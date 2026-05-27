Dramă la un club de tradiție din România! Riscă să-și piardă toți jucătorii liberi de contract și e obligat să facă rost de 1,5 milioane de euro

Fotbalul din România este unul extrem de complicat, în multe cazuri retrogradarea din SuperLiga fiind sinonimă cu falimentul. Drepturile de televizare din primul eșalon sunt net superioare celor din Liga 2, astfel că de multe ori diferența de încasări poate destabiliza complet un club. Cel mai recent exemplu este cel al Gloriei Buzău, care nici nu s-a înscris în Liga 2 după picajul din prima ligă.

Dramă la un club de tradiție din România! Poli Iași, la un pas de faliment

La fel ca Gloria Buzău, Poli Iași a retrogradat la finalul sezonului 2024/2025. Totuși, Poli Iași s-a înscris în Liga 2, însă situația este extrem de complicată. Din informațiile FANATIK, Politehnica Iași, club cu o tradiție de 81 de ani, este la un pas de faliment. Neplătiți de patru luni, toți jucătorii ieșeni pot deveni liberi de contract, iar piesele de bază din sezonul trecut au părăsit deja Copoul.

Dacă nu face rost de circa 1,5 milioane de euro pentru a achita datoriile presante, care fac imposibilă reluarea finanțării de către municipalitate, . În acest sezon, .

Ce jucători au plecat deja de la Poli Iași

Ultimul jucător plecat de la Politehnica Iași este stoperul Jose Elo, care și-a reziliat acordul pe cale amiabilă. În acest an, la ultima acțiune a echipei naționale a statului Guineea Ecuatorială, Elo (25 ani) a făcut pereche în centrul liniei defensive a echipei africane cu Saul Coco, de la Torino. Format în Spania, unde s-a născut, fostul jucător ieșean are cinci selecții și un gol la naționala țării sale.

O altă piesă de bază pierdută de Politehnica este atacantul Sekou Camara (28 ani), care este la final de contract. Cu circa 150 de meciuri în primele ligi din Albania, Finlanda și România, unde a mai jucat și la FC Botoșani și Unirea Slobozia, Camara a marcat nouă goluri în cele 18 partide jucate în acest sezon, în care a fost golgeterul ieșenilor.

Situație critică la Poli Iași

Alte două piese de bază pierdute de Politehnica sunt portarul Toma Niga (28 ani), care a ajuns la final de contract, și juniorul Ștefan Opriș, revenit la Universitatea Cluj-Napoca. Niga, care a aparținut de Steaua în perioada 2017-2022, când a și fost împrumutat la Hermannstadt și Clinceni, a fost titular în toate meciurile din 2026, cu excepția ultimei runde, în care i s-a dat credit unui tânăr, Cuciureanu.

Fost internațional de juniori, Opriș, care a împlinit 19 ani în ianuarie, și pe care antrenorul Tibor Selymes l-a propus la naționala de tineret, a avut 26 de meciuri în care a fost integralist în acest sezon. Fundașul dreapta, care debutase în Superliga la 18 ani, într-un meci U Cluj – FCSB, s-a întors la gruparea ardeleană.

Toți jucătorii Politehnicii pot deveni liberi de contract

Politehnica riscă să-i piardă liberi și pe ceilalți componenți ai lotului, între care se numără și câteva piese interesante, care au mai fost pe radarul unor cluburi de primă ligă. Este vorba de căpitanul echipei, Ștefan Ștefanovici, jucător de bandă stângă, stoperul Mohammed Umar, mijlocașii Darius Ghindovean și Ricardo Farcaș, aripa Kingsley Ofori și atacantul Jean-Pierre Tiehi.

În aceeași situație se află și fotbaliști tineri, precum Denis Ciobanu (format la Academia Hagi și Bielefeld), Bogdan Istratie (fost la Poli Timișoara), George Gligor (ex CFR Cluj și FC Botoșani), Tudor Pojar (fost la U Cluj), Alexandru Hrib sau Alexandru Dumitru.