de mai jos. O destăinuire-interviu, greu de citit cu un om care merge mai departe. Cu pasiune, vise, încredere!

„Tata avea o glumă: dacă te bate cineva în Broșteni acum, nu ai pe cine să pui martor😊!”

„Eu sunt din Broșteniul lui Creangă, la 50 de kilometri de Vatra Dornei, pe Valea Bistriței. E oraș Broșteniul, dar mai oraș era pe vremea lui Ceaușescu, când era industria minieră. E o zonă superbă, dar fără oportunități acum. Înainte blocurile erau pline, era colonia minieră. Acum nu mai e nimic. Tata avea o glumă. Dacă mergi acum prin Broșteni și te bate cineva, nu ai pe cine să pui martor😊

ADVERTISEMENT

Tatăl meu, Mihai Turiță, s-a căsătorit la 41 de ani, apoi m-am născut eu. Am auzit multe povești cu el și în Iași, și pe lângă Iași. El a plecat la 25 de ani de la Iași și s-a stabilit la Vatra Dornei, apoi a ajuns să joace la Broșteni. Fusese remarcat la Iași, avusese rezultate bune, dar nu a trecut vizita medicală după un cantonament la Predeal. I s-a descoperit o afecțiune cardiacă. Așa că a fost nevoit să se reorienteze către ligile inferioare. El mi-a insuflat dragostea pentru fotbal, cu el am început fotbalul. În spatele casei, la Broșteni, unde era un teren pentru animale, dar tata ne-a lăsat pe noi, copiii, să facem două porți și să-i dăm drumul. Ne-a încurajat spre sport, spre mișcare, tot timpul. Tata era un om cult, deschis, foarte sociabil. A insistat mereu să învățăm și să ne dezvoltăm corect. Eu mai am un frate și o soră…”

„Am vrut ca mama să moară acasă… La căsuța ei… La ea mă așteptam…”

Jan ajunge, parcă fără să ne dăm seama, la drama de Crăciun. „La mama mă așteptam să se întâmple. Avea o insuficiență cardiacă severă, deja era în stadiul patru, cardiopatie ischemică, multe probleme de sănătate. 67 de ani, fostă asistentă medicală. De o lună și jumătate mă așteptam să se întâmple. Și s-a întâmplat chiar în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie… A murit în brațele mele… Am adus-o acasă la Broșteni, de la spitalul din Vatra Dornei, cu o zi înainte să se întâmple. Am vrut să moară acasă… La căsuța ei… În ultimele două-trei zile nu mai era coerentă, realiza ce se întâmplă, o simțeam din reacții, dar nu mai avea puterea să se exprime…”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Tata era tot mai abătut și mai trist… Refuza mâncarea…”

„Pe tata am încercat să-l protejez și nu i-am spus situația reală a mamei. El a sperat până în ultima clipă că mama își va reveni. A fost un șoc pentru el că mama s-a stins… Spera… Apoi au început problemele cu el… Era un om activ și la 72 de ani. Mergea zilnic pe jos, doi kilometri jumate dus, doi kilometri jumate întors. Opreau foștii lui elevi și-l rugau pe nea Mihai să-l ia cu mașina, dar tata tot pe jos mergea…

La câteva zile după ce s-a dus mama, am văzut că tata era tot mai abătut și mai trist. Nu ne spunea prea multe… De la zi la zi remarcam că începea să nu se mai alimenteze ca lumea. Refuza mâncarea, am chemat acasă o doamnă asistentă pentru a-i face perfuzii și am crezut că-l pot înzdrăveni”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu tata până în ultima oră și jumătate… După 12 noaptea a venit telefonul…”

„Starea lui însă se degrada, chiar ajunsese într-o formă deplorabilă. Se odihnea și nu se odihnea, corpul slăbea… Avea și momente în care-l simțeam ușor confuz… A refuzat și transportul la spital, dar într-un final l-am dus la Vatra Dornei… Eu cu fratele meu ne-am ocupat. Credeam că starea lui e doar pe fondul unei depresii de doliu, că așa se numește. Am fost și la un medic la Câmpulung Moldovenesc, la Psihiatrie, dar ne-a spus că nu era vorba de așa ceva. Dar pericolul venea de insuficiența lui cardiacă și de la nivelul scăzut de oxigen.

