Drama lui Daniel Bîrligea, noul atacant al FCSB: „A fost un copil chinuit. Va fi cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc!”

. Atacantul naționalei României a fost prezentat ca pe un trofeu la palatul din Aleea Alexandru. FANATIK a stat de vorbă cu Laurențiu Calu, unul dintre cei care i-a ghidat primii pași în carieră.

Laurențiu Calu, omul care l-a salvat pe Daniel Bîrligea când a rămas singur cu sora sa: „A fost un copil chinuit”

Daniel Bîrligea a avut o copilărie destul de dificilă, iar fotbalul a fost singura șansă de evadare. Ascensiunea sa e cu atât mai spectaculoasă și intrigantă. Iată povestea sa pe larg, așa cum și-o amintește , unde Bîrligea a ajuns la vârsta de 10 ani.

Bănel Nicoliță, Alexandru Chipciu, Florinel Coman, acum Daniel Bîrligea. Brăilenilor le merge bine la FCSB…

– Numai că eu sunt dinamovist (n.r. râde). Pe Bîrligea l-am avut aproape trei ani la Luceafărul Brăila, de la 10 la 12 ani și jumătate.

Divorțul părinților l-a adus de la Hagi la Brăila: „Nu avea bunici, nu avea pe nimeni”

El era la academia lui Hagi. Cum a ajuns la Brăila?

– M-au sunat cei de la Constanța: ‘Domne, avem un băiat care s-a mutat la Brăila. S-a despărțit taică-su de maică-sa și s-a mutat acolo’. L-am căutat și l-am adus la mine la club.

Cum era Daniel Bârligea la 10 ani?

– Un copil chinuit! Nu avea bunici, nu avea pe nimeni. Trecea printr-o dramă, după ce părinții se despărțiseră.

Mama sa, forțată să îl lase pe el și pe sora lui la Brăila: „A plecat în Italia la muncă”

A fost puternic afectat de ceea ce i se întâmplat?

Era însă un copil deștept, ambițios și puternic. Era bine la nivel mental de mic. Mi l-a adus maică-sa și apoi a plecat în Italia la muncă.. Ei erau de pe la Mărașu, din Insula Mare a Brăilei.

A rămas singur la 10 ani?

– Avea o soră mai mare cu trei ani. Ea l-a crescut și îl aducea la antrenamente. V-am spus că a fost un copil chinuit… Mama lor muncea în Italia și le plătea tot, mă suna.

Coleg de clasă cu un viitor jucător al lui Dinamo și FC U Craiova 1948

La școală cum era?

– Se descurca OK, nu chiulea. L-a avut profesor pe Nicușor Baldovin, colegul meu de club. L-am băgat în aceeași clasă cu Liviu Gheorghe, Gurău de la Craiova la Sfântul Nicolau. Era bine că erau împreună și s-au integrat mai ușor.

Când v-ați dat seama că poate să ajungă fotbalist?

– De prima dată de când l-am luat. Avea calitate de vârf, de marcator.

Laurențiu Calu: „Bîrligea a fost făcut pentru postul ăsta”

Deci de mic a avut instinct de atacant…

– Categoric. Bîrligea a jucat doar număr 9 încontinuu. A fost făcut pentru postul ăsta și a muncit foarte mult. A avut în el o răutate, o ambiție și se vede asta și pe teren. Și-a dorit mult să reușească ce să mai…

La fel ca Florinel Coman?

– Sunt caractere diferite, dar amândoi erau foarte luptători și agresivi. Dar în afara terenului era un copil cuminte, blând. Nici pe Coman când l-am luat nu prevestea așa un mare talent.

De ce a plecat Daniel Bîrligea în Italia

De ce a plecat de la Brăila?

– A crescut mult în cei 3 ani și a plecat la mama lui în Italia. Ea avea grijă de bătrâni. Nu prea am mai ținut legătura apoi.

Aveți o amintire specială legată de Daniel Bîrligea?

