Drama brazilianului Gabriel: a cerut să bată ultimul și a ratat singurul penalty executat pentru Arsenal în 261 de meciuri!

Finala Champions League dintre PSG și Arsenal a fost decisă la loviturile de departajare, acolo unde execuția finală i-a aparținut lui Gabriel Magalhaes.
Catalin Oprea
31.05.2026 | 00:51
Gabriel Magalhaes, bornă negativă în finala UCL. Foto: Hepta
Duelul de la Budapesta, dintre PSG și Arsenal, din finala Ligii Campionilor, a fost unul extrem de echilibrat, care a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a avea o câștigătoare. În cele din urmă a fost avantaj pentru francezi, care au profitat de experiența în plus și au reușit astfel să se impună.

Gabriel Magalhaes, omul care a ratat și a bifat o premieră negativă în finala Champions League. Ultima dată tot un brazilian a fost în situația jucătorului de la Arsenal

Fundașul central de la Arsenal a devenit primul jucător care trimite la loviturile de departajare peste bară, această bornă negativă fiind ultima dată bifată în 2005, de către fundașul celor de la AC Milan, Serginho, în finala celebră de la Istanbul contra celor de la Liverpool.

Astfel, cei doi brazilieni sunt ultimii doi care au încercat să dea balonul sub bară, dar nu au reușit în tentativa lor și au ajuns să piardă trofeul, notează Optajoe. Dacă vorbim de ratări sau mingi date pe lângă poartă, sigur, există mai mulți fotbaliști care nu au putut să înscrie, inclusiv Eberechi Eze în partida de la Budapesta, sau Nuno Mendes, al cărui șut a fost apărat de David Raya.

  • Pentru Gabriel Magalhaes a fost primul penalty executat de când este la Arsenal, în 261 de meciuri.

Ce a spus Mikel Arteta despre decizia de a-l pune pe Gabriel Magalhaes să execute al 5-lea penalty

Lista pe care Mikel Arteta a ales-o pentru loviturile de departajare a produs discuții intense, mai ales că al cincilea executant a fost Gabriel Magalhaes, fundașul central brazilian care nu este un om obișnuit cu marcarea golurilor. În multe cazuri, antrenorii preferă să aibă un om care să fie obișnuit cu momentele de presiune în fața porții, un jucător ofensiv, iar acum ibericul a explicat toată situația.

„Ne-am pregătit la antrenamente pentru aceste momente. În mod normal, executanții sunt Bukayo Saka, Martin Odegaard sau Kai Havertz, dar când ajungi la loviturile de departajare e altceva. Știam că dacă ajungem aici o să fie alți executanți. Tot jucători cu calitate. Gabriel nu ratează la antrenamente, el a vrut să bată, dar din păcate acum nu a avut precizie. Dacă eram mai preciși puteam să câștigăm”, a spus Mikel Arteta conform Skysports.

