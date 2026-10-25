Dramă la Dinamo. Avea 30 de ani!

ADVERTISEMENT

Moartea lui Ștefan Ene a îndoliat lumea handbalului din țara noastră. Antrenor în cadrul Academiei lui Dinamo, el era mai cunoscut ca fiind fiul legendarului campion Ionel Ene, consacrat sub porecla ”Roșu”.

Fiul unui mare campion cu Dinamo la handbal a murit

Tragica veste de a trecerii în neființă a lui Ștefan Ene a fost anunțată pe rețelele de socializare chiar de Clubul Sportiv Dinamo București. Cauzele decesului antrenorului nu au fost date publicității.

ADVERTISEMENT

”Cu inimile cernite și sufletul înfiorat, ne îndreptăm gândurile spre Ionel ‘Roșu’ Ene, fostul nostru campion la handbal și actual antrenor, în momentele teribile prin care trece la decesul fiului său.

Ștefan Ene, și el antrenor în cadrul Academiei de Handbal Dinamo în ultimii cinci ani, a părăsit această lume la numai 30 de ani. Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul postat de CS Dinamo, pe .

ADVERTISEMENT

Handbalul românesc, lovit de tragedii în 2026

Moartea lui Ștefan Ene vine după ce alte trei nume importante ale handbalului românesc au părăsit această lume. În luna mai, fostul jucător și antrenor Ion Gherhard, care a câștigat Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, . La finalul verii portarul de legendă al lui HC Minaur Baia Mare, câștigător de două ori al Cupei IHF (1985 și 1988).

ADVERTISEMENT

Ultima tragedie care a lovit handbalul de la noi din țară s-a petrecut în urmă cu o lună. Constantin Dinu Cojocaru, antrenorul echipei naționale feminine U20 a României la succesul magnific de la Campionatul Mondial din 1995, . El a fost considerat omul care a pus bazele uneia dintre cele mai bune generații.