– Îmi aduc aminte că l-am băgat la internat chiar lângă club la Liceul Sportivi, doar sărea gardul și era în teren la antrenament. Și a răcit tare într-o iarnă. Foarte puternic. L-am internat la Spitalul Județean și mă duceam în fiecare dimineață la el.

Laurențiu Calu a fost ca un tată pentru Daniel Bîrligea: „Mi-am făcut datoria față de el”

Ați fost ca un tată pentru el?

– Mă duceam la el la spital cu mâncare și dimineața și seara ca la copilul meu. Nu aveau pe absolut nimeni nici el nici sora lui. L-am ținut și pe la mama acasă câteva zile. Eu am avut grijă de el cât a fost la Brăila, până când mama lui și-a rezolvat problemele, s-a așezat mai bine acolo și a putut să îi ia pe amândoi în Italia. Nu l-am văzut niciodată pe tatăl lui. Numai mama lor a avut grijă de ei.

Ce mesaj aveți pentru el?

– Eu mi-am făcut atunci datoria față de el. Dacă vrea să mai vină pe aici e binevenit sau să mă sune. Să îl ajute Dumnezeu și să îi fie și mai bine. Eu nu l-am mai văzut de 12 ani, dar nu a mai stat în România până să vină la CFR Cluj. Asta e, nu te sună toți.

Care sunt principalele calități ale atacantului transferat de FCSB

Ce vă place la el?

– Are simțul golului. E un marcator și e foarte solid. Are talie. Din ce văd eu este exact ce trebuie pentru FCSB. Cred că au fost cel mai bun transfer. E exact ce le lipsea și eu cred că o să plece pe bani mulți. În 2-3 o să fie cel mai tare transfer din România. Peste 10 milioane de euro. Rămâne scris ce am spus eu aici. O să vedeți. Are toate calitățile.

Nu mai are nevoie de nimic?

– Îi mai trebuie doar pe cineva care să îl pună pe drumul care îi trebuie, să îi dea încredere să joace. El e jucător de moral. Dacă îi dai încredere l-ai câștigat și te va răsplăti. Jucătorii crescuți de mine sunt educați în spirit de luptători. Nu te va trăda niciodată, nu se va vinde repede, pe nimic. El are caracter și îl va răsplăti pe Gigi Becali.

Laurențiu Calu: „Eu îi știu foarte bine forța interioară”

De ce spuneți asta?

– Acest copil are o ambiție extraordinară! Eu îi știu foarte bine forța lui interioară, pe care o avea de mic. Are o forță interioară extraordinară. Execuțiile îl caracterizează. Are finalizare.

Sunteți mândru de el?

– Cum să nu. Am contribuit și eu cât am putut la formarea lui. Eu zic că l-am ajutat și am făcut ceva pentru el. Nu avea pe nimeni și am fost primul lui sprijin. E o mândrie pentru tot orașul Brăila, nu?

Laurențiu Calu, convins că Daniel Bîrligea va fi titular și la naționala României: „E singurul număr 9”

La națională nu prea a jucat…

– Din punctul meu de vedere trebuia încercat cu el. De ce să faci improvizații? Are 24 de ani. Dacă nu îi dai încredere atunci când? Mai ales că nu prea avem atacanți. Eu nu spun că a fost la mine la școală. O să fie titular 100% și la națională. O să vedeți.

Din punctul meu de vedere la ora actuală este singurul număr 9 din campionatul României. El câștigă prin fuleu și execuție. El reușește să marcheze din nimic. Nu mulți jucători pot să marcheze cu șut din prima. La cât a suferit și s-a chinuit este foarte puternic mental.

V-a surprins creșterea lui?

– Când a venit la CFR Cluj nu credea nimeni că o să reușească. A jucat și s-a impus. Ca să convingi un antrenor ca Dan Petrescu să te bage meci de meci e foarte greu.

Cine o să fie noul Bîrligea sau Coman la Luceafărul Brăila?

– Am un copil din 2009, un 9 care cred că va fi următorul jucător. Dar are doar 14 ani deocamdată. Peste 1-2 ani poate o să îl vedeți în altă parte.