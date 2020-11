Drama lui Billel Omrani continuă, după o nouă accidentare! Cât va lipsi atacantul lui CFR Cluj

CFR Cluj a pierdut cu 5-0 la Roma, iar Billel Omrani s-a accidentat din nou și va lipsi în următoarele trei luni de zile, în timp ce Dan Petrescu e disperat și are din ce în ce mai puțini jucători valizi pentru următoarele meciuri.

Billel Omrani e cel mai bine cotat fotbalist din lotul actual al lui CFR Cluj, alături de Cristi Manea, fiind evaluat la 2,8 milioane de euro, însă cu aproximativ un milion mai puțin decât în urmă cu un an de zile, când era în mare formă.

Atacantul însă nu a mai înscris în cupele europene de mai bine de un an, de la meciulul cu Lazio, în timp ce în campionat nu a marcat de pe 1 decembrie 2019, de la un meci cu FC Hermannstadt.

Billel Omrani trece prin momente dificile, după o nouă accidentare

După această accidentare, pare că pentru Omrani va fi greu să mai revină ca titular, mai ales că Dan Petrescu este extrem de nemulțimit de evoluțiile sale și după meciul cu Chindia Târgoviște l-a sfătuit să își găsească altă echipă: “Cred că a venit timpul ca Omrani să își găsească altceva, pentru că aici nu își mai găsește ritmul”, a spus tăios, Dan Petrescu.

Astfel, e foarte probabil ca atacantul francez să nu mai joace în acest an, iar în pauza din iarnă să își găsească echipă. Prin urmare, e posibil ca meciul de la Roma să fi fost ultima partidă a lui Billel Omrani în tricoul lui CFR Cluj, iar campioana României rămâne descoperită și în compartimentul ofensiv.

După accidentarea lui Omrani, Dan Petrescu a trimis din nou săgeți către conducere și mai ales către Neluțu Varga, care nu i-a adus jucători pe posturi deficitare, ci din contră, i-a vândut pe Boli și Bordeianu, chiar în startul noului sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Dan Petrescu are ofertă de la Al-Nasr și vrea să plece de la CFR Cluj

Dan Petrescu este foarte pesimist după cea mai usturătoare înfrângere din cariera de antrenor și consideră că CFR-ul are un lot foarte slab, după ce a pierdut mai mulți jucători precum Arlauskis, Boli, Bordeianu, Vinicius, Cestor, iar Andrei Burcă este infectat cu coronavirus.

Se pare că Dan Petrescu va semna cu AL-Nasr și a ținut să trimită un nou mesaj către conducere după AS Roma – CFR Cluj 5-0, explicând că nu se aștepta la mare lucru de la acest meci: “Nu am ce să le zic băieților, dar e foarte greu să nu ai jucători. Eu am tras un semnal și lotul actual e foarte slab. Vinicius nu știu dacă se mai întoarce pe lista UEFA, Omrani lipsește 3 luni, iar șansele de calificare sunt foarte mici. Eu sunt realist… Nu avem cum să facem mai mult”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de după meci.

“Bursucul” crede că CFR-ul are șanse minime de calificare în faza următoare a Europa League și campionatul rămâne prioritar pentru echipă: “Important e să nu pierdem duminică pentru că nu am nici atunci soluții. Nu văd ce putem face în viitor. Jucătorii pe care putem să îi luăm sunt liberi de contract, nu au mai jucat de 3 luni, dar plătim greșelile din trecut. Eu mereu am tras semnalul de alarmă, am spus că am nevoie de jucători și nu s-a făcut nimic”, a încheiat dramatic Dan Petrescu.

