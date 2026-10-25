Sport

Dramă la Dinamo. Avea 30 de ani!

Traian Terzian
25.10.2026 | 20:20
Drama la Dinamo Avea 30 de ani
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Fiul unui mare campion la handbal cu Dinamo a murit la vârsta de 30 de ani. Sursă foto: Facebook CS Dinamo Bucuresti
O veste teribilă a lovit handbalul românesc. Ștefan Ene, fiul fostul mare campion de la Dinamo, Ionel ”Roșu” Ene, a murit la vârsta de 30 de ani.
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Moartea lui Ștefan Ene a îndoliat lumea handbalului din țara noastră. Antrenor în cadrul Academiei lui Dinamo, el era mai cunoscut ca fiind fiul legendarului campion Ionel Ene, consacrat sub porecla ”Roșu”.

Fiul unui mare campion cu Dinamo la handbal a murit

Tragica veste de a trecerii în neființă a lui Ștefan Ene a fost anunțată pe rețelele de socializare chiar de Clubul Sportiv Dinamo București. Cauzele decesului antrenorului nu au fost date publicității.

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”Cu inimile cernite și sufletul înfiorat, ne îndreptăm gândurile spre Ionel ‘Roșu’ Ene, fostul nostru campion la handbal și actual antrenor, în momentele teribile prin care trece la decesul fiului său.

Ștefan Ene, și el antrenor în cadrul Academiei de Handbal Dinamo în ultimii cinci ani, a părăsit această lume la numai 30 de ani. Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul postat de CS Dinamo, pe contul de Facebook.

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Handbalul românesc, lovit de tragedii în 2026

Moartea lui Ștefan Ene vine după ce alte trei nume importante ale handbalului românesc au părăsit această lume. În luna mai, fostul jucător și antrenor Ion Gherhard, care a câștigat Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, a murit la vârsta de 84 de ani. La finalul verii a trecut în neființă la 69 de ani și Nicolae Neșovici, portarul de legendă al lui HC Minaur Baia Mare, câștigător de două ori al Cupei IHF (1985 și 1988).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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