Revin. Vă povesteam că l-am internat la Vatra Dornei. L-am lăsat la ora 13, mi s-a spus că necesită urgent transferul la Terapie Intensivă, îi scăzuse și tensiunea. Eu am vorbit cu el până în ultima oră și jumătate… I-am spus că-l vom transfera la Suceava, că abia am găsit un loc… Dar după 12 noaptea am fost sunat de la spital și mi s-a transmis vestea pe care nu vroiam să o aud… Mai puțin de 12 ore de când îl internasem la Vatra Dornei…”

ADVERTISEMENT

„Tată, te pierdem” / „Și ce dacă? Mă duc după Geta!”

„Se adunaseră toate la tata după moartea mamei… Lipsă de alimentație, lipsă de odihnă… Mama și tata au fost foarte apropiați… Eu chiar i-am spus la un moment dat. «Tată, dacă tu continui așa, fără să mânânci, fără…, fără…, te pierdem, tată!» Știi ce mi-a răspuns? «Și ce dacă? Mă duc după Geta!» Da, s-a dus după Geta… După mama…”

Doamne! Chiar avem în față un om puternic. Foarte puternic! Un om cu o poveste de viață cutremurătoare. A acceptat să ne-o spună. Cu lacrimi, cu voce gâtuită, cu detalii dureroase. Poate s-a descărcat. Cu siguranță că dacă soarta nu-l lovea cu atâta putere în mai puțin de o lună, nu ne-am fi cunoscut niciodată. Acesta e adevărul crud! Am cunoscut însă un tip cu o forță interioară atât de mare încât poate da, fără probleme, și semenilor din jurul său. Capul sus, Jane! Tu știi cel mai bine!

ADVERTISEMENT

„Tata, Mihai Turiță, a fost coleg cu nea Mihai Romilă, o legendă a Iașului, care mi-a fost mie antrenor în primii ani de juniorat, în clasa a noua și a zecea. Și mă alerga prin toată Grădina Botanică din Iași. El îmi spunea mereu: «Jane, munca nu rămâne niciodată nerăsplătită. Vei vedea: curg lacrimi, curge sânge, dar fără muncă nu se poate!»” – Jan Turiță

O statistică incredibilă! Doar 4% credincioși adevărați în zona Moldovei: „Haina din biserică trebuie purtată și când ieși”

„Cei din partea mamei au fost foarte credincioși. De acolo mi s-a transmis și mie credința. Merg la biserică, dar nu aș vrea să spun că sunt credincios, vreau să arăt acest lucru. Oameni cu adevărat credincioși și practicanți în această zonă a Moldovei, plină de biserici și de mănăstiri, sunt doar undeva la patru la sută! Este o statistică a unor mari duhovnici, cum au fost părintele Iustin Pârvu sau părintele Ilarion Argatu. Deci doar patru la sută raportat la numărul bisericilor din Moldova și la imaginea pe care o vede toată lumea apropo de adevărata credință în această zonă.

Nu e corect să judec, dar văd că omul are o haină când e în biserică și e la slujbă, dar după ce iese din biserică lasă haina aceasta acolo și o ia pe cea de afară. Credința adevărată stă în a purta haina din biserică și când ieși din biserică. Asta ca să fi cu adevărat creștin. Că nu vin să pup icoane, apoi ies să te bârfesc pe tine sau să fac rău. Nu pot fi două persoane în una singură. Dumnezeu nu a fost duplicitar!”

