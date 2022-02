Drama lui Emil Rengle de la Survivor România: „Mama mea a avut foarte multe gânduri de suicid”

Emil Rengle de la Survivor România ascunde o dramă uriașă. Concurentul a povestit cu lux de amănunte cât de dificilă a fost copilăria lui. Părinții lui nu se înțelegeau, iar mama lui aveau gândul să se sinucidă de mai multe ori, lucru care l-a dărâmat pe coregraf.

Emil Rengle de la Survivor România a trăit o copilărie dramatică

Emil a povestit că s-a învinovățit multă vreme pentru căsnicia nefericită a mamei sale, pentru că ea s-a opus de multe ori când aceasta avea intenția să divorțeze.

Cel mai dur episod trăit de familia a fost când mama acestuia a pierdut un copil, pe primul ei copil.

„Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă.

Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași?”, a povestit Rengle, cu lacrimi în ochi, la

La 10 ani, părinții lui vorbeau des despre divorț, iar el încerca să îi țină aproape, de multe ori ascunzându-se în tot felul de locuri pentru a le atrage atenția.

„M-am ascuns în coșul de rufe să-i arăt că nu vreau să plece”

„M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. A stat foarte multe ori și s-au speriat și au chemat Poliția. Îmi era frică să mai ies când am auzit că o să iau bătaie”, a mai spus Emil.

Acesta și-a mai amintit că avea tot felul de reacții ciudate, din cauza neînțelegerilor din familie. Se dădea cu capul de pereți, iar părinții l-au dus la spitalul de psihiatrie. A realizat apoi că nu era deloc nebun, iar medicul le-a spus alor săi că are nevoie doar de iubire și atenție.