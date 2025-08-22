News

Dramă într-o familie din Olt: un copil de nouă ani a căzut într-o piscină. Micuțul se zbate acum între viață și moarte

Un copil în vârstă de nouă ani din Olt a căzut, accidental, într-o piscină. Acesta a fost scos inconștient, iar acum se zbate între viață și moarte la spital
Codrina Menţel
22.08.2025 | 12:44
Drama intro familie din Olt un copil de noua ani a cazut intro piscina Micutul se zbate acum intre viata si moarte
Un copil de nouă ani a fost lăsat nesupravegheat și a căzut într-o piscină din Olt. Foto: hepta.ro

Un copil de nouă ani din județul Olt a fost lăsat nesupravegheat și a căzut într-o picină. Acesta a fost scos din apă în stop cardio-respirator, însă medicii au reușit să-l resusciteze. Cu toate acestea, micuțul a ajuns în stare gravă la spital și se zbate între viață și moarte. Specialiștii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția sa.

Copil de nouă ani, căzut într-o piscină din Olt

Incidentul s-a petrecut în localitatea Potcoava, din județul Olt. Acolo, un copil în vârstă de nouă ani a fost lăsat nesupravegheat și a căzut într-o piscină. Micuțul a fost salvat la timp, însă medicii l-au găsit în stop cardio-respirator. La fața locului s-au deplasat echipajul SMURD Scornicești și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Salvatorii au aplicat manevrele de resucitare preț de o oră, iar, din fericire, acestea au dat roade. Cu toate acestea, micuțul a fost transportat în stare gravă la UPU Slatina. Ulterior, cadrele medicale au decis să-l transfere la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor medicale.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Medicii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția stării de sănătate

Prognosticul medicilor este rezervaț în cazul copilului. Acesta a fost internat la ATI, inconștient. Este intibuat și ventilat mecanic. În continuare, medicii din Craiova afirmă că starea lui este gravă: „Copilul a fost adus la spitalul nostru în cursul zilei precedente, prin transfer de la SJU Slatina, cu stop cardiorespirator resuscitat, înecat, cu stare generală extrem de gravă, instabil respirator și hemodinamic. A fost internat în clinica ATI pentru pediatrie.

Este inconştient, total areactiv, intubat orotraheal şi ventilat mecanic, cu suport vasopresor, cu monitorizarea permanentă a funcţiilor vitale, primeşte tratament complex de reanimare. Are un prognostic rezervat”, au anunţat reprezentanţii UPU Craiova.