Relație extraordinară cu antrenorul său, Marius Dulcianu. „E ca un tată pentru mine”

„La venirea mea aici, la Huși, a contribuit într-o proporție covârșitoare faptul că antrenor cu portarii este domnul profesor Marius Dulcianu, un tehnician tânăr, fost goalkeeper la nivelul primelor două eșaloane sub tricoul Politehnicii Iași îndeosebi. Este un mentor pentru mine, un antrenor ce folosește metode noi de pregătire, adaptate foarte bine profilului portarului cu care lucrează.

El e ca un tată pentru mine, un om care mi-a fost alături și m-a sprijinit întotdeauna, mai ales în momentele grele, atunci când am avut cea mai mare nevoie, relația noastră continuând și în afara terenului. Sfaturile și sugestiile dumnealui mi-au adus echilibru și confort psihologic. Dacă am ajuns la un nivel optim și am dat satisfacție, i se datorează în cea mai mare parte domniei sale”

„Dacă ar fi să am vise, acestea ar fi două: unu, să o reîntâlnesc pe fata de care m-am îndrăgostit în clasa a cincea, Raluca, pe care am purtat-o mereu în inimă și pe care nu am văzut-o de atunci. Și, doi, să apuc să evoluez măcar o dată pentru Rapid București, echipa mea de suflet, pentru care am vărsat lacrimi de bucurie și de tristețe totodată” – Jan Turiță

Jan Turiţă

* Născut pe 31 iulie 1990, la Broșteni (Suceava)

* Portar de 1,87 metri

* A semnat pe 25 ianuarie 2021 cu Hușana Huși

* 100.000 de euro este cota sa actuală

* A mai jucat la Sporting Suceava, Bucovina Pojorâta, Rapid CFR Suceava, CSM Pașcani, Știința Miroslava

„Am furat multe când am ajuns la juniori de la Cristi Brăneț, care a apărat la Iași. Țin minte și acum că mi-a dat o pereche de mănuși și-i mulțumesc încă o dată și acum, când va citi aceste lucruri. M-a motivat fantastic atunci” – Jan Turiță

„Sunt rapidist de când mă știu. Am crescut cu Bogdan Lobonț”

Jan Turiță speră că va avea ocazia să meargă pe noul stadion din Giulești, dar ca jucător, nu doar ca spectator. Portarul celor de la Hușana Huși dezvăluie că debutul său în Liga 1 a fost blocat vara trecută după ce i s-a crescut prețul „într-o noapte”, de la 7.000 la 20.000 de euro!

Ca orice copil, și Jan Turiță a crescut cu niște culori în suflet. Ale lui sunt vișinii, pentru că Rapidul i-a intrat pe sub piele de când bătea mingea în spatele casei din Broșteni. Are o rană care nu se va închide niciodată, anume eliminarea Rapidului în fața Stelei la sfertul UEFAntastic din 2006, dar și o frustrare pe care a trăit-o 9 ani mai târziu la Pojorâta.

Să-l lăsăm să povestească câteva episoade importante din cariera sa, care cuprinde și un salt ratat spre prima divizie, acolo unde încă speră să joace la 30 de ani.

„Mi-a plăcut și Cristi Munteanu, dar și regretatul Dossey”

„Am crescut cu Lobonț în poarta Rapidului, mi-a plăcut foarte mult. Nu l-am întâlnit niciodată, dar nu e timpul pierdut. În acea perioadă îl admiram și pe Cristi Munteanu, dar pot spune că am luat unele lucruri și de la regretatul Ibrahim Dossey. Ceea ce îmi doresc foarte tare este să ajung și eu pe noul stadion care se construiește în Giulești. Dar nu doar ca spectator, ci ca jucător.

Nu am fost niciodată pe Giulești, dar sigur voi ajunge la un moment dat. De ce nu ca jucător al Rapidului, care îmi doresc mult să promoveze acum în prima ligă, acolo unde este locul acestei echipe cu tradiție și atâția suporteri”

A ratat să apere contra alor săi în Pojorîta – Rapid 2-1 din 2015

„Am plâns pentru Rapid în 2006 când a pierdut sfertul de finală cu Steaua în Cupa UEFA. Sunt rapidist de când mă știu, am văzut meciurile lor de mic copil. Și acum îmi pare rău că la meciul Bucovina Pojorâta – Rapid, din 2015, nu am prins să joc împotriva alor mei.

