Drama lui Aurel Pădureanu la un an de la moartea Corneliei Catanga: ”Plâng pe stradă. Este greu, foarte greu!”

Aurel Pădureanu a mărturisit pentru FANATIK, ce a dat de pomană pentru soția lui, Cornelia Catanga, la parastasul de un an, pe care l-a făcut chiar de sărbătoarea creștină Buna Vestire, când a fost dezlegare la pește. Bărbatul nu și-a revenit nici acum, după marea pierdere.

Aurel Pădureanu a dat de pomană pentru Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu, în vârstă de 71 de ani, a povestit pentru FANATIK, ce preparate a împărțit la parastasul de un an de zile, pentru soția lui, regretata cântăreață, pe data de 26 martie 2021 din cauza unui stop cardio-respirator provocat de COVID-19.

”Am făcut 12 pachete cu mâncare de post, la restaurant. Le-a sfințit preotul. A venit și la cimitir și i-a făcut o slujbă Corneliei la mormânt. Ea a murit pe 26, dar noi i-am făcut pomana de un an pe data de 25, de Buna Vestire, pentru că a fost dezlegare la pește. Și așa am putut da de pomană, nu doar pachete cu mâncare de post, ci și pește. Am fost eu cu Alexandru și Alina (partenera de viață a băiatului-n.r.).”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru FANATIK.

Trauma lui Aurel Pădureanu: plânge de unul singur pe stradă

Cântărețul recunoaște că regina muzicii lăutărești, cum a fost supranumită Cornelia Catanga, era cea care îi ridica pe el și pe fiul lor, Alexandru. Amândoi sunt încă vizibil afectați de faptul că au rămas singuri, fără femeia pe care au iubit-o enorm.

Din acest motiv, Pădureanu spune că iese din casă și plânge de unul singur pe stradă și își face tot felul de gânduri, dacă nu cumva era mai bine, să nu o fi dus la spital, pe soția lui, Conelia Catanga.

”Înnebunesc. Plec din casă și merg pe jos… Plâng pe stradă. Este greu, foarte greu. Cornelia era locomotiva care mă trăgea și pe mine, și pe Alexandru.

A venit nenorocirea asta mare peste mine… Și acum, mă tot gândesc că poate, dacă nu o duceam la spital, mai trăia. Dar și dacă o țineam acasă, iar nu era bine. Probabil regretam… de ce nu am dus-o la spital.

Tot fac retrospectiva la tot ceea ce s-a întâmplat acum un an. Eram în plină pandemie, oamenii aveau o frică paralizantă față de ceea ce se întâmpla la spital. Și mulți dintre cei care s-au internat, nu au mai ajuns acasă, și au murit.”, susține Aurel Pădureanu.

A dezhumat-o pe Cornelia Catanga după un an

în urmă cu două săptămâni. Cântărețul s-a și apucat de lucrările la mormânt, pentru realizarea unui monument, în cinstea soției lui, care a murit la numai 63 de ani.

Timp de un an de zile, Pădureanu n-a avut somn, pentru felul în care a fost înmormântată artista, într-un sac, și vrea ca locul de veci al artistei, să arate, așa cum se cuvine, pentru o mare artistă, cum a fost Cornelia Catanga.

Aurel Pădureanu a comandat lucrarea, s-a turnat beton, s-au făcut două cripte, și acum așteaptă ajutorul fostului edil al Capitalei, Adriean Videanu, pentru a-i furniza marmura albă, în vederea realizării cavoului regretatei cântărețe de muzică lăutărească.

”Am dezgropat-o pe Cornelia. Un an de zile n-am avut somn. Nu puteam dormi, știind cum a fost înmormântată de nemernicii ăștia, într-un sac, că era bolnavă de COVID-19. Nu mai spun cât m-au pus să sap, să fie îngropată cât mai jos. Cât pământ am scos de pe ea…

Cornelia, care nu suporta nicio gânganie! Acum e cimentat. S-au făcut acolo două cripte. Vreau să îi fac și un monument din marmură albă. Mi-a promis domnul Videanu că mă ajută, și sper ca, până la Paște, să fie gata, dacă nu s-a putut face până la parastasul de un an de zile.”, și-a spus of-ul Aurel Pădureanu.

Priveghi după un an de la moartea Corneliei Catanga

Cântărețul spune că a reușit să stea în liniște, lângă sicriul cântăreței, timp de patru ore, atunci când a dezgropat-o pe Cornelia Catanga, după aproape un an de zile de când s-a stins din viață.. Aurel Pădureanu susține că a avut parte de o zi superbă, cu soare, atunci când s-a săpat mormântul artistei.

”Practic, acum un an, ea nici nu a avut parte de o slujbă creștinească, așa cum trebuie. Nici priveghi n-a avut, pentru că m-au obligat să o înmormântez, cât mai repede. Practic, eu am privegheat-o acum, când am dezgropat-o, timp de patru ore. Am stat lângă sicriul ei, în liniște. A fost o zi superbă, cu soare, în ziua în care am dezgropat-o”, a mai mărturisit Pădureanu, pentru FANATIK.

Și Alexandru, fiul regretatei cântărețe de muzică populară este la fel de răvășit. La un an de zile de la moartea mamei sale, tânărul, în vârstă de 27 de ani, încă mai are impresia, că trăiește un vis urât.

”Mi se pare un coșmar. A plecat sufletul nostru. S-a făcut un an de zile de când mă simt incomplet și efectiv, nu mai știu ce este cu mine”, spune Alexandru Pădureanu pentru FANATIK.