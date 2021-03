Drama incredibilă prin care a trecut Gina Pistol: „Eu am crescut-o”

Gina Pistol are o poveste de viață ca în filme! Vedeta Antenei 1 a trecut printr-o dramă de neimaginat în copilărie, iar suferințele pe care le-a acumulat au îmbărbătat-o de-a lungul vieții și au ajutat-o să aibă mai mare grijă de cei dragi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cunoscuta prezentatoare de televiziune care a devenit recent mămica unei fetițe ascunde o poveste tristă de viață. La câteva zile după ce a apărut pe lume, mama ei a părăsit-o, astfel că Gina a fost crescută de bunica ei, Dumitrana, cea care a dezvăluit la un moment dat această latură necunoscută a vieții sale.

Gina a aflat adevărul despre ce a făcut mama ei pe măsură ce a crescut și, chiar dacă nu i-a fost aproape, bunica ei a făcut tot posibilul să nu îi lipsească nimic devenind o adevărată mamă pentru iubita lui Smiley.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, părăsită de mamă la trei zile după ce s-a născut

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o”, a declarat bunica Ginei Pistol în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Gina nu a afișat niciodată ceea ce nu este. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, prezentatoarea „Chefi la cuțite” a recunoscut că provine dintr-o familie modestă și a învățat de mică să lupte pentru ceea ce își dorește și a reușit, în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Vedeta a avut „sindromul copilului sărac”

Astăzi se poate lăuda cu o familie minunată și un partener pe cinste, căci vedeta și-a găsit în sfârșit liniștea și echilibrul de care avea nevoie mai ales de când a devenit mamă.

„Ceea ce sunt eu acum este suma experiențelor trăite, din care am învățat sau nu am învățat ceva. Am venit dintr-o familie modestă, a trebuit să muncesc de mică. Și cred că undeva, oamenii care au fost în situația mea au un pic așa… este sindromul copilului sărac”, spunea Gina Pistol la un moment dat.

ADVERTISEMENT