Eram la Pojorâta. Fiind rapidist, mi-am dorit enorm să joc împotriva lor! Am fost doar rezervă, dar nu am putut să stau pe bancă de frustrare. Ce ocazie am ratat! Mi-am luat o minge Select și m-am așezat pe ea la colțul terenului, lângă galeria Rapidului… De acolo am urmărit tot meciul acela, câștigat de Pojorâta cu 2-1”

A fost aproape vara trecută de Poli Iași. „Jane, fi pe fază! A doua zi a căzut totul!”

„Am avut șansa să urc și eu la prima ligă, chiar vara trecută, la Iași. Era Mircea Rednic antrenor acolo și telefonul a venit după ce au pierdut acasă cu Clinceniul. A fost o discuție foarte avansată cu cei de la Poli Iași, chiar și cluburile s-au înțeles între ele. Cei de la Miroslava, unde jucam, au cerut 7.000 de euro pe mine, și Iașul a spus ok. Mă sună nea Benone Dohot de la Iași, antrenorul cu portarii, fostul mare portar al Iașului, și-mi zice «Jane, fii pe fază!».

A doua zi mi se spune că totul a picat! Mai târziu am aflat că ăștia de la Miroslava nu au vrut să-mi mai dea drumul și au cerut Iașului 20.000 de euro! Eu mai aveam jumătate de an de contract și au zis cei de la Miroslava că dau lovitura cu mine!”

Cum i-a promovat pe cei de la Miroslava, dând gol pentru Pașcani…

„Jucam la Pașcani când pentru promovare se luptau Miroslava și Hărman. Era ultima etapă. Miroslava avea nevoie de victorie la Miercurea Ciuc, ceea ce era foarte greu, iar Hărmanul juca acasă cu noi, cu Pașcaniul. Noi eram pe locul 11. Nimeni nu credea că e posibil să nu ne bată Hărmanul, unde erau Mugurel Buga, Forika, Ioniță, jucători grei care au fost la liga 1.

Chiar și așa, Miroslava bătea degeaba dacă Hărman ne bătea pe noi, pe Pașcani. Ei bine, s-au produs două minuni. Hărmanul conducea cu 1-0 și Pașcaniul a egalat cu golul meu cu capul la ultima fază! Miroslava a bătut 1-0 la Ciuc, iar dacă rămânea 1-0 pentru Hărman, promova Hărmanul! Golul meu i-a promovat pe Miroslava în liga a doua în 2017. Așa a vrut Dumnezeu atunci!”

…și cum l-au umilit cei de la Miroslava la moartea mamei!

„Am plecat de la Miroslava din cauza tratamentului abject la care am fost supus din partea conducerii de acolo. Într-un moment greu, în ajunul morții mamei mele, mi s-a întors spatele cu o chestie. Eram și pe final de contract. Trebuiau să-mi dea niște bani… Cu câteva zile înainte să o deconectez pe mama de la oxigen, le-am explicat situația celor de Miroslava și apoi nu mi-au mai răspuns la telefon… E vorba de un singur om… Nu mai contează că am fost trei ani și jumătate acolo și mi-am făcut datoria…

Iar la trei zile după ce a murit mama, mă sună președintele clubului, nu domnul Ilisei, îmi spune condoleanțe, apoi că îmi taie din banii pe decembrie o minge luată acasă și o pereche de mănuși cumpărată de club… Uman, nu se face așa ceva… Nu poți să mă suni să-mi zici de minge când mama e moartă de trei zile… Atunci am luat decizia de a închide orice portiță cu Miroslava! Am venit acum la Huși să promovez cu Hușana în această serie în care Miroslava, Suceava și Rădăuțiul au patru puncte mai mult decât noi după 10 etape. Dar vine returul!”